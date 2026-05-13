Rave Experience στο Botoxe Athens: Ajja και Fatima Hajji σε 2 stages

Σάββατο 23 Μαΐου στο Botoxe Athens η Αθήνα παραδίδεται στον παλμό του Rave με Ajja, Fatima Hajji, CLTX etc.
Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026, η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει το πρώτο μεγάλο international electronic dance music event της χρονιάς στην Ελλάδα, σε μια νύχτα που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του rave experience. Η F.S.I., γιορτάζοντας 25 θρυλικά χρόνια παρουσίας στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή (2001–2026), ενώνει τις δυνάμεις της με το ANAGENESIS για ένα επετειακό event που φέρνει για πρώτη φορά κάτω από την ίδια στέγη τις δύο πιο δυναμικές και εκρηκτικές σκηνές της παγκόσμιας dance κουλτούρας: το Psychedelic Trance και το Techno. Με 2 stages και 1 κοινό εισιτήριο, το ANAGENESIS μετατρέπει το BOTOXE Athens στο απόλυτο κέντρο της νυχτερινής ενέργειας, δημιουργώντας ένα immersive μουσικό σύμπαν όπου ο ήχος, τα visuals και η ατμόσφαιρα συγχρονίζονται απόλυτα μέχρι το ξημέρωμα.

Στο Indoor Stage, από τις 23:00 έως τις 07:30, η psytrance κουλτούρα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα από ένα βαθιά ψυχεδελικό ταξίδι γεμάτο hypnotic frequenciesprogressive grooves και ατμοσφαιρικά visuals. Το lineup φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της διεθνούς σκηνής όπως ο Ajja, ο Egorythmia, το live act του Drip Drop και τον Xdimension, δημιουργώντας μια εμπειρία αφιερωμένη στην απόλυτη ένταση της psychedelic trance σκηνής.

Την ίδια στιγμή, στο Outdoor Stage από τις 22:00 έως τις 07:30, η techno πλευρά του ANAGENESIS ανεβάζει τους παλμούς με industrial aestheticsraw rave energy και ασταμάτητα BPMs κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Η εκρηκτική Fatima Hajji, ο ανερχόμενος CLTX, ο Christian Cambas, το δυναμικό b2b set των Deherian και SCTR, καθώς και οι Ezara και Vlassis EV συνθέτουν ένα lineup σχεδιασμένο για τους αφοσιωμένους λάτρεις του hard techno και της rave κουλτούρας.

Δεν θα είναι απλώς ένα μουσικό event· θα είναι μια ολοκληρωτική εμπειρία αισθήσεωνSpecial performancescinematic lightingimmersive stage design και ένα περιβάλλον σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρει το κοινό σε μια νέα διάσταση νυχτερινής διασκέδασης, συνθέτουν το concept μιας βραδιάς που υπόσχεται να μείνει αξέχαστη. Δύο διαφορετικοί κόσμοι ενώνονται σε μία κοινή rave τελετουργία, εκεί όπου η trance ψυχεδέλεια συναντά τη σκοτεινή techno ενέργεια και όλοι γίνονται ένα μέσα από τον παλμό της μουσικής.

Σάββατο 23 Μαΐου 2026
2 Stages.
1 Unique Entry Ticket.
1 Massive Rave Experience.

ANAGENESIS — Reborn Through Sound. United Through Rave.

Εξασφαλίστε έγκαιρα τη θέση σας στο απόλυτο rave experience της χρονιάς και γίνετε μέρος μιας νύχτας που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής: https://ra.co/events/2431061

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

