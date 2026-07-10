Sofia Coppola: Το πιο συγκινητικό project που εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία της μητέρας της

Με μια ματιά Η Sofia Coppola ολοκληρώνει το ντοκιμαντέρ «Making Marie Antoinette», εκπληρώνοντας την επιθυμία της μητέρας της Eleanor.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει 80 ώρες υλικού από τα γυρίσματα της «Marie Antoinette» το 2006, καταγεγραμμένο από την Eleanor Coppola.

Η ταινία ενσωματώνει προσωπικά ημερολόγια της Eleanor Coppola, με φωνή Diane Lane, και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της παραγωγής.

Το ντοκιμαντέρ τιμά την κληρονομιά της Eleanor Coppola και τη δημιουργική διαδικασία της ταινίας στα Βερσαλλίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Είκοσι χρόνια μετά την πρεμιέρα της πολυσυζητημένης «Marie Antoinette», η Sofia Coppola επιστρέφει στην εμβληματική παραγωγή που άφησε εποχή, αυτή τη φορά μέσα από το βλέμμα της αείμνηστης μητέρας της, Eleanor Coppola. Η Mubi εξασφάλισε τα παγκόσμια δικαιώματα για το ντοκιμαντέρ «Making Marie Antoinette», μια συγκινητική ματιά στα παρασκήνια της ταινίας που κατάφερε το ακατόρθωτο: να γίνει η πρώτη παραγωγή μεγάλου μήκους στην οποία δόθηκε επίσημη άδεια για γυρίσματα μέσα στο παλάτι των Βερσαλλιών.

Η Eleanor Coppola, γνωστή για το αριστουργηματικό «Hearts of Darkness» που κατέγραψε το χάος στα γυρίσματα του «Apocalypse Now» του Francis Ford Coppola, βρισκόταν στο πλευρό της κόρης της το 2006, καταγράφοντας περίπου 80 ώρες ακατέργαστου υλικού. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μητέρα και κόρη ξεκίνησαν να επανεξετάζουν αυτό το αρχείο, με την Eleanor να εκφράζει την έντονη επιθυμία της να μετατραπεί το υλικό αυτό σε μια ολοκληρωμένη ταινία.

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Μετά την απώλεια της Eleanor Coppola τον Απρίλιο του 2024, η Sofia ανέλαβε να εκπληρώσει την τελευταία της επιθυμία. Σε συνεργασία με τον μοντέρ Aaron Matthews και τις στενές φίλες της μητέρας της, Davia Nelson και Liz Bird, δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ που δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή παρασκηνίων, αλλά μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση.

Το ντοκιμαντέρ πλαισιώνεται από τα προσωπικά ημερολόγια της Eleanor Coppola, στα οποία η σκηνοθέτιδα κατέγραφε τις σκέψεις της για τη δημιουργική διαδικασία αλλά και για τη δυναμική της σχέσης με την κόρη της. Τη φωνή της στη δημιουργό δανείζει η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Diane Lane, προσδίδοντας μια λυρική διάσταση στο αφήγημα.

«Βρισκόταν στα γυρίσματα τόσο ως κινηματογραφίστρια όσο και ως μητέρα μου, οπότε ήταν βαθιά συγκινητικό για εμένα να επιστρέψω σε αυτό το υλικό και να δω τα γυρίσματά μας μέσα από τα μάτια της», εξομολογήθηκε η Sofia Coppola.

Με την παραγωγή να υπογράφουν σημαντικά ονόματα του χώρου, όπως ο Lorenzo Mieli και η ίδια η Sofia Coppola, το «Making Marie Antoinette» υπόσχεται να αποκαλύψει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία ενός από τα πιο αισθητικά άρτια φιλμ της σύγχρονης κινηματογραφικής ιστορίας, τιμώντας παράλληλα την κληρονομιά μιας σπουδαίας καλλιτέχνιδας.