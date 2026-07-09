Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 09.07.2026

Rob Reiner: Η συγκινητική υποψηφιότητα στα Emmy Awards 2026 – Η τελευταία μεγάλη αναγνώριση της καριέρας του

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η ερμηνεία του Rob Reiner ως Albert Schnurr στην 4η σεζόν του «The Bear» του χαρίζει μια ξεχωριστή θέση στα Emmy Awards
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο Rob Reiner λαμβάνει μεταθανάτια υποψηφιότητα για τα Emmy Awards 2026 για τη συμμετοχή του στη σειρά «The Bear».
  • Η υποψηφιότητα αφορά την κατηγορία Outstanding Guest Actor in a Comedy Series για τον ρόλο του Albert Schnurr.
  • Η σειρά «The Bear» τίμησε τον Reiner με μια αναφορά στην ταινία του «The Princess Bride» στο φινάλε της 5ης σεζόν.
  • Αυτή είναι η 8η υποψηφιότητα του Rob Reiner στα Emmy Awards, με προηγούμενες επιτυχίες ως ηθοποιός και σκηνοθέτης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Rob Reiner τιμάται σχεδόν επτά μήνες μετά τον θάνατό του με μια σημαντική μεταθανάτια υποψηφιότητα στα Emmy Awards 2026 για την εμφάνισή του στη δημοφιλή σειρά «The Bear». Ο σπουδαίος ηθοποιός, σκηνοθέτης και δημιουργός, που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, αναγνωρίζεται από την Television Academy για την τελευταία του τηλεοπτική παρουσία. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί σε μια καριέρα γεμάτη εμβληματικούς ρόλους, μεγάλες σκηνοθετικές επιτυχίες και έργα που συνεχίζουν να αγαπιούνται από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Ο σκηνοθέτης Rob Reiner και η σύζυγός του Michele Reiner σε κοινή τους εμφάνιση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Υπάρχουν άλλωστε καλλιτέχνες που δεν αποχαιρετούν ποτέ πραγματικά το κοινό τους, γιατί η δημιουργική τους παρακαταθήκη παραμένει ζωντανή μέσα από τις ταινίες, τις σειρές και τις στιγμές που έχουν χαρίσει στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Ο Rob Reiner ανήκει αναμφισβήτητα σε αυτή τη σπάνια κατηγορία δημιουργών. Η υποψηφιότητα αφορά την κατηγορία Outstanding Guest Actor in a Comedy Series για τα Emmy Awards 2026, με τον Rob Reiner να αναγνωρίζεται για τον ρόλο του Albert Schnurr στην τέταρτη σεζόν της σειράς του FX, «The Bear».

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy 2026 -Τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Ο ρόλος του Rob Reiner στο «The Bear»

Στη σειρά «The Bear», ο Rob Reiner εμφανίστηκε σε 3 επεισόδια, υποδυόμενος τον Albert Schnurr, έναν έμπειρο σύμβουλο εστιατορίων που βοηθά τον χαρακτήρα του Ebraheim, τον οποίο ενσαρκώνει ο Edwin Lee Gibson, στα σχέδια επέκτασης του καταστήματος. Παρότι η παρουσία του στη σειρά ήταν σύντομη, ο Rob Reiner κατάφερε να προσθέσει στον χαρακτήρα του τη χαρακτηριστική του άνεση και το βάθος που τον συνόδευε σε κάθε του εμφάνιση. Η συμμετοχή του στο «The Bear» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς αποτέλεσε μία από τις τελευταίες τηλεοπτικές παρουσίες ενός καλλιτέχνη που είχε ήδη γράψει τη δική του ιστορία στη βιομηχανία του θεάματος.

Η συγκινητική αναφορά στο «The Princess Bride»

Το φινάλε της 5ης σεζόν του «The Bear» περιλάμβανε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή αφιερωμένη στον Rob Reiner. Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα στον Ebraheim και τον χαρακτήρα του Reiner, η φράση «Όπως επιθυμείτε» λειτούργησε ως μια ξεχωριστή αναφορά στην εμβληματική ταινία «The Princess Bride» του 1987, την οποία είχε σκηνοθετήσει ο ίδιος. Η συγκεκριμένη φράση έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ταινία και αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της φιλμογραφίας του Rob Reiner. Με αυτόν τον τρόπο, το «The Bear» κατάφερε να τιμήσει έναν δημιουργό που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Η Britney Spears επιστρέφει… αλλά όχι όπως φαντάζεσαι- Το «The Woman in Me» γίνεται ταινία

Μια καριέρα γεμάτη Emmy Awards και μεγάλες επιτυχίες

Η υποψηφιότητα στα Emmy Awards 2026 αποτελεί την 8η συνολικά αναγνώριση του Rob Reiner από την Television Academy. Η πρώτη του υποψηφιότητα ήρθε το 1972 για τη σειρά «All in the Family», όπου έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του Michael «Meathead» Stivic. Η ερμηνεία αυτή του χάρισε δύο βραβεία Emmy, το 1974 και το 1978, καθιερώνοντάς τον ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της τηλεοπτικής γενιάς του. Ωστόσο, η πορεία του Rob Reiner δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ως σκηνοθέτης δημιούργησε μερικές από τις πιο αγαπημένες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου, όπως:

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
  • «This Is Spinal Tap» (1984)
  • «Stand by Me» (1986)
  • «The Princess Bride» (1987)
  • «When Harry Met Sally…» (1989)
  • «A Few Good Men» (1992)

Οι ταινίες αυτές αποτελούν μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς και έχουν συμβάλει στη διαχρονική θέση του Rob Reiner στην ιστορία του κινηματογράφου.

