Screen News 11.03.2026

Ο Quentin Tarantino ξεσπά κατά της Rosanna Arquette για το Pulp Fiction

Ο Quentin Tarantino κατηγορεί την Rosanna Arquette για έλλειψη σεβασμού μετά τις δηλώσεις της σχετικά με τη χρήση ρατσιστικής λέξης στην ταινία «Pulp Fiction»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Rosanna Arquette που ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης Quentin Tarantino χρησιμοποιεί συνεχώς ρατσιστική λέξη στην ταινία «Pulp Fiction». Ο διάσημος σκηνοθέτης, που ως γνωστό δεν μασά τα λόγια του, σήκωσε το γάντι και απάντησε δημόσια στην ηθοποιό κατηγορώντας την για έλλειψη σεβασμού.

Η Rosanna Arquette, η οποία συμμετείχε στην εμβληματική ταινία του 1994, εξέφρασε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Sunday Times την έντονη ενόχλησή της για τη συχνή χρήση της ρατσιστικής λέξης στις ταινίες του Quentin Tarantino. Όπως δήλωσε η Rosanna Arquette, «δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Quentin Tarantino έχει λάβει μια άτυπη άδεια για αυτό. Δεν είναι τέχνη. Είναι απλώς ρατσιστικό και ανατριχιαστικό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Quentin Tarantino ετοιμάζει θεατρικό έργο για το West End του Λονδίνου

Ο Quentin Tarantino απάντησε με γραπτή δήλωση που απέστειλε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Deadline. Στη δήλωσή του κατηγόρησε την Rosanna Arquette ότι εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητα εις βάρος του.

Ο Quentin Tarantino ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ελπίζω η δημοσιότητα που κερδίζεις από 132 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης που γράφουν το όνομά σου και δημοσιεύουν τη φωτογραφία σου να άξιζε τον κόπο, αφού επέλεξες να δείξεις ασέβεια προς εμένα και προς μια ταινία στην οποία θυμάμαι ξεκάθαρα ότι ήσουν ενθουσιασμένη που συμμετείχες». Στην ίδια δήλωση ο Quentin Tarantino πρόσθεσε ότι «αφού σου έδωσα δουλειά και πληρώθηκες για αυτή, το να επιτίθεσαι τώρα στην ταινία για λόγους που υποψιάζομαι ότι είναι μάλλον κυνικοί δείχνει ξεκάθαρη έλλειψη αξιοπρέπειας και τιμής». Ο σκηνοθέτης σημείωσε επίσης ότι «υποτίθεται πως υπάρχει ένα πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα σε καλλιτεχνικούς συνεργάτες. Φαίνεται όμως ότι ο στόχος είχε ήδη επιτευχθεί».

Η χρήση της συγκεκριμένης λέξης στις ταινίες του Quentin Tarantino έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης εδώ και δεκαετίες. Ανάλογες επικρίσεις είχαν διατυπωθεί και για τις ταινίες «Jackie Brown» και «Django Unchained». Από τους πιο έντονους επικριτές του Quentin Tarantino υπήρξε ο σκηνοθέτης Spike Lee, ο οποίος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Variety το 1997 ότι ο Quentin Tarantino «φαίνεται να έχει εμμονή με αυτή τη λέξη».

Παράλληλα, αρκετοί συνεργάτες του σκηνοθέτη έχουν υπερασπιστεί τις δημιουργικές του επιλογές. Ο Samuel L Jackson, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Pulp Fiction» και «Jackie Brown», είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ότι «μέσα στο πλαίσιο της ταινίας δεν είναι προσβλητικό».

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Quentin Tarantino και την Rosanna Arquette έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη αιχμηρή δήλωση του σκηνοθέτη, όταν επέκρινε την ερμηνεία του Paul Dano στην ταινία «There Will Be Blood». Η δήλωση του Quentin Tarantino είχε προκαλέσει τότε αντιδράσεις στο Hollywood, με αρκετούς καλλιτέχνες να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Μεταξύ αυτών ήταν και η ηθοποιός Toni Collette, η οποία είχε σχολιάσει ότι «αυτό που είπε ήταν απλώς παράξενο και ακατανόητο».

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Pulp Fiction Quentin Tarantino Rosanna Arquette ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

The Dinosaurs: Η νέα μίνι σειρά του Netflix που σε ταξιδεύει στην εποχή των δεινοσαύρων

Πρεμιέρα για την Τελευταία Κλήση – Στη μεγάλη οθόνη η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Το Adolescence σάρωσε τις υποψηφιότητες των βραβείων Royal Television Society 

2 σειρές του ΑΝΤ1 ετοιμάζονται για το «ταξίδι» τους στο Netflix

Unchosen: Το νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix που αποκαλύπτει τα μυστικά μιας θρησκευτικής κοινότητας

Το Inside Out μπαίνει στο παγοδρόμιο με το NHL σε μια πρωτοποριακή τηλεοπτική εμπειρία

Μυστήριο γύρω από τον Voldemort στη σειρά Harry Potter

10 αντιπολεμικά αριστουργήματα που σημάδεψαν τον κινηματογράφο

Συγκλονίζει η αντιπολεμική παρέμβαση του Roberto Benigni που επανέρχεται στο προσκήνιο

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί