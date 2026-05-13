AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Πρεμιέρα στην Αίγλη με Γουίλεμ Νταφόε

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ Το Πάρτυ Γενεθλίων The Birthday Party Παρουσία του πρωταγωνιστή Γουίλεμ Νταφόε και του σκηνοθέτη Μιγκέλ – Ανχελ Χιμένεθ

AOAFF: «ΤΟ ΠΑΡΤY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ»: Το Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, η Rosebud.21 και η Heretic σας προσκαλούν σε μια λαμπερή κινηματογραφική βραδιά: την επίσημη πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας ТО ПАРТY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ (THE BIRTHDAY PARTY), παρουσία του σπουδαίου πρωταγωνιστή Γουίλεμ Νταφόε, του σκηνοθέτη Μιγκέλ – Ανχελ Χιμένεθ και του συγγραφέα του ομότιτλου μυθιστορήματος, Πάνου Καρνέζη.

Η μοναδική open air προφεστιβαλική προβολή θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 16ου Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ τη Δευτέρα 18 Μαΐου, στον θερινό κινηματογράφο ΑΙΓΛΗ Ζαππείου, στις 20.30.

Η ΔΕΗ συνεχίζει για τρίτη χρονιά τη συνεργασία με το Athens Open Air Film Festival, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες, με φόντο τα πιο εμβληματικά σημεία της Αθήνας, μετατρέποντας παράλληλα, τις καλοκαιρινές νύχτες σε στιγμές τέχνης, φαντασίας και φωτός.

ТО ПАРТY ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ | THE BIRTHDAY PARTY (2025, 103’)

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ

Σενάριο: Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ, Γιώργος Καρναβάς, Νίκος Παναγιωτόπουλος

Ηθοποιοί: Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε, Τζο Κόουλ, Έμμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Έλσα Λεκάκου, Φραντσέσκ Γκαρίδο

Ο Έλληνας Μεγιστάνας. Μια ξέφρενη νύχτα. Αμέτρητα μυστικά. Ο Γουίλεμ Νταφόε πρωταγωνιστεί στη διεθνή παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα σε σκηνοθεσία Μιγκέλ – Ανχελ Χιμένεθ και βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα.

Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του – χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της.

Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση.

Bασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Πάνου Καρνέζη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

Δευτέρα 18 Μαΐου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20.00

Ώρα έναρξης: 20.30

Θερινός Κινηματογράφος ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

Είσοδος με προσκλήσεις.

Θα ακολουθήσει κέρασμα από τη Jameson και

DJ Set από τον Σπύρο Παγιατάκη (EN LEFKO 87,7).

Η ταινία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους από τις 2 Ιουλίου από τη Rosebud.21.