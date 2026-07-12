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Μουσικά Νέα 12.07.2026

Rihanna: Η ενθαρρυντική ατάκα σε θαυμάστρια που δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο

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Η Rihanna αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί είναι το απόλυτο είδωλο, χαρίζοντας θάρρος και αυτοπεποίθηση σε μια γυναίκα που δίνει τη δική της μάχη
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Rihanna ενθάρρυνε μια θαυμάστρια που δίνει μάχη με τον καρκίνο, λέγοντάς της ότι δεν δείχνει καθόλου απαίσια.
  • Η τραγουδίστρια επαίνεσε τη θαυμάστρια για τη γραμμή των μαλλιών της και της είπε ότι είναι "φωτιά" όπως είναι.
  • Η θαυμάστρια, που ονομάζεται Robyn, πήρε την άδεια από τη Rihanna να χρησιμοποιήσει τα λόγια της ως moto ζωής.
  • Σε άλλο σημείο, η Rihanna έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι "Spend Dat" της Yung Miami και επικοινώνησε μαζί της μέσω FaceTime.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna δεν είναι μόνο μια παγκόσμια superstar της μουσικής και των επιχειρήσεων, αλλά και ένας άνθρωπος που ξέρει να στηρίζει τους θαυμαστές της στις πιο δύσκολες στιγμές. Σε ένα νέο, απρόσμενο περιστατικό που κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής Grocery Shopping With Rihanna του Jason Lee, η τραγουδίστρια χάρισε μια στιγμή ανθρωπιάς που κάνει ήδη τον γύρο των social media.

Η Rihanna μεταμορφώνεται σε «La Reine» για το ee72, ποζάροντας με εντυπωσιακό φόρεμα και ψηλοτάκουνα παπούτσια.
https://www.instagram.com/badgalriri/

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των αγορών της σε κατάστημα της αλυσίδας Bristol Farms στην Καλιφόρνια. Μια θαυμάστρια πλησίασε τη σταρ, εκφράζοντας την ανασφάλειά της για την εξωτερική της εμφάνιση, καθώς δίνει εδώ και καιρό τη δική της σκληρή μάχη με τον καρκίνο. «Δείχνω απαίσια, ζω με τον καρκίνο. Δεν φοράω καν την περούκα μου», εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια η γυναίκα, διστάζοντας να ζητήσει μια φωτογραφία.

Η τολμηρή εμφάνιση της Charlize Theron λίγο πριν από την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

Η αντίδραση της Rihanna ήταν άμεση και απόλυτα αυθόρμητη. Απέρριψε αμέσως κάθε αρνητική σκέψη της θαυμάστριάς της, λέγοντάς της χαρακτηριστικά: «Δεν δείχνεις καθόλου απαίσια». Όταν η θαυμάστρια, που μοιράζεται το ίδιο μικρό όνομα με την τραγουδίστρια (Robyn), της έδειξε μια παλαιότερη φωτογραφία της όπου φορούσε περούκα, η Rihanna δεν δίστασε να την ενθαρρύνει. «Ξέρεις τι λατρεύω; Μια καλή γραμμή μαλλιών, αγάπη μου! Αυτό είναι που θέλω να βλέπω. Όποτε συναντάς οποιονδήποτε, μην το ξανακάνεις αυτό. Είσαι “φωτιά” έτσι ακριβώς όπως είσαι», της είπε με ζεστασιά.

Η μικρή αυτή συνάντηση κατέληξε σε μια υπόσχεση, με τη θαυμάστρια να παίρνει το «πράσινο φως» από τη σταρ να χρησιμοποιεί τη φράση της ως moto για τη ζωή της από εδώ και στο εξής.

Το συγκεκριμένο επεισόδιο του Grocery Shopping With Rihanna επιφύλασσε και άλλες στιγμές, καθώς η σταρ έδειξε την αγάπη της για το νέο hit «Spend Dat» της Yung Miami. Μάλιστα, η Rihanna επικοινώνησε μέσω FaceTime με τη ράπερ, μοιραζόμενη την ενέργεια του κομματιού, το οποίο ήδη σκαρφαλώνει στα charts, αποδεικνύοντας ότι η ίδια παραμένει πάντα συντονισμένη με ό,τι πιο φρέσκο κυκλοφορεί στη μουσική βιομηχανία.

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RIHANNA μουσική
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