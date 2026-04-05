Η Μαριλού Ρεπαπή στο MAD Radio 106,2: «Στα πρωινά υπάρχει ένα βαθιά προβληματικό κλίμα που δεν υπάρχει σε άλλες εκπομπές»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Μαριλού Ρεπαπή. Μίλησε για την ίδια, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική της ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη μακρά της παρουσία στην εκπομπή «Στη φωλιά των ΚουΚου», ενώ η φωνή της είχε ήδη κρατήσει συντροφιά στους ακροατές του ραδιοφώνου για πολλά χρόνια. «Στο Nitro Radio ήμουν για 10 ολόκληρα χρόνια. Παρόλο που σταμάτησα το ραδιόφωνο το 2015, ακόμα και σήμερα με σταματούν στον δρόμο και μου μιλούν για το πρωινό. Όταν κάποιος σε ακούει κάθε πρωί, χτίζεται μια ιδιαίτερη σχέση και μια καθημερινή συνήθεια μαζί σου».

Παράλληλα μίλησε και για τα επαγγελματικά βήματα που κάνει αυτή την περίοδο: «Είμαι στην J.K. Productions ως Head of Entertainment. Πάντα δούλευα πίσω από τις κάμερες. Δεν μου άρεσε ποτέ να βρίσκομαι μπροστά, το δοκίμασα αλλά δεν ήταν κάτι που με εξέφραζε. Δεν έχει τη μαγεία του ραδιοφώνου. Επιπλέον, ο τρόπος που έχουν εξελιχθεί σήμερα οι εκπομπές δεν έχει τη θεματολογία που θα με ενδιέφερε. Γι’ αυτό και επέστρεψα πίσω από τις κάμερες, κάτι που ήταν πάντα ο στόχος μου».

Στη συνέχεια μοιράστηκε και μια χαρακτηριστική ιστορία: «Κάποια στιγμή, παλαιότερα, είχα κάνει μια προσπάθεια να συμμετάσχω σε μια πρωινή εκπομπή. Πήγα για λίγο, αλλά τελικά αποχώρησα. Τότε ο διευθυντής προγράμματος, Γιάννης Λάτσιος, με ρώτησε: “Πετάς αυτή την ευκαιρία που σου δώσαμε;”. Και του απάντησα: “Κύριε Λάτσιε, εγώ δεν θέλω να γίνω Μενεγάκη. Εγώ Λάτσιος θέλω να γίνω”».

Για τον λόγo που δεν επιδιώκει να βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες, είπε: «Καταρχάς δεν μου αρέσουν καθόλου τα πρωινά. Είναι ένας πολύ σκληρός χώρος, όπου επικρατεί συνεχώς ένταση και ανταλλαγή πυρών. Εγώ δεν θέλω να βιώνω έτσι τη δουλειά μου. Δεν μπορώ να σχολιάζω διαρκώς τι είπε ο ένας και τι έκανε ο άλλος. Επιπλέον, στα πρωινά υπάρχει συχνά ένας έντονος ανταγωνισμός. Όλοι από τη συντακτική ομάδα εύχονται να συμβεί κάτι για να πάρουν τη θέση σου, κάτι που θεωρώ προβληματικό. Σε άλλες εκπομπές δεν υπάρχει αυτό το κλίμα. Στα πρωινά, όλοι θεωρούνται εν δυνάμει παρουσιαστές».

Περνώντας στα θέματα που κατέγραψε το Mad.gr μέσα στην εβδομάδα, η συζήτηση στράφηκε στα 7 συστατικά που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κουζίνα αλλά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε σε DIY μάσκες ομορφιάς. Με αφορμή αυτό, μίλησε και για τα δικά της beauty tips και τη ρουτίνα περιποίησης που ακολουθεί: «Σίγουρα δεν κάνω πράγματα που βλέπω στο TikTok. Ακολουθώ πιο απλές και κλασικές συνήθειες, όπως οι περισσότερες γυναίκες: κάνω καμία μεσοθεραπεία και χρησιμοποιώ μάσκες προσώπου. Παλιά, βέβαια, δεν φρόντιζα καθόλου το δέρμα μου. Μέχρι τα 30 έκανα πράγματα που σήμερα ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Έκανα σολάριουμ χωρίς αντηλιακές κρέμες και ηλιοθεραπεία με baby oil».

Φυσικά, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και τα ζώδια. Αναφέρθηκε ότι ορισμένα ζώδια, όπως οι Τοξότες, οι Ιχθύες και οι Δίδυμοι, συχνά συνδέονται με μια πιο… ακατάστατη καθημερινότητα. Με αφορμή αυτό, ρωτήθηκε αν η ακαταστασία σχετίζεται πράγματι με το ζώδιο ή αν είναι καθαρά θέμα χαρακτήρα: «Πιστεύω ότι είναι περισσότερο ψυχολογικό. Υπάρχουν άνθρωποι, όπως εγώ, που θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο των πραγμάτων γύρω μας και να είναι όλα καθαρά και τακτοποιημένα. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα ζωδίου. Πιθανότατα έχει να κάνει περισσότερο με τον τρόπο που έχει μεγαλώσει ο καθένας».

Πρόσφατα, η rapper Megan Thee Stallion υιοθέτησε ένα αδέσποτο σκυλάκι που προοριζόταν για ευθανασία, όμως η ίδια παρενέβη και το έσωσε. Με αφορμή αυτή την είδηση, σχολίασε το κατά πόσο οι celebrities μπορούν πραγματικά να επηρεάσουν τον κόσμο σε θέματα όπως η υιοθεσία αδέσποτων ζώων: «Γενικά, σε ζητήματα που θα έπρεπε να απασχολούν τον κόσμο, οι celebrities έχουν μεγαλύτερη διείσδυση, γιατί συχνά δημιουργούν και trends, κάτι που μπορεί να είναι λίγο προβληματικό στην περίπτωση των ζώων. Ωστόσο, επειδή η πολιτική έχει πάρει μια διαφορετική τροπή τα τελευταία χρόνια, οι celebrities είναι συχνά εκείνοι που μπορούν να μιλήσουν στη γλώσσα του κόσμου και να τον επηρεάσουν».

Η ταινία «Stand by Me» επιστρέφει στους κινηματογράφους 40 χρόνια μετά την πρώτη της προβολή. Με αφορμή αυτή την επανακυκλοφορία, σχολίασε το κατά πόσο σήμερα δημιουργούνται ταινίες με αντίστοιχο βάθος και ουσία: «Σήμερα βλέπουμε πάρα πολλά remake και γενικά νιώθω ότι οι mainstream ταινίες έχουν κάπως βαλτώσει. Από την άλλη πλευρά, πλέον καταπιανόμαστε με περισσότερα και πιο ανοιχτά θέματα. Ίσως να μην υπάρχει ο ίδιος ρομαντισμός που υπήρχε τότε, όμως αγγίζονται ζητήματα που αφορούν πολύ μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας».

