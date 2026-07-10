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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 10.07.2026

Οι Rolling Stones επιστρέφουν πιο δυνατοί από ποτέ – Το 25ο άλμπουμ τους φέρνει ξανά το ροκ στο προσκήνιο

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Με 14 νέα τραγούδια, συμμετοχές κορυφαίων μουσικών και την παρουσία του αείμνηστου Charlie Watts, οι Rolling Stones επιστρέφουν δυναμικά
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Οι Rolling Stones κυκλοφορούν το 25ο στούντιο άλμπουμ τους, αποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική τους.
  • Το νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 14 κομμάτια, με νέες συνθέσεις, παλαιότερες επιτυχίες και διασκευή Amy Winehouse.
  • Συμμετέχουν γνωστοί καλλιτέχνες όπως Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood και Charlie Watts.
  • Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο και περιέχει φόρο τιμής στον Chuck Berry.
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Οι Rolling Stones ανήκουν στην κατηγορία των συγκροτημάτων που δεν γράφουν απλώς ιστορία, αλλά συνεχίζουν να τη δημιουργούν ακόμη και μετά από δεκαετίες. Η θρυλική μπάντα επιστρέφει με το 25ο στούντιο άλμπουμ της τεράστιας πορείας της, σήμερα στις 10 Ιουλίου, αποδεικνύοντας πως το πάθος για τη μουσική, η δημιουργικότητα και η ανάγκη για νέες καλλιτεχνικές προκλήσεις παραμένουν πιο δυνατά από ποτέ.

Ο Mick Jagger των Rolling Stones τραγουδάει στη σκηνή.
Ο Mick Jagger σε μια εκρηκτική στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας των Rolling Stones.

Η θρυλική μπάντα, που έχει συνδεθεί όσο λίγες με την εξέλιξη της ροκ μουσικής, παρουσιάζει μια νέα συλλογή τραγουδιών γεμάτη ενέργεια, συνεργασίες υψηλού επιπέδου και αναφορές στις ρίζες που διαμόρφωσαν τον ήχο της. Αν αγαπάς τη μουσική, δύσκολα μπορείς να αγνοήσεις μια νέα κυκλοφορία από ένα συγκρότημα που εδώ και δεκαετίες αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

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Το νέο άλμπουμ κυκλοφορεί μέσω της Polydor/Universal Music και περιλαμβάνει συνολικά 14 κομμάτια, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε η προηγούμενη βραβευμένη με Grammy δισκογραφική τους δουλειά. Η νέα δουλειά των Rolling Stones περιλαμβάνει 12 ολοκαίνουργιες συνθέσεις, μαζί με τρία τραγούδια που είχαν ήδη παρουσιαστεί στο κοινό και μία ιδιαίτερη διασκευή ενός κομματιού της Amy Winehouse. Το τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ αποτελεί έναν ξεχωριστό φόρο τιμής στον Chuck Berry, έναν από τους καλλιτέχνες που επηρέασαν βαθιά την πορεία του συγκροτήματος και τη διαμόρφωση του ροκ ήχου.

Η ηχογράφηση του νέου άλμπουμ πραγματοποιήθηκε στα Metropolis Studios στο Δυτικό Λονδίνο, σε μια περίοδο που τα μέλη του συγκροτήματος περιγράφουν ως ιδιαίτερα δημιουργική και γεμάτη ενέργεια. Στο άλμπουμ συμμετέχουν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής, όπως ο Steve Winwood, ο Paul McCartney, ο Robert Smith των The Cure και ο Chad Smith των Red Hot Chili Peppers. Παράλληλα, συμμετέχουν και σταθεροί συνεργάτες των Rolling Stones, όπως οι Daryl Jones, Matt Clifford και Steve Jordan.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η παρουσία του Charlie Watts σε ένα από τα κομμάτια. Ο εμβληματικός ντράμερ του συγκροτήματος συμμετέχει μέσα από ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε σε μία από τις τελευταίες του μουσικές στιγμές πριν από τον θάνατό του το 2021.

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Rolling Stones ΝΕΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
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