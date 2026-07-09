Main girl energy: Γιατί η Tamta είναι ένα από τα πιο iconic πρόσωπα των MAD VMA

Από το «Φταις» μέχρι τα πιο εντυπωσιακά performances των τελευταίων χρόνων, η Tamta αποτελεί σταθερή αξία των MAD VMA

Με μια ματιά Η Tamta έχει μια μακροχρόνια και δυνατή σχέση με τα MAD VMA, από το 2006.

Έχει προσφέρει iconic εμφανίσεις, δυνατές συνεργασίες και αξέχαστα performances στη σκηνή.

Η καλλιτέχνιδα συνδυάζει επιτυχώς pop μουσική, σύγχρονη αισθητική και μόδα.

Η Tamta παραμένει επίκαιρη, εξελίσσεται συνεχώς και αποτελεί μέρος της ιστορίας των MAD VMA. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Tamta δεν είναι απλώς μία από τις πιο επιτυχημένες pop artists της ελληνικής μουσικής σκηνής. Είναι μία καλλιτέχνιδα που έχει συνδέσει το όνομά της με τη σύγχρονη αισθητική, τα fashion statements και τα performances που συζητιούνται για εβδομάδες μετά από κάθε εμφάνισή της. Για το κοινό των MAD VMA, η παρουσία της αποτελεί πλέον παράδοση, καθώς κάθε χρόνο καταφέρνει να παρουσιάζει κάτι διαφορετικό, δημιουργικό και απόλυτα μπροστά από την εποχή του.

Από τα πρώτα της βήματα μέχρι σήμερα, η Tamta συνεχίζει να εξελίσσεται, χωρίς ποτέ να χάνει την pop ταυτότητά της. Η σχέση της με τα MAD Video Music Awards ξεκίνησε πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δυνατές συνεργασίες στην ιστορία του θεσμού.

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Δεν πρόκειται μόνο για τις βραβεύσεις ή τις υποψηφιότητες, αλλά για μια πορεία γεμάτη iconic εμφανίσεις, δυνατές συνεργασίες και performances που έμειναν στην ιστορία των VMA. Κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή, η Tamta αποδεικνύει γιατί θεωρείται μία από τις κορυφαίες performers της ελληνικής pop. Και φυσικά, το 2026 δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση.

Η αρχή μιας σχέσης που έγινε ιστορία

Η πρώτη της εμφάνιση στα Mad Video Music Awards έγινε το 2006, όταν ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τον Mihai Trăistariu για το εμβληματικό «Tornero». Την ίδια χρονιά, το τραγούδι «Φταις» απέσπασε το βραβείο «Καλύτερο Video Clip από Πρωτοεμφανιζόμενο», σηματοδοτώντας την αρχή μιας μεγάλης πορείας.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 2010, η συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά στο «Θάρρος ή αλήθεια» κέρδισε το βραβείο «Καλύτερο Ντουέτο/Συνεργασία», επιβεβαιώνοντας πως η Tamta είχε πλέον καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες pop παρουσίες των βραβείων.

Τα performances που έγιναν viral

Η Tamta δεν ξεχώρισε μόνο για τις διακρίσεις της, αλλά κυρίως για τα acts που παρουσίασε όλα αυτά τα χρόνια. Από το solo performance του «Relax» το 2007 και τη συνεργασία της με τον Stereo Mike το 2008, μέχρι το εντυπωσιακό «Replay» μετά τη Eurovision το 2019, κάθε εμφάνιση είχε το δικό της ξεχωριστό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία των VMA κατέχει και το performance του «Ήλιους και θάλασσες (VMA Remix)» στα Mad VMA 2017, που συνδύασε μουσική, σκηνικά και υψηλή αισθητική.

Η Tamta έχει χαρίσει μερικές από τις πιο δυνατές collaborations στη σκηνή των MAD. Το 2021 τιμήθηκε με το «Βραβείο Mad Radio 106,2» για το τραγούδι «Δεν είσαι εδώ» μαζί με τον Mente Fuerte, ενώ το 2023 παρουσίασε μαζί με τον Good Job Nicky το ιδιαίτερο «S.A.G.A.P.O.», ένα performance που ξεχώρισε και χάρη στη χρήση της νοηματικής γλώσσας.

Η παρουσία της δεν περιορίζεται μόνο στα μουσικά βραβεία. Η Tamta αποτελεί σταθερή παρουσία και στο MadWalk, συμμετέχοντας σχεδόν κάθε χρόνο σε fashion performances που συνδυάζουν μουσική και μόδα. Από τη συνεργασία της με τη Xenia Gali το 2014 μέχρι το closing act του 2021 και τις avant-garde εμφανίσεις του 2025, έχει αποδείξει ότι αποτελεί fashion icon με τη δική της μοναδική αισθητική.

Στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ, η Tamta ήταν υποψήφια στην κατηγορία «Best Performer», μία κατηγορία που επιβραβεύει τη σκηνική παρουσία, το attitude και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει ένας καλλιτέχνης πάνω στη σκηνή. Με τόσα χρόνια εμπειρίας και αμέτρητες αξέχαστες εμφανίσεις, η υποψηφιότητά της μόνο τυχαία δεν μπορούσε να θεωρηθεί.

Η Tamta έχει καταφέρει κάτι που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να πετύχουν: να παραμένει πάντα επίκαιρη, χωρίς να επαναλαμβάνει ποτέ τον εαυτό της. Κάθε της εμφάνιση αποτελεί ένα νέο καλλιτεχνικό project, γεμάτο εικόνες, μουσική, μόδα και δημιουργικότητα. Για το MAD, η Tamta δεν είναι απλώς μία performer, αλλά ένα κομμάτι της ίδιας της ιστορίας του θεσμού. Και όσο συνεχίζει να ανεβαίνει στη σκηνή, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσει να γράφει νέα, αξέχαστα κεφάλαια στη μεγάλη ιστορία των MAD Video Music Awards.