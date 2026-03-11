Fashion 11.03.2026

Οι Chanel τσάντες που σχεδίασε ο Matthieu Blazy έγιναν αμέσως viral

Ο Matthieu Blazy παρουσιάζει νέα σχέδια που ανανεώνουν την κληρονομιά της Gabrielle Chanel και ενδέχεται να αποτελέσουν τα επόμενα It bags της μόδας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Matthieu Blazy παρουσίασε τη νέα συλλογή του για τον οίκο Chanel για τη σεζόν φθινόπωρο χειμώνας 2026-2027 κάτω από τη γυάλινη οροφή του Grand Palais στο Παρίσι. Το σκηνικό της επίδειξης θύμιζε εργοτάξιο. Μεγάλες μονόχρωμμες κατασκευαστικές γερανογέφυρες σε αποχρώσεις κόκκινου, πράσινου, κίτρινου, μπλε και λευκού υψώνονταν στον χώρο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή σκηνογραφία που συμβόλιζε μια δημιουργική διαδικασία σε εξέλιξη. Η επιλογή αυτή παρέπεμπε συμβολικά στο μέλλον του οίκου Chanel και στη νέα δημιουργική πορεία του Matthieu Blazy, ο οποίος υπέγραψε την τέταρτη επίδειξή του για τον ιστορικό γαλλικό οίκο.

Στη συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026 2027, ο Matthieu Blazy έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αξεσουάρ και κυρίως στις τσάντες, οι οποίες ήδη συζητούνται έντονα στον χώρο της μόδας. Οι τσάντες κατέχουν διαχρονικά κεντρική θέση στην αισθητική του οίκου και αποτελούν συχνά τα πιο πολυσυζητημένα κομμάτια κάθε συλλογής. Από τη στιγμή που ο Matthieu Blazy ανέλαβε τη δημιουργική διεύθυνση της Chanel, το ενδιαφέρον γύρω από τα αξεσουάρ έχει ενταθεί ακόμη περισσότερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ήδη από την πρώτη του συλλογή για τη σεζόν άνοιξη καλοκαίρι 2026, ο Matthieu Blazy είχε δείξει τη διάθεσή του να επανεξετάσει τα εμβληματικά σχέδια του οίκου μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Αντλώντας έμπνευση από τα αρχεία της Chanel, επανασχεδίασε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θρυλική τσάντα «2.55», την οποία ο Matthieu Blazy επαναπροσδιόρισε προσθέτοντας ένα εύκαμπτο μεταλλικό σύρμα στη δομή της. Η λεπτομέρεια αυτή επιτρέπει στην τσάντα να αποκτά μια ελαφρώς παραμορφωμένη σιλουέτα, σαν να έχει διαμορφωθεί φυσικά μέσα στον χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη νέα συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026 2027, ο Matthieu Blazy προχωρά ακόμη περισσότερο σε αυτή τη δημιουργική κατεύθυνση. Ανάμεσα στα πιο ιδιαίτερα κομμάτια ξεχωρίζει μια minaudière σε σχήμα ροδιού, με ιριδίζουσα επιφάνεια που της προσδίδει την αίσθηση πολύτιμου αντικειμένου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν και πιο λειτουργικές δημιουργίες που συνδέονται άμεσα με τη θεματική της επίδειξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕA

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει ένα clutch σε σχήμα μισοφέγγαρου, καθώς και μια μαλακή καπιτονέ τσάντα της οποίας το μοτίβο εμπνεύστηκε από τον καναπέ που βρίσκεται στο διαμέρισμα της Gabrielle Chanel στο Παρίσι.

Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 23 διαφορετικά σχέδια τσάντας, τα οποία συνδυάζουν τη χαρακτηριστική κομψότητα του οίκου Chanel με την πιο παιχνιδιάρικη και πειραματική ματιά του Matthieu Blazy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με αυτή τη νέα σειρά δημιουργιών, ο Matthieu Blazy δείχνει ότι επιδιώκει να επεκτείνει το λεξιλόγιο των αξεσουάρ του οίκου Chanel, συνδυάζοντας την ιστορική κληρονομιά της Gabrielle Chanel με μια σύγχρονη αισθητική που απευθύνεται στη νέα γενιά της μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι 23 τσάντες της συλλογής ήδη προκαλούν έντονη συζήτηση στον χώρο της βιομηχανίας και πολλοί εκτιμούν ότι ορισμένες από αυτές θα εξελιχθούν στα επόμενα It bags των επόμενων σεζόν.

Διάβασε επίσης: Chanel: Ο Matthieu Blazy εντυπωσίασε ξανά με τη συλλογή φθινόπωρο χειμώνας 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Chanel Matthieu Blazy τσάντες φθινόπωρο χειμώνας 2026
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Δεν βρίσκεις ραντεβού για πεντικιούρ; Κάνε στο σπίτι σου με 5 απλά βήματα

5+1 μικρά μυστικά για να κάνεις το μπάνιο σου να μοιάζει με spa

Μα πού τα βάζουν; Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρώνε όσο θέλουν και δεν παχαίνουν

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο σου όταν τρως γρήγορα γεύματα

Πώς να κρατήσεις τον σύντροφό σου ερωτευμένο μαζί σου μετά από χρόνια σχέσης

Game Day στο σπίτι; Αυτή η συνταγή με nachos γίνεται σε 30 λεπτά και με λίγα υλικά

5 ασκήσεις γυμναστικής που όλοι παραβλέπουν αλλά κάνουν θαύματα στο σώμα

Ταξίδια φθηνά αλλά πολυτελή: Πώς να ζήσεις εμπειρίες 5 αστέρων χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία

Κάνει θράυση στα social media η δίαιτα με το ροζ αλάτι – Τι είναι και τι πραγματικά ισχύει

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί