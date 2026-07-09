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Μουσικά Νέα 09.07.2026

Η Daphne Lawrence επιστρέφει με το «Γύρνα» και αλλάζει τους όρους του love gaming!

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Η Daphne Lawrence επιστρέφει με το νέο single «Γύρνα», ένα δυναμικό pop τραγούδι που υπογράφει η ίδια σε μουσική και στίχους
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Daphne Lawrence επιστρέφει με το νέο της single «Γύρνα».
  • Η καλλιτέχνιδα υπογράφει μόνη της τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού.
  • Το τραγούδι μιλά για τη συνειδητοποίηση της απώλειας ενός αγαπημένου προσώπου.
  • Το «Γύρνα» έχει σύγχρονο pop ήχο και έντονο συναίσθημα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου προσωπικού της album «SOS» και το επιτυχημένο ντουέτο «Ίσως αύριο» με τον Νίκο Απέργη, η Daphne Lawrence επιστρέφει δυναμικά αυτό το καλοκαίρι και μας παρουσιάζει το νέο της single «Γύρνα».

dapnhe lawrence_tragoudi_gyrna

Η Daphne Lawrence ανεβάζει την ένταση με ένα φρέσκο pop τραγούδι που σε κερδίζει από το πρώτο άκουσμα και φέρει εξ ολοκλήρου τη δική της δημιουργική υπογραφή, καθώς υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους. Μία από τις πιο ξεχωριστές και δυναμικές pop καλλιτέχνιδες της γενιάς της, η Daphne Lawrence συνεχίζει να εξελίσσεται και να εκφράζεται μέσα από τη μουσική της, δημιουργώντας τραγούδια με τη δική της προσωπική ταυτότητα.

«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence

Στο «Γύρνα», μιλά για εκείνη τη στιγμή που κάποιος συνειδητοποιεί, ίσως λίγο αργά, τι πραγματικά είχε δίπλα του. Για έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε, που πήρε πολλά, αλλά πάντα αναζητούσε κάτι περισσότερο και, φοβούμενος τη δέσμευση, άφησε να φύγει  ή ακόμα και έδιωξε εκείνον που ήταν πραγματικά εκεί για αυτόν. Τώρα, έχοντας καταλάβει τι έχασε, τον ζητά πίσω.

Με σύγχρονο pop ήχο, έντονο συναίσθημα και ένα refrain που σου μένει και , το «Γύρνα» είναι ένα τραγούδι που σε κάνει να το τραγουδήσεις δυνατά και να σκεφτείς εκείνο το ένα πρόσωπο που θα ήθελες να έχεις ξανά δίπλα σου. Γιατί όλοι έχουμε έναν άνθρωπο που κάποια στιγμή θελήσαμε να επιστρέψει…

Εσύ, σε ποιον θα ήθελες να πεις «Γύρνα»;

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Daphne Lawrence μουσική ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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