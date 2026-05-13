Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker

Με Μικρό Κλέφτη, Μαρίνα Σπανού και Nightstalker η μεγάλη συναυλιακή βραδιά στον Βραχίονα Ληξουρίου.

PALI EKEI 2026 amplified by @mercury_rentacar FULL PROGRAM x 18 YEARS AMNESIA

Ας ξεκινήσουμε την αφήγηση για το φετινό μακρυυυ ταξίδι

Αφετηρία: 13 Αυγούστου AMNESIA x ISCREAM 18 YEARS BIRTHDAY PARTY – Το @iscream.forfreshicecream κλείνει 18 χρόνια , μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά και συνεχίζει. Γιορτάζουμε μαζί την ενηλικίωση μας με ένα πρωινό πάρτυ στον πεζόδρομο με γυαλί ηλίου, γρανίτα, παγωτό. “Γεμίσαμε αποσκευές και ξεκινάμε”

Πρώτη Στάση: 17 Αυγούστου 18 YEARS AMNESIA – Τώρα τι σημαίνει αυτό, κλείνουμε 18 χρόνια στιγμών που σας χαρίσαμε και μας χαρίσατε και θα το ζήσουμε όπως ξέρουμε με ένα industrial Old School party στο προαύλιο του Παλιού Δημοτικού στο κέντρο της πόλης. “Αν αυτή είναι η πρώτη στάση , πως θα φτάσουμε στον προορισμό μας;”

Δεύτερη Στάση: 18 Αυγούστου PALI EKEI 2026 amplified by @mercury_rentacar Concerts – Επιστρέφουμε στο αγαπημένο μας σημείο για συναυλίες όπως πριν 3 χρόνια που όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε, τον Βραχίονα στο λιμάνι για μια βραδιά γεμάτη μουσική παράνοια με @marinaspanou_ , @nightstalkerband , @mikros_kleftis . Μετά τις συναυλίες έχουμε after party στο @alobar_eco_cocktail_bar , δεν θα σας αφήναμε να πάτε για ύπνο. “Σίγουρα δεν φτάνουμε προορισμό.”

Τρίτη Στάση: 20 Αυγούστου INSIDE BAR Invites MIRONAS – Ο @mironas_music θα βρεθεί στα decks του @inside_bar_since_1994 για πρώτη φορά, για ένα ιδιαίτερα ακραίο dj set. “Κοντεύουμε υπομονή ”

Τελική Στάση: 21 Αυγούστου PALI EKEI 2026 amplified by MERCURY Closing Day – AMNESIA x ALAYA Afternoon Session – Δεν χρειάζονται συστάσεις για το πως θα ζήσουμε την τελευταία μέρα του φεστ, πέρυσι το ζήσαμε , φέτος θα το απογειώσουμε. ” ΦΤΑΣΑΜΕ! ”

Τα καταφέραμε και φτάσαμε σώοι και σίγουρα πιο χαρούμενοι και γεμάτοι εμπειρίες από 5 μέρες μουσικής παράνοιας στο νησί. Σας θέλουμε όλους εκεί! 17-18 Αυγούστου αγοράζετε εισιτήρια από GO-out.co ή με έκπτωση από την εφαρμογή μας που κυκλοφορεί με αυτό το ποστ BLINK APP ( @belinkedinnewkultures ) , κατεβάστε από ΕΔΩ την και εξερευνήστε , λέει!

Αυταα, τα λέμε τον Αύγουστο!

