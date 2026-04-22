Η «Θεοπούλα» στο πλευρό του Akyla; Η δήλωση της Έφης Παπαθεοδώρου

Νέα προσθήκη στο concept της Eurovision για την Ελλάδα, με την Έφη Παπαθεοδώρου να εμφανίζεται σε οπτικό υλικό της συμμετοχής
Ειρήνη Στόφυλα

Μια νέα, απρόσμενη προσθήκη φαίνεται να εντάσσεται στο concept της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision, καθώς η Έφη Παπαθεοδώρου συνδέεται με την εμφάνιση του Akyla μέσα από ειδικό οπτικοακουστικό υλικό που ετοιμάζεται για τον διαγωνισμό. Μετά την ανακοίνωση της παρουσίας της Παρθένας Χοροζίδου στη σκηνή, η ελληνική αποστολή συνεχίζει να εμπλουτίζει την αφήγησή της με πρόσωπα από την ελληνική τηλεόραση, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο σκηνικό για τη φετινή συμμετοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Buongiorno» μέσω ρεπορτάζ του Χρήστου Λυσσέα, η γνωστή ηθοποιός αναμένεται να έχει ενεργό ρόλο στο συνολικό concept, χωρίς όμως φυσική παρουσία στη σκηνή του διαγωνισμού. Η συμμετοχή της φαίνεται να εντάσσεται σε ένα προσεγμένο video project, το οποίο θα λειτουργήσει ως μέρος της δραματουργίας πριν ή κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του καλλιτέχνη.


Ένας ρόλος εκτός σκηνής αλλά μέσα στην αφήγηση

Η συμβολή της Έφης Παπαθεοδώρου δεν αφορά live εμφάνιση στη σκηνή της Eurovision, αλλά ένα ειδικά σχεδιασμένο βίντεο που ενσωματώνεται στην οπτική ταυτότητα της ελληνικής συμμετοχής. Το υλικό αυτό εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγικό στοιχείο ή ως αφηγηματική γέφυρα προς την εμφάνιση του Akyla, δίνοντας μια διαφορετική διάσταση στο συνολικό storytelling.

Η επιλογή αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση των τελευταίων ετών, όπου οι συμμετοχές της Eurovision αξιοποιούν γνωστά πρόσωπα της τηλεόρασης και του θεάτρου για να ενισχύσουν την ταυτότητα και τη συναισθηματική σύνδεση του project με το κοινό.

Η επιβεβαίωση της ηθοποιού και το στοιχείο της… αβεβαιότητας

Η ίδια η Έφη Παπαθεοδώρου επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι λεπτομέρειες. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της σε τηλεοπτική εκπομπή:

«Θα συμμετέχω στην Eurovision. Τι να σας πω, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θα έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξέρω λεπτομέρειες. Θα είναι βίντεο κλιπ. Αλλά λεπτομέρειες ούτε εγώ ξέρω ακόμη».

Η τοποθέτησή της αφήνει ανοιχτό το τελικό σχήμα της συμμετοχής, επιβεβαιώνοντας ωστόσο ότι η παρουσία της έχει ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό της ελληνικής αποστολής.

Η ελληνική Eurovision αφήγηση εμπλουτίζεται

Η φετινή ελληνική συμμετοχή φαίνεται να επενδύει έντονα στο στοιχείο της αφήγησης και της τηλεοπτικής αναγνωρισιμότητας, εντάσσοντας πρόσωπα που έχουν ισχυρό αποτύπωμα στο κοινό. Η συμμετοχή της Έφης Παπαθεοδώρου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιλογών που συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο concept γύρω από τον Akyla.

Το τελικό αποτέλεσμα του project αναμένεται να αποκαλυφθεί σταδιακά, καθώς η ελληνική αποστολή συνεχίζει τις προετοιμασίες της για τον διαγωνισμό της Eurovision.

