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Μουσική 10.07.2026

«Αύγουστος»: Το νέο τραγούδι του ZAF που φέρνει πίσω τους πιο δυνατούς καλοκαιρινούς έρωτες

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Ο ZAF συνεχίζει την επιτυχημένη του πορεία με ένα τραγούδι που αποτυπώνει τη μαγεία των καλοκαιρινών ερώτων
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι του ZAF, "Αύγουστος", με θέμα τους καλοκαιρινούς έρωτες.
  • Το τραγούδι, γραμμένο από τον ZAF, βασίζεται σε προσωπικά του βιώματα και μιλά για έντονα καλοκαιρινά συναισθήματα.
  • Το music video αφηγείται την ιστορία δύο αγοριών και υπενθυμίζει ότι οι δυνατές ιστορίες δεν τελειώνουν.
  • Ο ZAF συνεχίζει το summer tour του Μιχάλη Χατζηγιάννη με δύο συναυλίες στην Αθήνα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ZAF «ντύνει» με τη μουσική του τον «Αύγουστο», μέσα από το νέο του τραγούδι και music video για τους έρωτες που γεννιούνται κάτω από τον ήλιο του καλοκαιριού και παραμένουν ως ανάμνηση όσο οι εποχές αλλάζουν.

ZAF AVGOUSTOS

Ο «Αύγουστος», που κυκλοφορεί από την Panik Records, δίνει συνέχεια στα πολυεπιτυχημένα δισκογραφικά βήματα του ZAF και αποτελεί ακόμα ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος, βασισμένος σε προσωπικά του βιώματα, συναισθήματα και σκέψεις.

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Ο «Αύγουστος» μιλά για εκείνον τον καλοκαιρινό έρωτα που μοιάζει να χωρά μια ολόκληρη ζωή μέσα σε λίγες εβδομάδες. Για τα συναισθήματα, τις αναμνήσεις, τις υποσχέσεις και τη σκέψη πως ίσως όλα αρχίσουν πάλι το επόμενο καλοκαίρι. Το music video μεταφέρει την ιστορία δύο αγοριών που δημιουργούν τον δικό τους «Αύγουστο». Μέσα από ένα οπτικό ημερολόγιο αναμνήσεων, το video υπενθυμίζει πως οι πιο δυνατές ιστορίες δεν τελειώνουν πραγματικά, αλλά απλώς περιμένουν το επόμενο καλοκαίρι για να αρχίσουν ξανά. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

Την ίδια ώρα, ο ZAF συνεχίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο summer tour του Μιχάλη Χατζηγιάννη, στο πλαίσιο του οποίου θα βρεθεί για δύο συναυλίες στην Αθήνα (9 Σεπτεμβρίου, θέατρο Πέτρας και 26 Σεπτεμβρίου, Βεάκειο θέατρο).

Βρείτε τον «Αύγουστο» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/AVGOUSTOS

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zaf ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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