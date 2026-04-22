EUROVISION 22.04.2026

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

Από τις πασαρέλες του Παρισιού στη σκηνή της Eurovision 2026! Οι NatarGeorgiou ντύνουν την Antigoni για τη Βιέννη
Ειρήνη Στόφυλα

Η μεγάλη αποκάλυψη για την εικόνα που θα παρουσιάσει η Κύπρος στη Βιέννη είναι πλέον γεγονός, καθώς το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου έβαλε τέλος στην ονοματολογία, παρουσιάζοντας την ομάδα που θα μεταμορφώσει την Antigoni για τη σκηνή της Eurovision 2026.

https://www.instagram.com/antigoni/

Ξέχνα οτιδήποτε συμβατικό έχεις δει μέχρι σήμερα σε αντίστοιχες συμμετοχές, διότι η φετινή αποστολή αποφάσισε να κινηθεί σε μονοπάτια υψηλής αισθητικής, επιλέγοντας ένα σχεδιαστικό δίδυμο που έχει καταφέρει να κάνει το όνομά του να ακούγεται από το Μιλάνο μέχρι το Παρίσι. Η προετοιμασία μπαίνει πια στην τελική της ευθεία και εσύ μπορείς να περιμένεις ένα αποτέλεσμα που θα ισορροπεί ανάμεσα στον σύγχρονο δυναμισμό και τη διαχρονική κλάση, κάνοντας την Κύπρο το κέντρο της συζήτησης για την αισθητική της φετινής διοργάνωσης.

Η υπογραφή των NatarGeorgiou στη σκηνή της Βιέννης

Είναι οι άνθρωποι που έχουν καταφέρει να κάνουν το brand τους συνώνυμο της εξωστρέφειας και της πρωτοπορίας. Ο Δήμος Νατάρ και ο Ανδρέας Γεωργίου, οι δημιουργοί πίσω από το label NatarGeorgiou, είναι εκείνοι που θα σχεδιάσουν το outfit της Antigoni. Σου υπενθυμίζω ότι η δουλειά τους έχει φιλοξενηθεί στην ιταλική Vogue και έχει κλέψει τις εντυπώσεις στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού. Η επιλογή τους δείχνει πως η Κύπρος φέτος στοχεύει στην κορυφή της αισθητικής, επιλέγοντας ρούχα με έντονες γραμμές που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα.

https://www.instagram.com/antigoni/

Ο Κωνσταντίνος Στεργίου και το όραμα του styling

Μια εντυπωσιακή δημιουργία χρειάζεται και το κατάλληλο styling για να αναδειχθεί σωστά κάτω από τους προβολείς της Eurovision 2026. Εδώ μπαίνει στην εξίσωση ο Κωνσταντίνος Στεργίου. Ο άνθρωπος αυτός θα συνεργαστεί στενά με τους NatarGeorgiou για να διασφαλίσει ότι κάθε λεπτομέρεια στην εμφάνιση της Antigoni θα είναι στην εντέλεια. Η δική του εμπειρία θα λειτουργήσει ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο ρούχο, την κίνηση της τραγουδίστριας και τις απαιτήσεις της τηλεοπτικής μετάδοσης, ώστε το αποτέλεσμα να είναι 100% επαγγελματικό και fashion-forward.

Ένα βήμα μπροστά στην προετοιμασία της Κύπρου

Με την ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας, καταλαβαίνεις πως η κυπριακή αποστολή δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Επιλέγοντας επαγγελματίες με διεθνή εμπειρία και αναγνώριση, δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη συμμετοχή της Antigoni. Σκοπός δεν είναι απλώς μια καλή εμφάνιση, αλλά η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής πρότασης που θα εκπροσωπήσει επάξια το νησί στη Βιέννη. Η αντίστροφη μέτρηση για τον Μάιο έχει ξεκινήσει και, αν κρίνουμε από τους συντελεστές, η Κύπρος είναι ήδη νικήτρια στις εντυπώσεις.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Antigoni Buxton Eurovision 2026 NatarGeorgiou outfit Αντιγόνη ΚΥΠΡΟΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Επόμενο
Δες επίσης

