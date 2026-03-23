Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στο Mad Radio 106,2: «Ετοιμάζω ένα vidcast για τη θεραπευτική πλευρά της μουσικής»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν η Ιωάννα Παλιοσπύρου. Η ίδια μίλησε για τα νέα φιλόδοξα projects ετοιμάζει, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική της ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Η συζήτηση ξεκίνησε από το ταξίδι που έκανε πρόσφατα στις Μαλδίβες με αφορμή τα γενέθλιά της: «Είχα τα γενέθλιά μου στις 7 Μαρτίου και είχα οργανώσει αυτό το ταξίδι στις Μαλδίβες εδώ και πολύ καιρό. Ήθελα να είναι κάτι ξεχωριστό, καθώς έκλεισα τα 40. Σκέφτηκα πως, αντί να μείνω στην Αθήνα και να το βιώσω κάπως απότομα, θα ήταν ωραίο να το γιορτάσω διαφορετικά, σε έναν άλλο προορισμό. Βέβαια, προέκυψε το θέμα με τον πόλεμο και αποκλείστηκα εκεί. Είχα προγραμματίσει να μείνω μία εβδομάδα, αλλά τελικά έμεινα δύο εβδομάδες και κάτι».

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια μικρή συνήθεια που της φτιάχνει πάντα τη διάθεση, απάντησε: «Η μουσική μού φτιάχνει πάντα το κέφι. Παράλληλα, μου αρέσει να έρχομαι σε επαφή με τη φύση και τους ανθρώπους, να ανταλλάσσω ενέργεια με οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου».

Ακόμη, μίλησε για τα μικρά πράγματα που απολαμβάνει να κάνει στον ελεύθερό της χρόνο και την κάνουν να νιώθει όμορφα: «Εμείς τα ψαράκια είμαστε λίγο ονειροπόλοι. Μας αρέσει να φανταζόμαστε και να ζούμε σε έναν δικό μας κόσμο. Για μένα αυτό συμβαίνει είτε παρακολουθώντας πράγματα στο διαδίκτυο που με ταξιδεύουν, είτε βλέποντας ταινίες, είτε γράφοντας σκέψεις και πράγματα που θέλω να κάνω».

Και μιλώντας για πράγματα που θα ήθελε να υλοποιήσει, αποκάλυψε μερικά από τα projects που ετοιμάζει αυτή την περίοδο: «Υπάρχουν αρκετά πράγματα που έχω στο μυαλό μου και κάποια από αυτά τα είχα αφήσει λίγο πίσω λόγω των θεραπειών μου. Βέβαια, φέτος λένε πως είναι η χρονιά για τους Ιχθύες. Πιστεύω ότι θα καταφέρω επιτέλους να εκδοθεί το βιβλίο που γράφω εδώ και αρκετό καιρό. Είναι κάτι για το οποίο ανυπομονώ πολύ, αλλά ταυτόχρονα με έχει ταλαιπωρήσει και συναισθηματικά. Πρόκειται για μια αυτοβιογραφία, που φυσικά αναφέρεται και στην επίθεση που δέχτηκα. Παράλληλα, συνεχίζω να ασχολούμαι με το ίδρυμά μου για τους εγκαυματίες, ενώ ετοιμάζω και ένα vidcast για το οποίο είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη. Θα έχει σχέση με τη μουσική και με το δικό μου προφίλ, εστιάζοντας κυρίως στη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, μέσα από ιστορίες ανθρώπων που τους βοήθησε να ξεπεράσουν δύσκολες στιγμές».

Περνώντας στον σχολιασμό των θεμάτων που κατέγραψε το Mad.gr αυτή την εβδομάδα, στο επίκεντρο βρέθηκαν τα βραβεία Academy Awards. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η παράδοση που έχει καθιερωθεί από το 1994, σύμφωνα με την οποία οι νικητές αποφορτίζονται μετά από αυτή τη λαμπερή, full-glam βραδιά με μια στάση σε μπεργκεράδικο. Μάλιστα, φέτος η επίσκεψη του Michael B. Jordan σε μπεργκεράδικο έγινε αμέσως viral στα social media. Όπως σχολίασε: «Μου αρέσει που το βλέπω αυτό, γιατί δείχνει αυτή τη μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στη λάμψη της βραδιάς και σε κάτι τόσο απλό και καθημερινό».

Ο Ben Affleck προχώρησε σε μια σημαντική συμφωνία με το Netflix, αποκτώντας τη startup τεχνητής νοημοσύνης InterPositive που ιδρύθηκε το 2022. Η εταιρεία αναπτύσσει εργαλεία ΑΙ για κινηματογραφιστές, τα οποία τους βοηθούν σε πρακτικά ζητήματα της παραγωγής, χωρίς να αντικαθιστούν τη δημιουργικότητα των ανθρώπων.

Με αφορμή αυτό, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αποκάλυψε αν χρησιμοποιεί και η ίδια την τεχνητή νοημοσύνη: «Τη χρησιμοποιώ και την παρακολουθώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα έχουν και τη θετική και την αρνητική πλευρά. Θα έλεγα να εστιάσουμε στο πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι κάτι που δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Αυτό που δεν κάνουμε συνήθως, και ίσως θα έπρεπε να αλλάξουμε, είναι να πάρουμε κάποια μέτρα για να προστατευτούμε».

