Ο οδηγός για να φορέσεις με τον πιο chic τρόπο τα ογκώδη βραχιόλια σου όλες τις εποχές του χρόνου

Από τα catwalks μέχρι το street style, τα chunky βραχιόλια γίνονται το statement αξεσουάρ της σεζόν, δίνοντας νέα διάσταση στο layering

Τα chunky βραχιόλια ξεφεύγουν από τα όρια του καλοκαιριού και γίνονται βασικό αξεσουάρ για κάθε εποχή. Φοριούνται πάνω από μανίκια, blazers ή γάντια, προσθέτοντας χρώμα, υφή και διάσταση σε κάθε outfit, ενώ δημιουργούν ενδιαφέρον οπτικά στρώματα που κάνουν το styling πιο δυναμικό.

Στα catwalks του Fall/Winter 2026, ο οίκος Zankov παρουσίασε ογκώδη βραχιόλια διαφορετικών υλικών και σχεδίων πάνω σε μπλούζες και πλεκτά, προτείνοντας νέες σιλουέτες και σχήματα που προκύπτουν από το layering. Η Ashlyn συνδύασε ασημένια σχέδια πάνω σε chiffon μανίκια μαύρου maxi φορέματος, δημιουργώντας industrial και μεσαιωνικά στοιχεία στο styling.

Στη συλλογή του οίκου Roberto Cavalli, χρησίμευσαν για τη διαμόρφωση flared μανικιών και προτάθηκαν ακόμα και πάνω από παλτό, ενώ η Ulla Johnson παρουσίασε μοντέλο με bangle πάνω από δερμάτινο γάντι, δείχνοντας πώς τα αξεσουάρ μπορούν να φορεθούν πάνω σε άλλα αξεσουάρ για πιο τολμηρό αποτέλεσμα.

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, οι τάσεις συνεχίστηκαν με τη χρήση βραχιολιών πάνω από εφαρμοστά μπουστά ή turtleneck tops. Η Rosie Huntington-Whiteley φόρεσε ένα σετ μίξης μετάλλων πάνω σε εφαρμοστό turtleneck, αποδεικνύοντας ότι τα bangles μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε εποχή και look, προσθέτοντας στιλ και προσωπικότητα χωρίς περιορισμούς.

