Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social Trends 12.07.2026

Θες ο καλοκαιρινός έρωτας να κρατήσει; Το «Training Season» της Dua Lipa είναι manifest anthem που χρειάζεσαι

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πώς το viral Training Season της Dua Lipa έγινε το απόλυτο manifest για να βρεις τον σύντροφο που σου αξίζει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι "Training Season" της Dua Lipa έχει γίνει viral trend στο TikTok για προσέλκυση αγάπης μέσω manifestation.
  • Η Dua Lipa έγραψε το τραγούδι μετά από απογοητευτικά ραντεβού, θέτοντας απαιτήσεις για ιδανικό σύντροφο.
  • Οι χρήστες του TikTok χρησιμοποιούν το τραγούδι ως εργαλείο αυτοβελτίωσης και για να θέσουν σαφή όρια στο dating.
  • Το "Training Season" ενθαρρύνει την αυτοεκτίμηση και την αναζήτηση αμοιβαίας σύνδεσης, όχι διδασκαλίας, στον έρωτα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τελευταία, στα social media και συγκεκριμένα στο TikTok, ένα συγκεκριμένο κομμάτι μονοπωλεί το ενδιαφέρον, όχι μόνο για τον ανεβαστικό του ρυθμό, αλλά και για την «μαγική» του ικανότητα να προσελκύει την αγάπη. Ο λόγος για το «Training Season» της Dua Lipa, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο ισχυρά trends για όσους πιστεύουν στη δύναμη του manifestation. Η ίδια η pop star έχει αποκαλύψει πως για εκείνη η συγγραφή τραγουδιών λειτουργεί ως ένα είδος μάντρα: επιλέγει τις λέξεις της με απόλυτη συνείδηση, γνωρίζοντας πως το να τις επαναλαμβάνει κάθε βράδυ επί σκηνής έχει τη δύναμη να τις κάνει πραγματικότητα.

Η Dua Lipa και ο Callum Turner μοιάζουν βγαλμένοι από κινηματογραφική ταινία στις Σικελικές τους διακοπές.
https://www.instagram.com/dualipa/

Η ιστορία πίσω από το τραγούδι είναι το ίδιο εντυπωσιακή με την επιτυχία του. Μετά από μια σειρά απογοητευτικών ραντεβού, η Dua Lipa συνειδητοποίησε ότι είχε κουραστεί να «εκπαιδεύει» τους συντρόφους της για το πώς πρέπει να την αγαπούν. Έτσι, έγραψε το «Training Season» ως έναν κατάλογο απαιτήσεων για τον ιδανικό σύντροφο, έναν άνθρωπο που δεν φοβάται τη συναισθηματική ευαλωτότητα και ξέρει να επικοινωνεί απευθείας με την ψυχή της. Το αποτέλεσμα ήταν θεαματικό, καθώς λίγο μετά την κυκλοφορία του κομματιού, γνώρισε τον σύντροφό της, τον ηθοποιό Callum Turner, με τον οποίο μοιράζονται μια σχεδόν κινηματογραφική χημεία, ενώ το τραγούδι έκανε πρεμιέρα την ημέρα των γενεθλίων του.

Από το ChatGPT… στα «στέφανα»: Το Viber έκανε το απόλυτο plot twist με την νέα του ανακοίνωση

Πώς να χρησιμοποιήσεις το «Training Season»

Αυτή η εντυπωσιακή σύμπτωση ήταν αρκετή για να πείσει χιλιάδες χρήστες των social media να υιοθετήσουν το κομμάτι ως το προσωπικό τους εργαλείο για να προσελκύσουν τη σταθερότητα και τον σεβασμό που αξίζουν. Δεν πρόκειται απλώς για ένα pop hit, αλλά για μια δήλωση αυτοπεποίθησης που κλείνει οριστικά την πόρτα στο «μέτριο» dating. Οι fans της Dua Lipa χρησιμοποιούν πλέον τους στίχους ως ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης, αναγνωρίζοντας ότι η προσωπική τους αξία δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

@delusionalarchitect Allegedly Worked for dua lipa #manifest #dating #dualipa #breakup #husband ♬ Training Season – Dua Lipa

Αν θες και εσύ να εντάξεις αυτή την ενέργεια στην καθημερινότητά σου, το TikTok προτείνει να θέσεις με σαφήνεια τα όριά σου και να αρνηθείς να υποχωρήσεις, χρησιμοποιώντας το κομμάτι ως μια συναισθηματική άγκυρα. Τραγουδώντας δυνατά το «Training Season», μετατοπίζεις το mindset σου σε μια κατάσταση υψηλής αυτοεκτίμησης, χρησιμοποιώντας τη φράση «η περίοδος της εκπαίδευσης τελείωσε» ως το κλείσιμο της πόρτας σε παλιές δυναμικές που απλώς σου αφαιρούσαν την ενέργεια.

@bird_dii training season’s over #fyp #bird_dii #supergirl ♬ Training Season – Dua Lipa

Η δύναμη αυτής της τάσης έγκειται στο γεγονός ότι σου δίνει την άδεια να σταματήσεις να δέχεσαι λιγότερα από όσα αξίζεις. Το να ακούς το κομμάτι πριν από ένα ραντεβού ή ακόμα και σε μια στιγμή περισυλλογής, λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι ο έρωτας δεν πρέπει να είναι μια διαδικασία διδασκαλίας, αλλά μια αμοιβαία σύνδεση που σε ολοκληρώνει. Το «Training Season» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για τον έρωτα, αλλά μια πρόσκληση να αναλάβεις τον έλεγχο της προσωπικής σου ζωής, μετατρέποντας το άγχος του dating σε μια διαδικασία αυτοανακάλυψης και αυτοπεποίθησης.