Μιλώντας και πάλι για τη μουσική, η ίδια αποκάλυψε και τους καλλιτέχνες που απολαμβάνει να ακούει περισσότερο: «Είμαι λαϊκό κορίτσι. Ακούω και ξένα και ελληνικά τραγούδια, αλλά το τελευταίο διάστημα προτιμώ κυρίως τα ελληνικά. Μου αρέσει να ακούω τον Θοδωρή Φέρρη και την Κατερίνα Λιόλιου».

Και περνώντας στα μονοπάτια της Eurovision, παραδέχτηκε ότι δεν έχει παρακολουθήσει ιδιαίτερα όσα έχουν συμβεί φέτος, ωστόσο έχει ακούσει και εκείνη το «Ferto» του Akyla: «Έχω χάσει κάπως επαφή τελευταία με τη Eurovision. Νομίζω ότι την παρακολουθούσα μέχρι την εποχή της Έλενα Παπαρίζου».

Μιλώντας και για το «Ferto», σχολίασε: «Είναι το τραγούδι που μισούμε να αγαπάμε. Είναι κολλητικό, αλλά δεν ξέρεις και γιατί. Εύχομαι να πάει τέλεια, γιατί εκπροσωπεί τη χώρα μας. Χαίρομαι με τη χαρά του. Προσωπικά, δεν είπα “τι ωραίο τραγούδι που είναι”».

Η σωστή ενυδάτωση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη σωστή λειτουργία των οργάνων, στη λίπανση των αρθρώσεων και, φυσικά, στη λαμπερή επιδερμίδα.

Με αφορμή αυτό, μοιράστηκε και τα δικά της tips ενυδάτωσης: «Για εμένα η ενυδάτωση έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο λόγω των τραυματισμών μου. Υπήρχαν τεράστιες πληγές στο δέρμα μου που έπρεπε να κλείσουν και η διατροφή μαζί με το νερό έπαιξαν ρόλο σε ποσοστό περίπου 80%. Η διατροφή πρέπει να είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, ενώ εγώ έχω πάντα παντού μπουκάλια με νερό για να θυμάμαι να πίνω. Το νερό είναι πηγή ζωής».

Τα chunky βραχιόλια αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, καθώς τα είδαμε να πρωταγωνιστούν σε πολλά catwalks, φορεμένα πάνω από μπλούζες και blazers ή ακόμη και πάνω από γάντια. Μιλώντας για fashion, αποκάλυψε και το κατά πόσο τολμά να κάνει αλλαγές στο look της: «Νομίζω ότι δυσκολεύομαι πολύ να προσαρμοστώ όταν εμφανίζεται ένα νέο trend. Για παράδειγμα, όταν είχαν έρθει στη μόδα τα μυτερά παπούτσια έλεγα πως εγώ δεν θα ξαναφορέσω ποτέ μυτερό παπούτσι, αλλά τελικά υπέκυψα. Παρ’ όλα αυτά, μου αρέσει πολύ να δοκιμάζω καινούρια πράγματα».

Στον κόσμο της αστρολογίας υπάρχουν ζώδια που ξεχωρίζουν για την αυθόρμητη και άτακτή πλευρά τους κάνοντας αυτό που θέλουν χωρίς τύψεις. Τα 3 αυτά ζώδια είναι ο Κριός, οι Δίδυμοι και ο Λέων: «Πολύ ζηλεύω που δεν είναι οι Ιχθύες μέσα. Θα ήθελα να είμαι πιο αυθόρμητη. Πιο μικρή ήμουν πιο πολύ και μου λείπει αρκετά αυτό, το προσπαθώ αλλά υπάρχουν όλα εκείνα τα πράγματα που σε κρατάνε. Όλα αυτά, προσπαθώ και με την ψυχοθεραπεία που κάνω και θέλω να τα διώξω μακριά. Θέλω να ζω για εμένα χωρίς να έχω δεύτερες σκέψεις».

Τέλος, μίλησε για το ταξίδι που πρόκειται να κάνει σύντομα: «Έχω να κάνω ένα ταξίδι τον επόμενο καιρό που δεν είναι για αναψυχή, αλλά για θεραπείες. Θα συνεχιστούν όλο τον χειμώνα. Είναι η πέμπτη φορά που θα ταξιδέψω στην Αγγλία. Θα είναι ένας απαιτητικός μήνας, καθώς θα είμαι μία εβδομάδα εκεί και στη συνέχεια θα έχω τρεις εβδομάδες για αποκατάσταση. Είναι για καλό, οπότε ανυπομονώ. Πλέον με έχει αναλάβει ένας γιατρός στην Αγγλία με πολύ μεγάλη εξειδίκευση στο θέμα των εγκαυμάτων. Έψαχνα αυτή την εμπειρία χρόνια και του έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Έχω κοπιάσει πολύ για το αποτέλεσμα που βλέπετε σήμερα».

