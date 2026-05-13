«Ίσως Αύριο»: Το νέο «εκρηκτικό» ντουέτο του Νίκου Απέργη με τη Daphne Lawrence

Ο Νίκος Απέργης και η Daphne Lawrence ενώνουν για πρώτη φορά τις φωνές και την ενέργειά τους σε μια συνεργασία που ήδη συζητιέται έντονα στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Το ολοκαίνουργιο τραγούδι τους, με τίτλο «Ίσως Αύριο», έρχεται για να δώσει μια πιο συναισθηματική και σύγχρονη πνοή στις νέες κυκλοφορίες της χρονιάς. Οι δύο καλλιτέχνες, που προέρχονται από διαφορετικές αλλά εξίσου δυναμικές μουσικές κατευθύνσεις, ενώνουν την αισθητική και τη δημιουργική τους ενέργεια σε ένα project που έχει τραβήξει το ενδιαφέρον τόσο του κοινού όσο και των ανθρώπων της βιομηχανίας.

Από την πρώτη κιόλας ανακοίνωση, το ενδιαφέρον του κοινού ήταν μεγάλο, καθώς μιλάμε για δύο καλλιτέχνες που έχουν ξεχωρίσει ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Ο Νίκος Απέργης, γνωστός για τις δυνατές επιτυχίες του και την ιδιαίτερη ερμηνευτική του ταυτότητα, συναντά τη Daphne Lawrence, μια από τις πιο φρέσκες και ταλαντούχες παρουσίες της νέας γενιάς. Μαζί δημιουργούν μια μουσική χημεία που συνδυάζει συναίσθημα, ρυθμό και σύγχρονο ήχο.

%25&img_index=1

«Και Εις Ανώτερα»: Ο Γιώργος Κακοσαίος σε ένα προσωπικό visual story

Το «Ίσως Αύριο» είναι μία ρυθμική μπαλάντα που καταφέρνει να ισορροπήσει ανάμεσα στη μελαγχολία και την αισιοδοξία, χτίζοντας ένα ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα που αγγίζει τις καρδιές των ακροατών.

Οι στίχοι και η μουσική φέρουν την υπογραφή των Βασίλη Κουμεντάκου, Λεωνίδα Σώζου, Daphne Lawrence και Ripen, μιας δημιουργικής ομάδας που έχει δείξει επανειλημμένα ότι μπορεί να δημιουργήσει τραγούδια με έντονη ταυτότητα και αμεσότητα.

Η κυκλοφορία του τραγουδιού έρχεται μέσω της Panik Platinum, η οποία ετοιμάζει ήδη μια δυναμική προώθηση. Το κομμάτι είναι διαθέσιμο σε όλες τις streaming πλατφόρμες από χθες, Τρίτη 12 Μαΐου, με τους fans να περιμένουν με ανυπομονησία να πατήσουν play και να το προσθέσουν στις playlist τους.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η συνεργασία δεν θα περάσει απαρατήρητη. Με δύο ξεχωριστές φωνές, προσεγμένη παραγωγή και μια ιστορία που μιλάει σε όσους έχουν αφήσει κάτι… για «ίσως αύριο», το νέο τους τραγούδι φαίνεται έτοιμο να αγαπηθεί από το κοινό και να γίνει το soundtrack πολλών συναισθημάτων.

Κυκλοφόρησε η κασέτα του Μελωδία 99,2 για τον Μίκη Θεοδωράκη με τους Νατάσσα Μποφίλιου και Θέμη Καραμουρατίδη