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της «Βαϊάνα» κλέβει την παράσταση

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Emmy Awards 2026 Rob Reiner The Bear
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Boudoir: Η Silvana Armani γράφει ένα νέο, αισθησιακό κεφάλαιο για τον οίκο Armani Privé

Boudoir: Η Silvana Armani γράφει ένα νέο, αισθησιακό κεφάλαιο για τον οίκο Armani Privé

09.07.2026
Επόμενο
Beach ready: Τα χρώματα μαγιό που θα απογειώσουν το μαύρισμά σου

Beach ready: Τα χρώματα μαγιό που θα απογειώσουν το μαύρισμά σου

09.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Emmy 2026: Το Emily in Paris διεκδικεί δύο σημαντικά βραβεία
Cinema

Emmy 2026: Το Emily in Paris διεκδικεί δύο σημαντικά βραβεία

09.07.2026
Δημήτρης Γιαννέτος: Υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair»
Beauty

Δημήτρης Γιαννέτος: Υποψήφιος για βραβείο Emmy για τη δουλειά του στη σειρά «All’s Fair»

09.07.2026
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy 2026 -Τα φαβορί και οι εκπλήξεις
Cinema

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy 2026 -Τα φαβορί και οι εκπλήξεις

09.07.2026
Η Britney Spears επιστρέφει… αλλά όχι όπως φαντάζεσαι- Το «The Woman in Me» γίνεται ταινία
Cinema

Η Britney Spears επιστρέφει… αλλά όχι όπως φαντάζεσαι- Το «The Woman in Me» γίνεται ταινία

09.07.2026
8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της «Βαϊάνα» κλέβει την παράσταση
Cinema

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες: Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της «Βαϊάνα» κλέβει την παράσταση

09.07.2026
Robert Pattinson: Το απρόσμενο «Twilight twist» στον ρόλο του για την «Οδύσσεια»
Cinema

Robert Pattinson: Το απρόσμενο «Twilight twist» στον ρόλο του για την «Οδύσσεια»

08.07.2026
Ο Christopher Nolan για την «Οδύσσεια»: «Είναι μια θεμελιώδης ιστορία, στηρίζει όλη τη δυτική λογοτεχνία»
Cinema

Ο Christopher Nolan για την «Οδύσσεια»: «Είναι μια θεμελιώδης ιστορία, στηρίζει όλη τη δυτική λογοτεχνία»

08.07.2026
Στα παρασκήνια του «Fast Forever» – Ο Vin Diesel δίνει μια γεύση από το μεγάλο φινάλε
Cinema

Στα παρασκήνια του «Fast Forever» – Ο Vin Diesel δίνει μια γεύση από το μεγάλο φινάλε

08.07.2026
Dwayne Johnson: Η περούκα του στο «Moana» έγινε viral – Η αντίδρασή του στα memes θα σε κάνει να γελάσεις
Cinema

Dwayne Johnson: Η περούκα του στο «Moana» έγινε viral – Η αντίδρασή του στα memes θα σε κάνει να γελάσεις

08.07.2026
Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Οι 4 πιο instagrammable παραλίες κοντά στην Αθήνα – Μοιάζουν σαν καρτ-ποστάλ

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Reverse Hairstyling: Πώς να αποκτήσεις τέλειες μπούκλες με τη νέα viral τεχνική του TikTok

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Packing tips: Ο πιο εύκολος τρόπος για να οργανώσεις γρήγορα τη βαλίτσα σου

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Οι 5 τροφές που θα σε κρατήσουν ενυδατωμένο ακόμα και στις πιο καυτές μέρες

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Ξέχνα την ταλαιπωρία: Αυτό το κόλπο με το κουτάλι ανοίγει την κονσέρβα σε δευτερόλεπτα (και δεν το ξέραμε!)

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Summer 2026: Τα fashion trends που «πλημμυρίζουν» το Instagram

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Το τέλος της ψυχαγωγικής ζώνης- Οι αλλαγές σε Mega, Ant1, Alpha, Star

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Τηλεοπτικά Θρίλερ, Εκατομμύρια, Τροφεία 6 Ευρώ και… Φύγαμε για Βρυξέλλες!

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

Νέα στήλη: Τάσεις στα social media την εβδομάδα 22 – 29 Ιουνίου

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

ΠΑΓΙΔΕΣ στο Κυπριακό

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η Άγκυρα φορά την προβιά του ΝΑΤΟ για να συγκαλύψει τις Οθωμανικές επιδιώξεις της

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας

Η νέα αρχιτεκτονική της σύγχρονης, ψηφιακής εκλογικής νοθείας