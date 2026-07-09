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Μουσική 09.07.2026

Γιώργος Σαμπάνης: Κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό music video του «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα»

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Κινηματογραφική αισθητική, αυθόρμητες αντιδράσεις και μια σκηνοθεσία που σβήνει τα όρια μεταξύ τέχνης και καθημερινότητας
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Κυκλοφόρησε το κινηματογραφικό music video του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα».
  • Το βίντεο γυρίστηκε σε πραγματικούς αστικούς χώρους, μετατρέποντας την πόλη σε σκηνή.
  • Η σκηνοθεσία έγινε από τους Άλεξ Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Γκάνιο, με πρωτότυπη προσέγγιση.
  • Το τραγούδι είναι επιτυχία, φτάνοντας στο no1 του Viral Greece Shazam και σε υψηλές θέσεις στο Spotify.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Σαμπάνης παρουσιάζει το music video της νέας του επιτυχίας «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα», ένα κινηματογραφικής αισθητικής έργο με πρωτότυπη σκηνοθετική προσέγγιση που μετατρέπει την πόλη σε σκηνή και τους ανθρώπους σε μέρος της ιστορίας.

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Το «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα» οπτικοποιείται σε πραγματικούς αστικούς χώρους, όπου η καθημερινότητα συναντά απρόσμενα την τέχνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης εμφανίζεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, με μια κινητή σκηνή που στήνεται μπροστά στα μάτια των περαστικών, δημιουργώντας μια αυθεντική εμπειρία που καταργεί τα όρια ανάμεσα στην παράσταση και την πραγματική ζωή.

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Σύγχρονο, ζωντανό και αυθεντικό, το music video συνδυάζει την αφήγηση μιας ερωτικής ιστορίας με τη φυσική αλληλεπίδραση του Γιώργου Σαμπάνη και των ανθρώπων, οι οποίοι γίνονται κομμάτι της εικόνας. Τη σκηνοθεσία έκαναν ο Άλεξ Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Το «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα», σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη, στίχους της Ελεάνας Βραχάλη και παραγωγή του Soumka, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες εβδομάδες και έγινε αμέσως ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του κοινού. Μεταξύ άλλων, κατέκτησε το no1 στο Viral Greece του Shazam και υψηλές θέσεις στο Τop50 του Spotify, ενώ αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια στο TikTok.

Με την κυκλοφορία του music video ο Γιώργος Σαμπάνης «ντύνει» μουσικά το καλοκαίρι, ενώ θα σηματοδοτήσει την έναρξη της νέας σεζόν με μία μεγάλη συναρπαστική συναυλία, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/o-giorgos-sampanis-sto-katrakeio-theatro.

Βρείτε το «Τι Θέλω Εγώ Με Σένα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/ti-thelo-ego-me-sena

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
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