@caleydon training season is over for miss dua lipa #dualipa #trainingseason #dualipawedding #palermo #fyp ♬ audio originale – peppe

Lyrics:

Are you turning or are you staying?
Are you gonna be the one or are you just playing?
I’m not a teacher, I’m not a tutor
I don’t wanna do this anymore
I’m just a lover, a little bit jaded
I’m tired of waiting for something that’s faded

I need someone who can handle my heart
Someone who knows where to start
Are you gonna be the one, are you gonna be the one?

Training season is over
Training season is over
I need someone to hold me close
Deeper than I’ve ever known
Training season is over
Training season is over

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

dua lipa TikTok Training Season trend
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Rihanna: Η ενθαρρυντική ατάκα σε θαυμάστρια που δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο

Rihanna: Η ενθαρρυντική ατάκα σε θαυμάστρια που δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο

12.07.2026
Επόμενο
«I just might»: Ο Bruno Mars μόλις πέτυχε ακόμη ένα Top 10 και το Billboard το επιβεβαιώνει

«I just might»: Ο Bruno Mars μόλις πέτυχε ακόμη ένα Top 10 και το Billboard το επιβεβαιώνει

12.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2
Radio & Podcast

Η Billie Kark αποκάλυψε ότι η ντουλάπα της μοιάζει με… καρτούν – Όσα μοιράστηκε στο MAD Radio 106,2

09.07.2026
Mad Tech News: Από τα «usernames» στο WhatsApp μέχρι το παιχνίδι-φαινόμενο του Steam
Mad TV News

Mad Tech News: Από τα «usernames» στο WhatsApp μέχρι το παιχνίδι-φαινόμενο του Steam

06.07.2026
Από το ChatGPT… στα «στέφανα»: Το Viber έκανε το απόλυτο plot twist με την νέα του ανακοίνωση
Social & Tech

Από το ChatGPT… στα «στέφανα»: Το Viber έκανε το απόλυτο plot twist με την νέα του ανακοίνωση

06.07.2026
Οι φιλίες έγιναν το μεγαλύτερο trend των social media – Γιατί όλοι λατρεύουν τα viral duos
Life

Οι φιλίες έγιναν το μεγαλύτερο trend των social media – Γιατί όλοι λατρεύουν τα viral duos

05.07.2026
Η μπαταρία του iPhone σου αδειάζει γρήγορα; Αυτές οι ρυθμίσεις σου χαρίζουν περισσότερη αυτονομία
Social & Tech

Η μπαταρία του iPhone σου αδειάζει γρήγορα; Αυτές οι ρυθμίσεις σου χαρίζουν περισσότερη αυτονομία

05.07.2026
Το κινητό σου καίει το καλοκαίρι; 4 απλές κινήσεις για να αποφύγεις την υπερθέρμανση
Social & Tech

Το κινητό σου καίει το καλοκαίρι; 4 απλές κινήσεις για να αποφύγεις την υπερθέρμανση

03.07.2026
NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό
Social & Tech

NYXDrop Season 2: Θα το αφήσεις να περάσει; 5 μέρες για να δηλώσεις συμμετοχή στον πιο hot διαγωνισμό

02.07.2026
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MAD RADIO: Κέρδισε ένα all-inclusive ταξίδι στην Ibiza και δες live τον Calvin Harris
MAD RADIO 106.2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ MAD RADIO: Κέρδισε ένα all-inclusive ταξίδι στην Ibiza και δες live τον Calvin Harris

01.07.2026
Mad Tech News: Η επανάσταση των ρομπότ και το μέλλον της AI στην εκπαίδευση
Social & Tech

Mad Tech News: Η επανάσταση των ρομπότ και το μέλλον της AI στην εκπαίδευση

30.06.2026
Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Naïka μιλά αποκλειστικά στο Mad.gr: «Όταν ανακάλυψα την Britney Spears, μου άλλαξε τη ζωή»

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Η Έλενα Παπαρίζου αποκαλύπτει στο Mad.gr τα guilty pleasure τραγούδια της και η απάντηση είναι ό,τι πιο random ακούσαμε

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Θέλεις sunkissed λάμψη; Το μυστικό βρίσκεται σε αυτό το DIY scrub λεμονιού

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Ξέχνα τα παγάκια! Αυτό είναι το κόλπο που κρατάει τα αναψυκτικά κρύα στην παραλία

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς θα κάνεις τα ροδάκινα να ωριμάσουν πιο γρήγορα; Με αυτά τα 2 hacks θα σωθείς

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Πώς να μοσχοβολάει η ντουλάπα σου όλο τον χρόνο – 7 tricks για άρωμα που διαρκεί

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση στην επέλαση της Τουρκίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΟ «Π»: Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση στην επέλαση της Τουρκίας

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Το «Street Wear» του Καύσωνα: Πώς να μείνεις «Cool» και «Stylish» στην Πόλη

Πόσο απέχουμε από μια παγκόσμια ψηφιακή καταιγίδα

Πόσο απέχουμε από μια παγκόσμια ψηφιακή καταιγίδα