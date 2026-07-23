Ο Matt Damon αποκαλύπτει τη γυναίκα κασκαντέρ που τον ντούμπλαρε: «Έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα!»

Ο Matt Damon εξομολογείται πώς μια γυναίκα κασκαντέρ «ανέλαβε» τα χέρια του στη νέα ταινία του Christopher Nolan, αφήνοντάς τον άφωνο

Με μια ματιά Ο Matt Damon έχασε βάρος και μυϊκή μάζα για ρόλο, δημιουργώντας πρόβλημα στα γυρίσματα.

Η παραγωγή δυσκολεύτηκε να βρει κασκαντέρ λόγω ύψους για σκηνές με Λαιστρυγόνες.

Η κασκαντέρ Devyn Dalton αντικατέστησε τον Damon, με τα χέρια της να φαίνονται στις σκηνές.

Η Dalton εξέφρασε τον θαυμασμό της για τη συνεργασία και τις αναμνήσεις από τα γυρίσματα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια αποκαλυπτική και ιδιαίτερα χιουμοριστική ιστορία από τα παρασκήνια της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής παραγωγής «Οδύσσεια» του Christopher Nolan μοιράστηκε πρόσφατα ο Matt Damon. Μιλώντας δημοσίως στο δημοφιλές podcast «Happy Sad Confused», ο διάσημος ηθοποιός εξομολογήθηκε τις δυσκολίες και τις σωματικές μεταμορφώσεις που απαιτούσε ο πρωταγωνιστικός του ρόλος ως Οδυσσέας, αποκαλύπτοντας παράλληλα τον απρόσμενο άνθρωπο που τον βοήθησε να φέρει εις πέρας δύσκολες κινηματογραφικές σκηνές.

Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου χαρακτήρα, ο αγαπημένος ηθοποιός αναγκάστηκε να αλλάξει ολοκληρωτικά τον τρόπο ζωής και τις διατροφικές του συνήθειες για ένα διάστημα έξι ολόκληρων μηνών. Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, η αυστηρή αυτή προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό σωματικό βάρος και μυϊκή μάζα. Ωστόσο, αυτή η απώλεια δημιούργησε ένα τεχνικό ζήτημα σε μια συγκεκριμένη σειρά από πλάνα, καθώς ο σκηνοθέτης χρειαζόταν χέρια που να αποπνέουν δύναμη και όγκο στις απαιτητικές σκηνές δράσης.

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Η αναζετήση κατάλληλου κασκαντέρ αποδείχθηκε προβλήμα για την παραγωγή, εξαιτίας των ειδικών οπτικών εφέ και της τεχνικής της αναγκαστικής προοπτικής που χρησιμοποιήθηκε στις σκηνές με τους μυθικούς Λαιστρυγόνες. Καθώς οι περισσότεροι επαγγελματίες κασκαντέρ που δοκιμάστηκαν ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα και δέκα εκατοστά, η ομάδα παραγωγής βρέθηκε σε αδιέξοδο μέχρι να εντοπίσει άτομα με πολύ μικρότερο ύψος. Τελικά, η λύση δόθηκε από μια γυναίκα, την ταλαντούχα κασκαντέρ Devyn Dalton.

Ο Matt Damon δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για την εμφάνιση και τη φυσική της κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως η σωσίας του διέθετε «τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα» που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Περιγράφοντας την πρώτη τους συνάντηση στον χώρο του catering, ανέφερε πως έσπευσε αμέσως να την αγκαλιάσει και να την ευχαριστήσει θερμά για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και τη σκληρή δουλειά που κατέβαλε στα γυρίσματα.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του ηθοποιού, στα εντυπωσιακά πλάνα όπου οι γιγάντιοι Λαιστρυγόνες περικυκλώνουν τον πρωταγωνιστή, τα χέρια που φαίνονται στην οθόνη ανήκουν σχεδόν εξ ολοκλήρου στη Dalton, η οποία ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία να τον αντικαταστήσει. Η ίδια η κασκαντέρ επιβεβαίωσε τον καθοριστικό της ρόλο στην ταινία μέσα από μια ενθουσιώδη ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράζοντας εικόνες από την παραμονή της στα μαγευτικά Highlands της Σκωτίας.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, η συμμετοχή της στη «Μάχη με τους Λαιστρυγόνες» ως σωσίας του Matt Damon αποτέλεσε μια ανεπανάληπτη περιπέτεια και μια τεράστια ομαδική προσπάθεια. Η ίδια τόνισε πως, πέρα από τη σκληρή δουλειά και τις ατελείωτες ώρες γυρισμάτων, κράτησε τις καλύτερες αναμνήσεις και νέες φιλίες, επιβεβαιώνοντας πως το ωραιότερο κομμάτι αυτής της δουλειάς είναι τα ταξίδια και οι άνθρωποι που συναντά κανείς στον δρόμο του.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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