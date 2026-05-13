Γιατί οι έφηβοι δυσκολεύονται σήμερα: Η ψυχολογία μιας γενιάς που αλλάζει συνεχώς

Η τραγωδία στην Ηλιούπολη φέρνει στο φως τη βαθιά ψυχολογική πίεση που βιώνουν πολλοί έφηβοι σήμερα και το πώς μπορούν οι γονείς να σταθούν δίπλα τους

Ένα σοκαριστικό περιστατικό στην Ηλιούπολη της Αθήνας, όπου σύμφωνα με πληροφορίες μια έφηβη έχασε τη ζωή της και μια δεύτερη βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, επαναφέρει με τον πιο σκληρό τρόπο στο προσκήνιο ένα θέμα που συχνά μένει στο περιθώριο: την ψυχική υγεία των εφήβων και τη σιωπηλή πίεση που μπορεί να βιώνουν καθημερινά. Πίσω από τις εικόνες της επικαιρότητας, υπάρχει πάντα μια πιο σύνθετη πραγματικότητα, που αφορά τη μοναξιά, τις σκέψεις για το μέλλον, την ανάγκη για αποδοχή και τη δυσκολία της επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Η εφηβεία είναι από μόνη της μια περίοδος έντονων αλλαγών, συναισθηματικών, κοινωνικών και προσωπικών. Στη σύγχρονη εποχή, όμως, οι πιέσεις έχουν ενταθεί. Οι έφηβοι καλούνται να διαχειριστούν σχολικές απαιτήσεις, κοινωνικά πρότυπα, εικόνα στα social media και συχνά υψηλές προσδοκίες από το περιβάλλον τους. Μέσα σε αυτή την πίεση, δεν είναι σπάνιο ένα παιδί να νιώθει ότι δεν βρίσκει χώρο να εκφραστεί ή ότι δεν γίνεται πραγματικά κατανοητό. Η απομόνωση, η σιωπή και η εσωστρέφεια συχνά δεν είναι απλώς «φάσεις», αλλά πιθανά σημάδια βαθύτερης συναισθηματικής δυσκολίας.

Ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία που αναδεικνύονται σε τέτοιες τραγικές περιπτώσεις είναι η επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών. Συχνά, οι έφηβοι δεν εκφράζουν ανοιχτά όσα νιώθουν, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή φοβούνται ότι δεν θα ακουστούν ή δεν θα γίνουν κατανοητοί. Η καθημερινότητα, το άγχος και οι ρυθμοί ζωής μπορεί να δημιουργούν αποστάσεις μέσα στην οικογένεια χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς εγκαίρως. Αυτές οι αποστάσεις όμως, όταν μεγαλώνουν, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την προσέγγιση.

Οι ειδικοί στην ψυχική υγεία τονίζουν ότι δεν υπάρχουν «απόλυτα σημάδια», αλλά υπάρχουν ενδείξεις που αξίζουν προσοχή. Αλλαγές στη συμπεριφορά, απότομη απομόνωση, έντονη ευερεθιστότητα, απώλεια ενδιαφέροντος για δραστηριότητες ή συνεχής απαισιοδοξία μπορεί να αποτελούν ενδείξεις ότι ένα παιδί δυσκολεύεται. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι μόνο η παρατήρηση, αλλά η στάση. Ένας γονέας που ακούει χωρίς να κρίνει, που ρωτά χωρίς πίεση και που δείχνει σταθερή παρουσία, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου το παιδί μπορεί σταδιακά να ανοιχτεί.

Η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι που αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Η έγκαιρη υποστήριξη από ειδικούς μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Η συζήτηση με ψυχολόγο ή σύμβουλο δεν αποτελεί «αποτυχία», αλλά πράξη φροντίδας και πρόληψης. Εξίσου σημαντικό είναι να σπάει το στίγμα γύρω από την ψυχική δυσκολία, ώστε οι έφηβοι να μην νιώθουν ότι πρέπει να κρύβουν όσα βιώνουν.

Το περιστατικό στην Ηλιούπολη υπενθυμίζει με τον πιο δύσκολο τρόπο ότι πίσω από κάθε «κανονική» καθημερινότητα μπορεί να κρύβονται βαθιές εσωτερικές μάχες. Η πρόληψη δεν είναι μόνο υπόθεση ειδικών, αλλά και καθημερινής ανθρώπινης επαφής: μιας κουβέντας, μιας ερώτησης, μιας προσοχής που δεν θεωρείται δεδομένη. Αν εσύ ή κάποιος που γνωρίζεις δυσκολεύεται, είναι σημαντικό να υπάρξει άμεση επικοινωνία με ειδικούς ή γραμμές υποστήριξης. Στην Ελλάδα μπορείς να απευθυνθείς στην γραμμή 1018 (Κλίμακα για την πρόληψη της αυτοκτονίας), στο 116123 για ψυχολογική υποστήριξη ή στο 112 σε περίπτωση άμεσου κινδύνου.

Η ψυχική υγεία των εφήβων δεν είναι ένα μακρινό ζήτημα. Είναι κάτι που αφορά το σήμερα και απαιτεί προσοχή, κατανόηση και συνεχή παρουσία.

