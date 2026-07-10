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Μουσική 10.07.2026

Η Madonna ξαναγράφει ιστορία – Το «Confessions II» έκανε αυτό που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν στα ARIA Charts

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Το «Confessions II» κατακτά την κορυφή των αυστραλιανών charts και χαρίζει στη Madonna μία ακόμη ιστορική στιγμή σε μια καριέρα
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το άλμπουμ «Confessions II» της Madonna έφτασε στο Νο. 1 των ARIA Charts Αυστραλίας.
  • Είναι το 22ο άλμπουμ της Madonna που μπαίνει στο Top 10 και το 13ο που φτάνει στην 1η θέση.
  • Η Madonna βρίσκεται σε πολύ μικρή ομάδα καλλιτεχνών με πολλούς δίσκους στο Νο. 1 των ARIA Charts.
  • Μόνο οι Jimmy Barnes, οι Beatles και η Taylor Swift έχουν περισσότερα άλμπουμ στο Νο. 1 από τη Madonna.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της ποπ, κατακτώντας μια νέα κορυφή που έρχεται να προστεθεί σε μια καριέρα γεμάτη ιστορικές στιγμές. Το νέο της άλμπουμ «Confessions II» έκανε εντυπωσιακό ντεμπούτο στην 1η θέση των ARIA Charts της Αυστραλίας, επιβεβαιώνοντας πως η δύναμη της Madonna στη μουσική παραμένει ζωντανή και διαχρονική.

https://www.instagram.com/madonna/
https://www.instagram.com/madonna/

Αν παρακολουθείς την πορεία της όλα αυτά τα χρόνια, γνωρίζεις πως κάθε νέα κυκλοφορία της αποτελεί ένα μεγάλο μουσικό γεγονός. Από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα, η Madonna έχει καταφέρει κάτι εξαιρετικά σπάνιο – να εξελίσσεται συνεχώς, να επηρεάζει νέες γενιές καλλιτεχνών και να επιστρέφει ξανά και ξανά στην κορυφή των charts.

Μια «παρέλαση» από superstars – Η Madonna μοιράζεται behind-the-scenes βίντεο από το «Confessions II – The Film»

Με το «Confessions II», η Madonna σημειώνει ακόμη μία σημαντική επιτυχία, καθώς πρόκειται για το 22ο άλμπουμ της που φτάνει στο Top 10 των ARIA Charts και το 13ο που κατακτά την 1η θέση. Η νέα επιτυχία της Madonna έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή λίστα άλμπουμ που έχουν βρεθεί στην κορυφή των αυστραλιανών charts.

Ανάμεσα στις προηγούμενες Νο 1 κυκλοφορίες της βρίσκονται μερικά από τα πιο εμβληματικά άλμπουμ της καριέρας της, όπως τα «True Blue» (1986), «Erotica» (1992), «Ray Of Light» (1998), «Confessions On A Dance Floor» (2005), «Hard Candy» (2008), «MDNA» (2012), «Rebel Heart» (2015) και «Finally Enough Love» (2022). Η νέα αυτή πρωτιά επιβεβαιώνει πως η Madonna δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη τραγουδίστρια, αλλά μια καλλιτέχνιδα που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

Η Madonna εμφανίζεται στη σκηνή κατά τη διάρκεια του secret show στην Times Square, με φόντο κόκκινη οθόνη που γράφει "Confessions".
https://www.instagram.com/madonna/

Με την επιτυχία του «Confessions II», η Madonna μπαίνει σε μια ιδιαίτερα μικρή ομάδα καλλιτεχνών που έχουν συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό άλμπουμ στο Νο. 1 των ARIA Charts. Σύμφωνα με τα στοιχεία των charts, περισσότεροι Νο 1 δίσκοι από εκείνη έχουν μόνο ο Jimmy Barnes, οι Beatles και η Taylor Swift. Ο Jimmy Barnes παραμένει στην κορυφή αυτής της λίστας με συνολικά 22 άλμπουμ που έχουν φτάσει στην 1η θέση, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχιών του ως σόλο καλλιτέχνης αλλά και με τους Cold Chisel.

Η Madonna με ροζ σύνολο και γυαλιά ηλίου, σε πλάνο από το behind-the-scenes βίντεο του «Confessions II – The Film».
https://www.instagram.com/madonna/

Η άνοδος της Madonna στην κορυφή είχε ως αποτέλεσμα το «you seem pretty sad for a girl so in love» της Olivia Rodrigo να υποχωρήσει στη 2η θέση. Την 3η θέση κατέκτησε η Βρετανίδα ανερχόμενη καλλιτέχνιδα Sienna Spiro με το άλμπουμ «Visitor», πραγματοποιώντας ένα δυναμικό ντεμπούτο στα charts. Παράλληλα, οι θρύλοι της heavy metal Deep Purple επέστρεψαν με το 24ο στούντιο άλμπουμ τους, «Splat!», το οποίο έκανε είσοδο στο Νο 19.

Η απρόσμενη συνεργασία της Madonna με την κόρη της – Ένα τραγούδι γεμάτο συναίσθημα

 

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ARIA Charts Madonna
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