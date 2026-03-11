Οι Chanel τσάντες που σχεδίασε ο Matthieu Blazy έγιναν αμέσως viral

Ο Matthieu Blazy παρουσιάζει νέα σχέδια που ανανεώνουν την κληρονομιά της Gabrielle Chanel και ενδέχεται να αποτελέσουν τα επόμενα It bags της μόδας

Ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη νέα συλλογή του για τον οίκο Chanel για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνας 2026-2027 κάτω από τη γυάλινη οροφή του Grand Palais στο Παρίσι. Το σκηνικό της επίδειξης θύμιζε εργοτάξιο. Μεγάλες μονόχρωμμες κατασκευαστικές γερανογέφυρες σε αποχρώσεις κόκκινου, πράσινου, κίτρινου, μπλε και λευκού υψώνονταν στον χώρο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή σκηνογραφία που συμβόλιζε μια δημιουργική διαδικασία σε εξέλιξη. Η επιλογή αυτή παρέπεμπε συμβολικά στο μέλλον του οίκου Chanel και στη νέα δημιουργική πορεία του Matthieu Blazy, ο οποίος υπέγραψε την τέταρτη επίδειξή του για τον ιστορικό γαλλικό οίκο.

Στη συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026 2027, ο Matthieu Blazy έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αξεσουάρ και κυρίως στις τσάντες, οι οποίες ήδη συζητούνται έντονα στον χώρο της μόδας. Οι τσάντες κατέχουν διαχρονικά κεντρική θέση στην αισθητική του οίκου και αποτελούν συχνά τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια κάθε συλλογής. Από τη στιγμή που ο Matthieu Blazy ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση της Chanel, το ενδιαφέρον γύρω από τα αξεσουάρ έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Ήδη από την πρώτη του συλλογή για τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 2026, ο Matthieu Blazy είχε δείξει τη διάθεσή του να επανεξετάσει τα εμβληματικά σχέδια του οίκου μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Αντλώντας έμπνευση από τα αρχεία της Chanel, επανασχεδίασε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θρυλική τσάντα «2.55», την οποία ο Matthieu Blazy επαναπροσδιόρισε προσθέτοντας ένα εύκαμπτο μεταλλικό σύρμα στη δομή της. Η λεπτομέρεια αυτή επιτρέπει στην τσάντα να αποκτά μια ελαφρώς παραμορφωμένη σιλουέτα, σαν να έχει διαμορφωθεί φυσικά μέσα στον χρόνο.

Στη νέα συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026 2027, ο Matthieu Blazy προχωρά ακόμη περισσότερο σε αυτή τη δημιουργική κατεύθυνση. Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα κομμάτια ξεχωρίζει μια minaudière σε σχήμα ροδιού, με ιριδίζουσα επιφάνεια που της προσδίδει την αίσθηση πολύτιμου αντικειμένου.

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και πιο λειτουργικές δημιουργίες που συνδέονται άμεσα με τη θεματική της επίδειξης.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ένα clutch σε σχήμα μισοφέγγαρου, καθώς και μια μαλακή καπιτονέ τσάντα της οποίας το μοτίβο εμπνεύστηκε από τον καναπέ που βρίσκεται στο διαμέρισμα της Gabrielle Chanel στο Παρίσι.

Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 23 διαφορετικά σχέδια τσάντας, τα οποία συνδυάζουν τη χαρακτηριστική κομψότητα του οίκου Chanel με την πιο παιχνιδιάρικη και πειραματική ματιά του Matthieu Blazy.

Με αυτή τη νέα σειρά δημιουργιών, ο Matthieu Blazy δείχνει ότι επιδιώκει να επεκτείνει το λεξιλόγιο των αξεσουάρ του οίκου Chanel, συνδυάζοντας την ιστορική κληρονομιά της Gabrielle Chanel με μια σύγχρονη αισθητική που απευθύνεται στη νέα γενιά της μόδας.

Οι 23 τσάντες της συλλογής ήδη προκαλούν έντονη συζήτηση στον χώρο της βιομηχανίας και πολλοί εκτιμούν ότι ορισμένες από αυτές θα εξελιχθούν στα επόμενα It bags των επόμενων σεζόν.

Διάβασε επίσης: Chanel: Ο Matthieu Blazy εντυπωσίασε ξανά με τη συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026

Δες κι αυτό…