Αντιγόνη – Ελένη Φουρέιρα: Η πρώτη κοινή εμφάνιση που έγινε viral στα social media

Η Αντιγόνη και η Ελένη Φουρέιρα συναντήθηκαν στη σκηνή για πρώτη φορά, ερμηνεύοντας το Jalla, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο

Μια μοναδική στιγμή έζησαν όσοι παρακολούθησαν πρόσφατα τη σκηνική εμφάνιση της Αντιγόνη Μπάξτον και της Ελένη Φουρέιρα, καθώς οι δύο εκρηκτικές καλλιτέχνιδες εμφανίστηκαν μαζί για πρώτη φορά, ξεσηκώνοντας το κοινό με την ενέργεια και το ταλέντο τους.

Στο video που κυκλοφόρησε στα social media φαίνονται να ερμηνεύουν το νέο τραγούδι της Αντιγόνης, «Jalla», το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026. Οι δύο τραγουδίστριες συνδυάζουν το pop στυλ με δυναμική παρουσία πάνω στη σκηνή, δημιουργώντας ένα εκρηκτικό δίδυμο που μαγνήτισε τα βλέμματα των θεατών.

Η Antigoni και το «JALLA» σαρώνουν την Ευρώπη με πάνω από 1 εκατομμύριο views

Το «Jalla» ξεχωρίζει για τη μοντέρνα και ρυθμική του σύνθεση, ενώ τα ethnic στοιχεία προσδίδουν μια ξεχωριστή διάσταση, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη φωνητική χροιά της Αντιγόνης. Η καλλιτέχνιδα, ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της εποχής, φαίνεται να φέρνει μια νέα, φρέσκια ενέργεια στον διαγωνισμό, συνδυάζοντας φωνητική δεξιοτεχνία και εκρηκτική σκηνική παρουσία.

Η συνεργασία με την Ελένη Φουρέιρα αποτέλεσε την ιδανική συνάντηση δύο δυνατών προσωπικοτήτων της pop σκηνής, αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμα περισσότερες συναρπαστικές στιγμές μέχρι τον Μάιο και τη μεγάλη βραδιά της Eurovision. Το κοινό φαίνεται ήδη ενθουσιασμένο, και τα social media έχουν γεμίσει σχόλια και βίντεο με τη συνεργασία των δύο τραγουδιστριών, αποδεικνύοντας ότι το «Jalla» έχει όλα τα φόντα να γίνει μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές της χρονιάς.

