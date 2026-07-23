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Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 23.07.2026

Η ζωή της Lily Allen γίνεται ταινία και ήδη ανυπομονούμε

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Από το MySpace μέχρι το West End Girl, η pop star Lily Allen αποκτά το δικό της ντοκιμαντέρ στο Prime Video
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Lily Allen θα κυκλοφορήσει το 2027 στο Prime Video.
  • Θα καλύπτει την πορεία της από το MySpace μέχρι τη σημερινή της ζωή και μουσική επιστροφή.
  • Το ντοκιμαντέρ θα εστιάζει στις σημαντικές στιγμές, δυσκολίες και προσωπικές αλλαγές της.
  • Θα παρουσιάζει την ιστορία της ως διαδρομή αντοχής, επανεκκίνησης και προσωπικής εξέλιξης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lily Allen ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά όχι μέσα από τη μουσική, αλλά μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που θα αφηγείται την προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή. Το νέο project, που θα κυκλοφορήσει το 2027 στο Prime Video, θα ακολουθεί την πορεία της από τις πρώτες ημέρες του MySpace, όταν ανέβαζε τα πρώτα της demos, μέχρι τη σημερινή της ζωή και την πρόσφατη μουσική της επιστροφή.

https://www.instagram.com/lilyallen
https://www.instagram.com/lilyallen

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ντοκιμαντέρ θα εστιάζει στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής της, παρουσιάζοντας μια πιο προσωπική και ειλικρινή πλευρά της τραγουδίστριας. Μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνωρίζουν καλά, θα φωτίσει την πορεία της προς την επιτυχία, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και τις αλλαγές που διαμόρφωσαν την καριέρα και την προσωπικότητά της.

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Ιδιαίτερη θέση στην αφήγηση θα έχει και το πιο πρόσφατο album της, West End Girl, στο οποίο η Lily Allen μιλά ανοιχτά για τον χωρισμό της από τον ηθοποιό David Harbour. Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται να παρουσιάσει την ιστορία της ως μια διαδρομή γεμάτη αντοχή, επανεκκίνηση και προσωπική εξέλιξη, αναδεικνύοντας πώς κατάφερε να ξαναπάρει τον έλεγχο της δικής της αφήγησης.

https://www.instagram.com/lilyallen/
https://www.instagram.com/lilyallen/

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Mat Whitecross, γνωστός για τα μουσικά ντοκιμαντέρ Supersonic των Oasis και A Head Full of Dreams των Coldplay. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας, το Prime Video σχεδιάζει να προβάλει αρχικά το ντοκιμαντέρ και στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν φτάσει στην πλατφόρμα.

lilly_allen_fashion_awards
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Από το MySpace μέχρι τη μεγάλη επιστροφή της στη μουσική, η Lily Allen ετοιμάζεται να αφηγηθεί τη δική της ιστορία με έναν τρόπο που, όπως όλα δείχνουν, θα συγκινήσει τόσο τους παλιούς όσο και τους νέους fans της.

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Documentary Lily Allen
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