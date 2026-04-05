Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες και συγκινητικές στιγμές της ζωής τους, καθώς καλωσόρισαν στον κόσμο την κόρη τους, τη μικρή Ξένια. Ο Παναγιώτης μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το μαιευτήριο, όπου εμφανίζεται με χειρουργικά ρούχα και μάσκα, χαμογελαστός δίπλα σε αγαπημένα του πρόσωπα. Με τη φράση «Καλωσήρθες Ξένια μας» αποκάλυψε και το όνομα της μικρής, ενώ σε ξεχωριστή ανάρτηση δημοσίευσε μία παλαιότερη φωτογραφία με την Κατερίνα, συνοδεύοντάς τη με συμβολικά emoji που αποτύπωναν τη βαθιά συγκίνησή του για τον ερχομό της κόρης τους.

Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται τρυφερό στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Την ίδια στιγμή, η παρουσιάστρια ζει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, έχοντας κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωρό της. Η μικρή Ξένια ήρθε να επισφραγίσει την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Παναγιώτη, ανοίγοντας ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο για το ζευγάρι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Κατερίνα έδειξε από την πρώτη στιγμή απίστευτη δύναμη και αφοσίωση, καθώς λίγες μόλις ώρες μετά την καισαρική θέλησε να βρεθεί κοντά στο μωρό της, με τον δεσμό μητέρας και κόρης να είναι ήδη πολύ δυνατός.

Στο πλευρό της αυτές τις ώρες βρίσκονται συνεχώς αγαπημένα της πρόσωπα, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να την επισκέπτεται στο μαιευτήριο και να μοιράζεται στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την επίσκεψή της. Μέσα από τις αναρτήσεις της αποκάλυψε και το προσεγμένο δώρο που επέλεξε για τη μικρή Ξένια, προσθέτοντας ακόμη μία ζεστή πινελιά στις στιγμές χαράς που ζει η νέα οικογένεια. Όλα δείχνουν πως το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της μοναδικής εμπειρίας, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους που αγαπά και που μοιράζονται τη χαρά για τον ερχομό του νέου μέλους.

Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν