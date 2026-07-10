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Μουσικά Νέα 10.07.2026

Από την Ελλάδα… στην Ισπανία: Η «Margarita» του Χρήστου Μάστορα και της Cecilia Krull είναι εδώ!

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Ο Χρήστος Μάστορας και η Cecilia Krull παρουσιάζουν την ισπανόφωνη εκδοχή του τραγουδιού «Μαργαρίτα» και «ρίχνουν» τα social
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Χρήστος Μάστορας κυκλοφορεί την ισπανόφωνη εκδοχή της επιτυχίας «Μαργαρίτα» με τη Cecilia Krull.
  • Η νέα εκδοχή του τραγουδιού αποκτά διεθνή αέρα, διατηρώντας τον συναισθηματικό του χαρακτήρα.
  • Η Cecilia Krull έγραψε τους στίχους στα ισπανικά, ενώ η συνεργασία τους θεωρείται δημιουργική εμπειρία.
  • Το ντουέτο ενώνει δύο μουσικές κουλτούρες, διευρύνοντας το καλλιτεχνικό αποτύπωμα του Μάστορα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Χρήστος Μάστορας κάνει ένα νέο, ιδιαίτερο μουσικό βήμα και παρουσιάζει την ισπανόφωνη εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας «Μαργαρίτα», έχοντας στο πλευρό του τη διεθνούς φήμης Ισπανίδα ερμηνεύτρια Cecilia Krull. Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Records και δίνει νέα πνοή σε ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά singles των τελευταίων ετών, διατηρώντας τον συναισθηματικό του χαρακτήρα αλλά αποκτώντας έναν πιο διεθνή μουσικό αέρα.

xristos-mastoras
https://www.instagram.com/xmastoras/

Οι δύο καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ντουέτο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, όπου η χαρακτηριστική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα συναντά τη μοναδική χροιά της Cecilia Krull. Η νέα εκδοχή της «Μαργαρίτα» δεν αποτελεί απλώς μια μετάφραση του τραγουδιού στα ισπανικά, αλλά μια διαφορετική καλλιτεχνική προσέγγιση που αναδεικνύει τη δύναμη της μελωδίας και των στίχων, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα ευρύτερο διεθνές κοινό.

Χρήστος Μάστορας: Aυτό είναι το ντουέτο που θα κάνει με την παγκοσμίου φήμης Cecilia Krull

Ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία, δηλώνοντας: «Η Cecilia είναι μια μοναδική ερμηνεύτρια που θαύμασα και ακολούθησα από την πρώτη στιγμή που την άκουσα στο τραγούδι των τίτλων της σειράς “La Casa De Papel”. Το να μοιραστώ αυτό το τραγούδι μαζί της ήταν ένα μεγάλο δώρο και μια πρόκληση για μένα. Εκείνη έγραψε τους στίχους στα ισπανικά και ακούγοντάς την να το ερμηνεύει προσπάθησα να μεταφέρω με τη δική μου ερμηνεία κάτι από το συναίσθημα που εισέπραξα».

Από την πλευρά της, η Cecilia Krull περιέγραψε τη συνεργασία ως μια δημιουργική εμπειρία που από την πρώτη στιγμή τής άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις:«Ένιωσα τη θετική ενέργεια αυτής της συνεργασίας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Μου άρεσε ήδη πάρα πολύ το τραγούδι του Χρήστου και η προσαρμογή των στίχων στα ισπανικά ήταν μια πρόκληση που πραγματικά ευχαριστήθηκα. Όταν άκουσα τις φωνές μας μαζί στο τραγούδι, ένιωσα πως συμπληρώνουν άψογα η μία την άλλη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που επιτέλους το μοιραζόμαστε με τον κόσμο! Ελπίζω και το κοινό να ταυτιστεί με το τραγούδι όσο κι εμείς και να νιώσει την ίδια χαρά που χάρισε και σε εμάς αυτή η συνεργασία».

Τη μουσική της ισπανόφωνης «Μαργαρίτα» υπογράφουν οι Arcade, ενώ τους ισπανικούς στίχους έγραψαν οι Arcade μαζί με τη Cecilia Krull. Την παραγωγή ανέλαβε ο Γιώργος Κυβέλλος, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που διατηρεί την ταυτότητα του τραγουδιού, ενώ παράλληλα του χαρίζει έναν νέο, πιο διεθνή χαρακτήρα.

Με αυτή την κυκλοφορία, ο Χρήστος Μάστορας συνεχίζει να εξερευνά διαφορετικά μουσικά μονοπάτια και να διευρύνει το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, παρουσιάζοντας μια συνεργασία που ενώνει δύο διαφορετικές μουσικές κουλτούρες μέσα από ένα τραγούδι που αποκτά νέα ζωή στα ισπανικά.

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Cecilia Krull Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας
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