Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Emmy 2026 -Τα φαβορί και οι εκπλήξεις

Η λίστα με όλες τις υποψηφιότητες των Emmy Awards 2026 με τα «The Pitt», «Hacks» και «Widow's Bay» να ξεχωρίζουν

Με μια ματιά Το "The Pitt" είναι το φαβορί για τα Emmy 2026 με 25 υποψηφιότητες.

Το "Hacks" σημείωσε ρεκόρ υποψηφιοτήτων για κωμική σειρά (24).

Το "Widow's Bay" έκανε εντυπωσιακή είσοδο με 19 υποψηφιότητες.

Η Mariska Hargitay θα παρουσιάσει την τελετή απονομής στις 14 Σεπτεμβρίου. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για τα Emmy Awards 2026 ξεκίνησε και οι φετινές υποψηφιότητες έχουν ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους fans των τηλεοπτικών σειρών. Δράματα, κωμωδίες και νέες παραγωγές μπαίνουν στη μάχη για τα σημαντικότερα τηλεοπτικά βραβεία, με αρκετές εκπλήξεις αλλά και δυνατές επιστροφές.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της φετινής λίστας είναι το «The Pitt», το οποίο συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες, ενώ το «Hacks» σημείωσε νέο ρεκόρ για κωμική σειρά. Την ίδια στιγμή, το «Widow’s Bay» πραγματοποιεί εντυπωσιακή είσοδο στις κορυφαίες υποψηφιότητες της χρονιάς.

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Η απονομή θα πραγματοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και αναμένεται να συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της τηλεόρασης σε μία από τις πιο λαμπερές βραδιές της χρονιάς.

Το «The Pitt» στην κορυφή των υποψηφιοτήτων

Το «The Pitt» είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Emmy Awards 2026, συγκεντρώνοντας 25 υποψηφιότητες. Ακολουθεί το «Hacks» με 24, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ για κωμική σειρά, ενώ το νέο «Widow’s Bay» εξασφάλισε 19 υποψηφιότητες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Η Mariska Hargitay παρουσιάζει την τελετή

Ο φετινός ρόλος της παρουσιάστριας ανήκει στη Mariska Hargitay , τη γνωστή πρωταγωνίστρια του «Law & Order: SVU».

Η Τζεν Νιλ, εκτελεστική αντιπρόεδρος ζωντανών εκδηλώσεων του NBC, δήλωσε: «Λίγοι καλλιτέχνες έχουν αφήσει το αποτύπωμα που έχει αφήσει η Μάρισκα στην τηλεόραση.» Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Για 27 σεζόν, έχει δώσει δύναμη, συμπόνια και ανθρωπιά σε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της τηλεόρασης.»

Τι συνέβη στα περσινά Emmy

Τα Emmy Awards 2025 είχαν μεγάλο νικητή το «Adolescence», το οποίο απέσπασε συνολικά έξι βραβεία. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ιστορική νίκη του τότε 15χρονου Όουεν Κούπερ, που έγινε ο νεότερος ηθοποιός που έχει κερδίσει ποτέ Emmy, χάρη στην ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου σε Μίνι Σειρά ή Ανθολογία.

Επιτυχημένη ήταν και η παρουσία του «The Studio» του Apple TV+, με τον Σεθ Ρόγκεν να κατακτά το βραβείο σκηνοθεσίας κωμικής σειράς, αφήνοντας πίσω του σειρές όπως το «The Bear» και το «Hacks».

Το «The Pitt» είχε επίσης εξαιρετική πορεία στα περσινά βραβεία, κατακτώντας πέντε Emmy, ανάμεσά τους εκείνα της Καλύτερης Δραματικής Σειράς και του Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Δραματική Σειρά για τον Νόα Γουάιλι, ο οποίος επιστρέφει φέτος ως υποψήφιος.

Οι βασικές υποψηφιότητες των Emmy Awards 2026

Καλύτερη Δραματική Σειρά

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends & Neighbors

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Ανθολογία

All Her Fault

The Beast in Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Slow Horses

Mark Ruffalo – Task

Rufus Sewell – The Diplomat

Noah Wyle – The Pitt

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Carrie Coon – The Gilded Age

Chase Infiniti – The Testaments

Keri Russell – The Diplomat

Rhea Seehorn – Pluribus

Zendaya – Euphoria

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – Widow’s Bay

Jason Segel – Shrinking

Martin Short – Only Murders in the Building

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Quinta Brunson – Abbott Elementary

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo’s Got Money Troubles

Lisa Kudrow – The Comeback

Jean Smart – Hacks

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Monster: The Ed Gein Story

Oscar Isaac – Beef

Matthew Rhys – The Beast in Me

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Claire Danes – The Beast in Me

Sally Field – Remarkably Bright Creatures

Carey Mulligan – Beef

Sarah Pidgeon – Love Story

Sarah Snook – All Her Fault

Καλύτερο Reality Competition

Dancing With the Stars

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Καλύτερη Variety Series

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

Last Week Tonight with John Oliver

The Late Show with Stephen Colbert

Saturday Night Live

Οι υποψηφιότητες των Emmy Awards 2026 έδωσαν το πρώτο στίγμα για τις σειρές που κυριάρχησαν τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Το «The Pitt» δείχνει να είναι το μεγάλο φαβορί, ενώ το «Hacks», το «Widow’s Bay» και αρκετές ακόμη δημοφιλείς παραγωγές αναμένεται να δώσουν σκληρή μάχη μέχρι την απονομή της 14ης Σεπτεμβρίου. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι φετινοί νικητές θα προκύψουν έπειτα από μία από τις πιο ανταγωνιστικές χρονιές των τελευταίων ετών.