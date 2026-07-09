Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy 2026 -Τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Με μια ματιά
- Το "The Pitt" είναι το φαβορί για τα Emmy 2026 με 25 υποψηφιότητες.
- Το "Hacks" σημείωσε ρεκόρ υποψηφιοτήτων για κωμική σειρά (24).
- Το "Widow's Bay" έκανε εντυπωσιακή είσοδο με 19 υποψηφιότητες.
- Η Mariska Hargitay θα παρουσιάσει την τελετή απονομής στις 14 Σεπτεμβρίου.
Η αντίστροφη μέτρηση για τα Emmy Awards 2026 ξεκίνησε και οι φετινές υποψηφιότητες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους fans των τηλεοπτικών σειρών. Δράματα, κωμωδίες και νέες παραγωγές μπαίνουν στη μάχη για τα σημαντικότερα τηλεοπτικά βραβεία, με αρκετές εκπλήξεις αλλά και δυνατές επιστροφές.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής λίστας είναι το «The Pitt», το οποίο συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ το «Hacks» σημείωσε νέο ρεκόρ για κωμική σειρά. Την ίδια στιγμή, το «Widow’s Bay» πραγματοποιεί εντυπωσιακή είσοδο στις κορυφαίες υποψηφιότητες της χρονιάς.
Το μυστικό δώρο του Jake Gyllenhaal στον Owen Cooper λίγο πριν τα Emmy
Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και αναμένεται να συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς.
Το «The Pitt» στην κορυφή των υποψηφιοτήτων
Το «The Pitt» είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Emmy Awards 2026, συγκεντρώνοντας 25 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το «Hacks» με 24, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για κωμική σειρά, ενώ το νέο «Widow’s Bay» εξασφάλισε 19 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.
Η Mariska Hargitay παρουσιάζει την τελετή
Ο φετινός ρόλος της παρουσιάστριας ανήκει στη Mariska Hargitay , τη γνωστή πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU».
Η Τζεν Νιλ, εκτελεστική αντιπρόεδρος ζωντανών εκδηλώσεων του NBC, δήλωσε: «Λίγοι καλλιτέχνες έχουν αφήσει το αποτύπωμα που έχει αφήσει η Μάρισκα στην τηλεόραση.» Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για 27 σεζόν, έχει δώσει δύναμη, συμπόνια και ανθρωπιά σε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της τηλεόρασης.»
Τι συνέβη στα περσινά Emmy
Τα Emmy Awards 2025 είχαν μεγάλο νικητή το «Adolescence», το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ιστορική νίκη του τότε 15χρονου Όουεν Κούπερ, που έγινε ο νεότερος ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, χάρη στην ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία.
Επιτυχημένη ήταν και η παρουσία του «The Studio» του Apple TV+, με τον Σεθ Ρόγκεν να κατακτά το βραβείο σκηνοθεσίας κωμικής σειράς, αφήνοντας πίσω του σειρές όπως το «The Bear» και το «Hacks».
Το «The Pitt» είχε επίσης εξαιρετική πορεία στα περσινά βραβεία, κατακτώντας πέντε Emmy, ανάμεσά τους εκείνα της Καλύτερης Δραματικής Σειράς και του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τον Νόα Γουάιλι, ο οποίος επιστρέφει φέτος ως υποψήφιος.
Οι βασικές υποψηφιότητες των Emmy Awards 2026
Καλύτερη Δραματική Σειρά
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends & Neighbors
Καλύτερη Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Ανθολογία
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Slow Horses
- Mark Ruffalo – Task
- Rufus Sewell – The Diplomat
- Noah Wyle – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Carrie Coon – The Gilded Age
- Chase Infiniti – The Testaments
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
- Zendaya – Euphoria
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – Widow’s Bay
- Jason Segel – Shrinking
- Martin Short – Only Murders in the Building
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Quinta Brunson – Abbott Elementary
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles
- Lisa Kudrow – The Comeback
- Jean Smart – Hacks
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story
- Oscar Isaac – Beef
- Matthew Rhys – The Beast in Me
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Claire Danes – The Beast in Me
- Sally Field – Remarkably Bright Creatures
- Carey Mulligan – Beef
- Sarah Pidgeon – Love Story
- Sarah Snook – All Her Fault
Καλύτερο Reality Competition
- Dancing With the Stars
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors
Καλύτερη Variety Series
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- Last Week Tonight with John Oliver
- The Late Show with Stephen Colbert
- Saturday Night Live
Οι υποψηφιότητες των Emmy Awards 2026 έδωσαν το πρώτο στίγμα για τις σειρές που κυριάρχησαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Το «The Pitt» δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί, ενώ το «Hacks», το «Widow’s Bay» και αρκετές ακόμη δημοφιλείς παραγωγές αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη μέχρι την απονομή της 14ης Σεπτεμβρίου. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι φετινοί νικητές θα προκύψουν έπειτα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές των τελευταίων ετών.
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