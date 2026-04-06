«Η μπέμπα μοιάζει στον Παναγιώτη!» – Η τρυφερή αποκάλυψη της Τσιμτσιλή στο Happy Day

Η χαρά και η συγκίνηση κυριαρχούν στην οικογένεια της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή, οι οποίοι πρόσφατα καλωσόρισαν την κόρη τους. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στενή φίλη της παρουσιάστριας, επισκέφθηκε τη νέα μαμά στο μαιευτήριο και μοιράστηκε τις πρώτες της εντυπώσεις στον αέρα του «Happy Day», προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια εικόνα της τρυφερής στιγμής. Το βίντεο από τη συνάντηση με τη νεογέννητη και η αποκάλυψη για το ποιον μοιάζει περισσότερο η μπέμπα, ξεχώρισαν και έγιναν viral, δείχνοντας ότι η φιλία και η αλληλεγγύη ανάμεσα στις δύο παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης παραμένει ισχυρή.

Ροζ μπαλόνια, λουλούδια και συγκίνηση – Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου που μαγνήτισε τα βλέμματα

Η Σταματίνα περιέγραψε πώς είδε την «Super Κατερίνα» πλέον ως μητέρα, λέγοντας πως ήταν «πάρα πολύ συγκινημένη και πολύ ευτυχισμένη». Δεν πήγε με άδεια χέρια στο μαιευτήριο, φέρνοντας ένα «τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο» για την μικρή, δείχνοντας την αγάπη και τη φροντίδα της. Παράλληλα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε στον αέρα ότι η μικρή μοιάζει περισσότερο στον Παναγιώτη Κουτσουμπή, χαρακτηρίζοντας με χιούμορ τη μικρή «Κουτσουμπέμπα», ενώ επισήμανε πως τα χαρακτηριστικά της Κατερίνας μπορεί να εμφανιστούν αργότερα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Φήμες λένε ότι μοιάζει στον Παναγιώτη η μπέμπα. Το μάτι το μπλε της Κατερίνας μας δεν το πήρε, το είδα σε κάτι φωτογραφίες. Είναι… “Κουτσουμπέμπα”», είπε μεταξύ άλλων η Σταματίνα.

Η φιλία ανάμεσα στις δύο παρουσιάστριες δείχνει πως με τα χρόνια έχει εξελιχθεί σε αληθινή υποστήριξη. Η επίσκεψη στο μαιευτήριο επιβεβαίωσε ότι η σχέση τους πλέον είναι ζεστή και φιλική, με αμοιβαίο σεβασμό και τρυφερότητα. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε ένα από τα πιο συγκινητικά στιγμιότυπα της ελληνικής showbiz τις τελευταίες μέρες, καθώς οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να δουν το πώς η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχθηκε τη νέα ζωή με χαρά και ηρεμία, στο πλευρό της φίλης της.

