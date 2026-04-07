Η κοινή συνέντευξη της Αντιγόνης Buxton με τη μητέρα της Tonia

Η Αντιγόνη με την μητέρα της, Tonia, σε μια κοινή συνέντευξη που συζητήθηκε. Όσα είπαν για τη Eurovision 2026 και τη μοναδική σχέση τους

Αν έχεις παρακολουθήσει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου στη Eurovision 2026, τότε ξέρεις ήδη πως η Αντιγόνη Buxton δεν απασχολεί την επικαιρότητα μόνο για τη φωνή της. Τις τελευταίες ώρες, το ενδιαφέρον έχει στραφεί και στη μητέρα της, Tonia, αφού η κοινή τους εμφάνιση σε τηλεοπτική εκπομπή έγινε ένα από τα πιο συζητημένα θέματα της εβδομάδας. Η δυναμική τους παρουσία, η οικειότητα που έβγαλαν στην κάμερα και η ξεκάθαρη χημεία τους έκαναν αυτή τη στιγμή κάτι πολύ περισσότερο από μία απλή συνέντευξη, την έκαναν οικογενειακό fashion moment.

Αντιγόνη-Ελένη Φουρέιρα: Η πρώτη κοινή εμφάνιση που έγινε viral στα social media

Το πρωί της Μεγάλης Τρίτης, η εκπομπή «Happy Day» μπήκε στο σπίτι της Αντιγόνης. Εκεί, η κάμερα κατέγραψε και τη γνωριμία του κοινού με την Tonia, τη μητέρα της Αντιγόνης, η οποία με μια αυθόρμητη παρουσία και μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκλεψε το βλέμμα των τηλεθεατών. Kαι όχι άδικα, αφού η ομορφιά, η φρεσκάδα και το δυναμικό της στυλ δημιούργησαν άμεσα διαδικτυακό buzz.

Η Αντιγόνη μίλησε με ενθουσιασμό για τη συμμετοχή της στη Eurovision, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι υπέροχο που εκπροσωπώ φέτος την Κύπρο, γιατί ήθελα να το κάνω από πάρα πολύ μικρή. Και τώρα γίνεται».

Η Tonia, από την άλλη, αποκάλυψε τις πιο τρυφερές λεπτομέρειες της σχέσης τους και τα πρώτα σημάδια που έδειχναν ότι η κόρη της θα ακολουθούσε τον δρόμο της μουσικής. Με λόγια γεμάτα περηφάνια δήλωσε: «Η Αντιγόνη πάντα τραγουδάγε, όπου κι αν πηγαίναμε. Δεν μου φαίνεται περίεργο που πάει στη Eurovision».

Από τη δική της πλευρά, η Αντιγόνη άφησε να φανεί η ιδιαίτερη σχέση που έχει με τη μητέρα της. «Η μητέρα μου είναι πιο αυστηρή από τον πατέρα μου, αλλά τη νιώθω και φιλενάδα», ανέφερε, δίνοντας μια εικόνα ενός δεσμού που ισορροπεί ανάμεσα στην αγάπη, την πειθαρχία και την αληθινή συντροφικότητα.

Η κοινή τηλεοπτική τους εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη. Το κοινό σχολίασε με ενθουσιασμό την ενέργεια, την ομορφιά και τη θετική διάθεση που μετέφεραν, επιβεβαιώνοντας πως η Αντιγόνη δεν είναι απλώς μια νέα καλλιτέχνιδα, αλλά και μια προσωπικότητα βαθιά συνδεδεμένη με την οικογένειά της. Και αυτό το στοιχείο κάνει το ταξίδι της στη Eurovision ακόμη πιο ελκυστικό και ανθρώπινο.

Η εικόνα μητέρας και κόρης σε αυτή τη μικρή «σκηνή» τηλεόρασης ήταν αρκετή για να ανοίξει μια μεγαλύτερη συζήτηση: πίσω από κάθε ταλαντούχο νέο πρόσωπο που συστήνεται στο κοινό, κρύβεται μια ισχυρή βάση, μια οικογένεια που στηρίζει διακριτικά αλλά με συνέπεια. Και στην περίπτωση της Αντιγόνης, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.

