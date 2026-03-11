Ο Quentin Tarantino ξεσπά κατά της Rosanna Arquette για το Pulp Fiction

Ο Quentin Tarantino κατηγορεί την Rosanna Arquette για έλλειψη σεβασμού μετά τις δηλώσεις της σχετικά με τη χρήση ρατσιστικής λέξης στην ταινία «Pulp Fiction»

Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Rosanna Arquette που ανέφερε ότι ο σκηνοθέτης Quentin Tarantino χρησιμοποιεί συνεχώς ρατσιστική λέξη στην ταινία «Pulp Fiction». Ο διάσημος σκηνοθέτης, που ως γνωστό δεν μασά τα λόγια του, σήκωσε το γάντι και απάντησε δημόσια στην ηθοποιό κατηγορώντας την για έλλειψη σεβασμού.

Η Rosanna Arquette, η οποία συμμετείχε στην εμβληματική ταινία του 1994, εξέφρασε σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Sunday Times την έντονη ενόχλησή της για τη συχνή χρήση της ρατσιστικής λέξης στις ταινίες του Quentin Tarantino. Όπως δήλωσε η Rosanna Arquette, «δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Quentin Tarantino έχει λάβει μια άτυπη άδεια για αυτό. Δεν είναι τέχνη. Είναι απλώς ρατσιστικό και ανατριχιαστικό».

Διάβασε επίσης: Ο Quentin Tarantino ετοιμάζει θεατρικό έργο για το West End του Λονδίνου

Ο Quentin Tarantino απάντησε με γραπτή δήλωση που απέστειλε σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και το Deadline. Στη δήλωσή του κατηγόρησε την Rosanna Arquette ότι εκμεταλλεύεται τη δημοσιότητα εις βάρος του.

Ο Quentin Tarantino ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ελπίζω η δημοσιότητα που κερδίζεις από 132 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης που γράφουν το όνομά σου και δημοσιεύουν τη φωτογραφία σου να άξιζε τον κόπο, αφού επέλεξες να δείξεις ασέβεια προς εμένα και προς μια ταινία στην οποία θυμάμαι ξεκάθαρα ότι ήσουν ενθουσιασμένη που συμμετείχες». Στην ίδια δήλωση ο Quentin Tarantino πρόσθεσε ότι «αφού σου έδωσα δουλειά και πληρώθηκες για αυτή, το να επιτίθεσαι τώρα στην ταινία για λόγους που υποψιάζομαι ότι είναι μάλλον κυνικοί δείχνει ξεκάθαρη έλλειψη αξιοπρέπειας και τιμής». Ο σκηνοθέτης σημείωσε επίσης ότι «υποτίθεται πως υπάρχει ένα πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα σε καλλιτεχνικούς συνεργάτες. Φαίνεται όμως ότι ο στόχος είχε ήδη επιτευχθεί».

Η χρήση της συγκεκριμένης λέξης στις ταινίες του Quentin Tarantino έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης εδώ και δεκαετίες. Ανάλογες επικρίσεις είχαν διατυπωθεί και για τις ταινίες «Jackie Brown» και «Django Unchained». Από τους πιο έντονους επικριτές του Quentin Tarantino υπήρξε ο σκηνοθέτης Spike Lee, ο οποίος είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Variety το 1997 ότι ο Quentin Tarantino «φαίνεται να έχει εμμονή με αυτή τη λέξη».

Παράλληλα, αρκετοί συνεργάτες του σκηνοθέτη έχουν υπερασπιστεί τις δημιουργικές του επιλογές. Ο Samuel L Jackson, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Pulp Fiction» και «Jackie Brown», είχε δηλώσει σε συνέντευξη Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου ότι «μέσα στο πλαίσιο της ταινίας δεν είναι προσβλητικό».

Η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στον Quentin Tarantino και την Rosanna Arquette έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη αιχμηρή δήλωση του σκηνοθέτη, όταν επέκρινε την ερμηνεία του Paul Dano στην ταινία «There Will Be Blood». Η δήλωση του Quentin Tarantino είχε προκαλέσει τότε αντιδράσεις στο Hollywood, με αρκετούς καλλιτέχνες να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Μεταξύ αυτών ήταν και η ηθοποιός Toni Collette, η οποία είχε σχολιάσει ότι «αυτό που είπε ήταν απλώς παράξενο και ακατανόητο».

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

Δες κι αυτό…