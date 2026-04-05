Celeb World 05.04.2026

Οι φωτογραφίες που ανέβασε ο σύζυγος της Κατερίνας Καινούργιου μετά τη γέννηση!

Η πρώτη φωτογραφία του Παναγιώτη από το μαιευτήριο, η συγκίνηση της Κατερίνας και η επίσκεψη-έκπληξη της Σταματίνας Τσιμτσιλή
Πόπη Βασιλείου

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύζυγός της Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνουν μία από τις πιο ευτυχισμένες και συγκινητικές στιγμές της ζωής τους, καθώς καλωσόρισαν στον κόσμο την κόρη τους, τη μικρή Ξένια. Ο Παναγιώτης μοιράστηκε τη χαρμόσυνη είδηση μέσα από τα social media, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο από το μαιευτήριο, όπου εμφανίζεται με χειρουργικά ρούχα και μάσκα, χαμογελαστός δίπλα σε αγαπημένα του πρόσωπα. Με τη φράση «Καλωσήρθες Ξένια μας» αποκάλυψε και το όνομα της μικρής, ενώ σε ξεχωριστή ανάρτηση δημοσίευσε μία παλαιότερη φωτογραφία με την Κατερίνα, συνοδεύοντάς τη με συμβολικά emoji που αποτύπωναν τη βαθιά συγκίνησή του για τον ερχομό της κόρης τους.

Κατερίνα Καινούργιου: Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μοιράζεται τρυφερό στιγμιότυπο με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της

Την ίδια στιγμή, η παρουσιάστρια ζει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, έχοντας κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της το μωρό της. Η μικρή Ξένια ήρθε να επισφραγίσει την προσωπική της ευτυχία στο πλευρό του Παναγιώτη, ανοίγοντας ένα νέο, ξεχωριστό κεφάλαιο για το ζευγάρι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Κατερίνα έδειξε από την πρώτη στιγμή απίστευτη δύναμη και αφοσίωση, καθώς λίγες μόλις ώρες μετά την καισαρική θέλησε να βρεθεί κοντά στο μωρό της, με τον δεσμό μητέρας και κόρης να είναι ήδη πολύ δυνατός.

https://www.instagram.com/pankouts/
https://www.instagram.com/pankouts/
https://www.instagram.com/pankouts/
https://www.instagram.com/pankouts/

Στο πλευρό της αυτές τις ώρες βρίσκονται συνεχώς αγαπημένα της πρόσωπα, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να την επισκέπτεται στο μαιευτήριο και να μοιράζεται στα social media ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την επίσκεψή της. Μέσα από τις αναρτήσεις της αποκάλυψε και το προσεγμένο δώρο που επέλεξε για τη μικρή Ξένια, προσθέτοντας ακόμη μία ζεστή πινελιά στις στιγμές χαράς που ζει η νέα οικογένεια. Όλα δείχνουν πως το ζευγάρι απολαμβάνει κάθε λεπτό αυτής της μοναδικής εμπειρίας, έχοντας στο πλευρό του ανθρώπους που αγαπά και που μοιράζονται τη χαρά για τον ερχομό του νέου μέλους.

Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν

ΓΕΝΝΗΣΕ Κατερίνα Καινούριου Πάνος Κουτσουμπής ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η Μαριλού Ρεπαπή στο MAD Radio 106,2: «Στα πρωινά υπάρχει ένα βαθιά προβληματικό κλίμα που δεν υπάρχει σε άλλες εκπομπές»

Η Μαριλού Ρεπαπή στο MAD Radio 106,2: «Στα πρωινά υπάρχει ένα βαθιά προβληματικό κλίμα που δεν υπάρχει σε άλλες εκπομπές»

05.04.2026
Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία

Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία

05.04.2026

Δες επίσης

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry
Celeb News

Το «Friends» έγινε καταφύγιο για τη Lisa Kudrow – Η εξομολόγηση μετά την απώλεια του Matthew Perry

05.04.2026
Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε
Celeb News

Από το Hollywood στα K-pop teasers – Η Shiloh Jolie κάνει το βήμα που κανείς δεν περίμενε

05.04.2026
Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία
Celeb News

Όλοι μιλούν για εκείνη: Πώς η Ειρήνη Φουρνιέ-Βαρδινογιάννη κερδίζει την Ισπανία

05.04.2026
«Συναγερμός» στο Hidden Hills: Άγνωστος εισβάλλει στην περιουσία της Nicki Minaj
Celeb News

«Συναγερμός» στο Hidden Hills: Άγνωστος εισβάλλει στην περιουσία της Nicki Minaj

04.04.2026
Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν
Celeb News

Το πιο τρυφερό ξημέρωμα για την Κατερίνα Καινούργιου – Το κοριτσάκι που ήρθε 20 μέρες πριν

04.04.2026
Cardi B και Mamdani ενώνουν δυνάμεις για το «2-K» – Ο διαγωνισμός που έγινε viral
Celeb News

Cardi B και Mamdani ενώνουν δυνάμεις για το «2-K» – Ο διαγωνισμός που έγινε viral

04.04.2026
Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου
Celeb News

Γέννησε η Κατερίνα Καινούργιου

04.04.2026
Η Μόνικα Μπελούτσι άκουσε Βλάσση Μπονάτσο και το Instagram πήρε «φωτιά»
Celeb News

Η Μόνικα Μπελούτσι άκουσε Βλάσση Μπονάτσο και το Instagram πήρε «φωτιά»

03.04.2026
Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο πιο ωραίος Έλληνας άντρας είναι ο σύντροφός μου»
Celeb News

Γιώργος Καπουτζίδης: «Ο πιο ωραίος Έλληνας άντρας είναι ο σύντροφός μου»

03.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Πάμε για το ακριβότερο μεταπολεμικό Πάσχα

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ

Ο οικονομικός βραχίονας της CIA έκανε απόβαση στην Ελλάδα και ενδιαφέρεται για ΜΜΕ