Life 13.05.2026

Γιατί οι έφηβοι δυσκολεύονται σήμερα: Η ψυχολογία μιας γενιάς που αλλάζει συνεχώς

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η τραγωδία στην Ηλιούπολη φέρνει στο φως τη βαθιά ψυχολογική πίεση που βιώνουν πολλοί έφηβοι σήμερα και το πώς μπορούν οι γονείς να σταθούν δίπλα τους
Πόπη Βασιλείου

Ένα σοκαριστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη της Αθήνας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μια έφηβη έχασε τη ζωή της και μια δεύτερη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο ένα θέμα που συχνά μένει στο περιθώριο: την ψυχική υγεία των εφήβων και τη σιωπηλή πίεση που μπορεί να βιώνουν καθημερινά. Πίσω από τις εικόνες της επικαιρότητας, υπάρχει πάντα μια πιο σύνθετη πραγματικότητα, που αφορά τη μοναξιά, τις σκέψεις για το μέλλον, την ανάγκη για αποδοχή και τη δυσκολία της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η εφηβεία είναι από μόνη της μια περίοδος έντονων αλλαγών, συναισθηματικών, κοινωνικών και προσωπικών. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, οι πιέσεις έχουν ενταθεί. Οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν σχολικές απαιτήσεις, κοινωνικά πρότυπα, εικόνα στα social media και συχνά υψηλές προσδοκίες από το περιβάλλον τους. Μέσα σε αυτή την πίεση, δεν είναι σπάνιο ένα παιδί να νιώθει ότι δεν βρίσκει χώρο να εκφραστεί ή ότι δεν γίνεται πραγματικά κατανοητό. Η απομόνωση, η σιωπή και η εσωστρέφεια συχνά δεν είναι απλώς «φάσεις», αλλά πιθανά σημάδια βαθύτερης συναισθηματικής δυσκολίας.

Η αποκάλυψη του αιώνα στην Αμφίπολη: Ολόκληρος ο Τύμβος Καστά «ζωντανεύει» ξανά

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία που αναδεικνύονται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις είναι η επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών. Συχνά, οι έφηβοι δεν εκφράζουν ανοιχτά όσα νιώθουν, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή φοβούνται ότι δεν θα ακουστούν ή δεν θα γίνουν κατανοητοί. Η καθημερινότητα, το άγχος και οι ρυθμοί ζωής μπορεί να δημιουργούν αποστάσεις μέσα στην οικογένεια χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς εγκαίρως. Αυτές οι αποστάσεις όμως, όταν μεγαλώνουν, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την προσέγγιση.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

 

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Οι ειδικοί στην ψυχική υγεία τονίζουν ότι δεν υπάρχουν «απόλυτα σημάδια», αλλά υπάρχουν ενδείξεις που αξίζουν προσοχή. Αλλαγές στη συμπεριφορά, απότομη απομόνωση, έντονη ευερεθιστότητα, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες ή συνεχής απαισιοδοξία μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ότι ένα παιδί δυσκολεύεται. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι μόνο η παρατήρηση, αλλά η στάση. Ένας γονέας που ακούει χωρίς να κρίνει, που ρωτά χωρίς πίεση και που δείχνει σταθερή παρουσία, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί σταδιακά να ανοιχτεί.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Η έγκαιρη υποστήριξη από ειδικούς μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Η συζήτηση με ψυχολόγο ή σύμβουλο δεν αποτελεί «αποτυχία», αλλά πράξη φροντίδας και πρόληψης. Εξίσου σημαντικό είναι να σπάει το στίγμα γύρω από την ψυχική δυσκολία, ώστε οι έφηβοι να μην νιώθουν ότι πρέπει να κρύβουν όσα βιώνουν.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το περιστατικό στην Ηλιούπολη υπενθυμίζει με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι πίσω από κάθε «κανονική» καθημερινότητα μπορεί να κρύβονται βαθιές εσωτερικές μάχες. Η πρόληψη δεν είναι μόνο υπόθεση ειδικών, αλλά και καθημερινής ανθρώπινης επαφής: μιας κουβέντας, μιας ερώτησης, μιας προσοχής που δεν θεωρείται δεδομένη. Αν εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις δυσκολεύεται, είναι σημαντικό να υπάρξει άμεση επικοινωνία με ειδικούς ή γραμμές υποστήριξης. Στην Ελλάδα μπορείς να απευθυνθείς στην γραμμή 1018 (Κλίμακα για την πρόληψη της αυτοκτονίας), στο 116123 για ψυχολογική υποστήριξη ή στο 112 σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Η ψυχική υγεία των εφήβων δεν είναι ένα μακρινό ζήτημα. Είναι κάτι που αφορά το σήμερα και απαιτεί προσοχή, κατανόηση και συνεχή παρουσία.

Δεν λες εύκολα «Σ’ αγαπώ»; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 4 ζώδια

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

έφηβοι ψυχολογία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker

Pali Ekei 2026 – AMPLIFIED BY MERCURY: Το πλήρες πρόγραμμα με Σπανού, Μικρό Κλέφτη και Nightstalker

13.05.2026
Επόμενο
Rave Experience στο Botoxe Athens: Ajja και Fatima Hajji σε 2 stages

Rave Experience στο Botoxe Athens: Ajja και Fatima Hajji σε 2 stages

13.05.2026

Δες επίσης

Jennifer Lopez: Γυμνή στην μπανιέρα, αποκαλύπτει το μυστικό της λαμπερής επιδερμίδας της
Beauty

Jennifer Lopez: Γυμνή στην μπανιέρα, αποκαλύπτει το μυστικό της λαμπερής επιδερμίδας της

13.05.2026
Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία
Life

Πώς να κρατήσεις τις τριανταφυλλιές σου ζωντανές όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία

13.05.2026
Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα
Fashion

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

13.05.2026
Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο
Beauty

Smellmaxxing: Το νέο beauty trend που κάνει το άρωμα να διαρκεί περισσότερο

13.05.2026
Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια
Fashion

Η Josephine στα MAD VMA 2023 «έδωσε το σύνθημα» και η Gen Z αποθεώνει ξανά τα low rise παντελόνια

13.05.2026
Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου
Life

Δυσκολεύεσαι να σιδερώσεις πουκάμισα; Με αυτό το hack θα γίνουν τα αγαπημένα σου

13.05.2026
Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026
Fashion

Τα 4 παντελόνια που φορούν οι πιο στιλάτες Ευρωπαίες το καλοκαίρι του 2026

13.05.2026
Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο
Beauty

Bonnet Hair: Το chic hairstyle των celebrities που σε γλιτώνει από το καθημερινό λούσιμο

13.05.2026
Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου
Life

Ποια είναι η σωστή ώρα να ποτίσεις τα λουλούδια σου

12.05.2026
Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Η βουκαμβίλια σου δεν ανθίζει; Τα 3 μυστικά που κάνουν το φυτό να γεμίζει χρώμα όλο το καλοκαίρι

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Δεν σου αρέσει το κεφίρ; Αυτό το smoothie θα σε κάνει να το λατρέψεις

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Αν κάνεις συνέχεια overthinking, αυτό το trick θα σου αλλάξει τη ζωή

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Δεν έχεις χρόνο να φροντίσεις τα φυτά σου; Τότε αυτά τα 5 φυτά είναι για σένα

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Κυτταρίτιδα τέλος: 5 ροφήματα που κάνουν την επιδερμίδα σου λεία

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Έχει υγρασία το σπίτι σου; Το απλό τεστ με αλουμινόχαρτο που λέει όλη την αλήθεια

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

Τηλεοπτικοί Σεισμοί, Διπλωματία στην Αγία Παρασκευή και ο «Χρυσός» των Ελληνικών Media

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

«Πακέτο» 859 εκατ. ευρώ έως το 2030-Χρήματα για οπτικοακουστική παραγωγή και άδειες, εν όψει εκλογών

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

ΠΟΙΟΙ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ τις εξελίξεις στη ΝΔ

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Μητσοτάκης: Ο χάρτης για το 2030 και η νέα Αναθεώρηση

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!

Ναι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια 2026 για 14η φορά!