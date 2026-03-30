Τέχνες 30.03.2026

Το πορτρέτο της Lily Allen εκτίθεται στη πινακοθήκη του Λονδίνου

Το εμβληματικό εξώφυλλο του άλμπουμ «West End Girl» της Lily Allen αποκτά νέα καλλιτεχνική διάσταση, σηματοδοτώντας σημαντική στιγμή και για τη δημιουργό του έργου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια νέα πορεία στον χώρο της τέχνης αποκτά το άλμπουμ «West End Girl» της Lily Allen, καθώς το πορτρέτο που χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο παρουσιάζεται πλέον στο κοινό στη National Portrait Gallery του Λονδίνου. Το έργο, δημιουργία της ζωγράφου Nieves González, εκτίθεται για πρώτη φορά σε μουσείο και θα παραμείνει εκεί για έναν χρόνο, ενταγμένο στη σύγχρονη συλλογή του ιδρύματος.

Η σύνθεση απεικονίζει τη Lily Allen καθισμένη, ντυμένη με ένα πουά μπουφάν Miu Miu και μπότες Valentino, συνδυάζοντας στοιχεία κλασικής προσωπογραφίας με σύγχρονη αισθητική. Η δουλειά της Nieves González αντλεί έμπνευση από τη μπαρόκ ζωγραφική και καλλιτέχνες όπως ο Diego Velázquez και ο José de Ribera, επιχειρώντας να μετατρέψει καθημερινά αντικείμενα, όπως τα σύγχρονα ρούχα, σε εικαστικά στοιχεία με έντονη παρουσία. Η ίδια η καλλιτέχνιδα έχει επισημάνει ότι την ενδιαφέρει η μεταμόρφωση οικείων στοιχείων σε κάτι σχεδόν γλυπτικό, αναδεικνύοντας τη δυναμική που μπορεί να κρύβεται σε μια φαινομενικά απλή εικόνα.

National Portrait Gallery

Η Lily Allen, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του έργου, αποφάσισε να το δανείσει στο μουσείο, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για τη δημόσια παρουσίασή του. Όπως ανέφερε, «είμαι πολύ χαρούμενη που αυτός ο ιδιαίτερος πίνακας γίνεται προσβάσιμος στο κοινό. Η Nieves απέδωσε με ακρίβεια το συναίσθημα του άλμπουμ και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά ισχυρό εξώφυλλο».

National Portrait Gallery

Το άλμπουμ «West End Girl», που περιλαμβάνει 14 τραγούδια και αποτελεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά της τραγουδίστριας μετά από 7 χρόνια, εστιάζει σε προσωπικές εμπειρίες και συναισθηματικές μεταβολές, αντλώντας υλικό από τη διάλυση του γάμου της με τον David Harbour. Σύμφωνα με την ίδια, το πορτρέτο λειτουργεί ως οπτική αποτύπωση των θεματικών του δίσκου, αποτυπώνοντας «δύναμη, ευαλωτότητα, αποφασιστικότητα και σύγχυση», στοιχεία που διατρέχουν τη μουσική αφήγηση.

National Portrait Gallery

Για τη Nieves González, η παρουσία του έργου στη National Portrait Gallery αποτελεί σημαντικό σταθμό, καθώς είναι η πρώτη φορά που έργο της εκτίθεται σε μεγάλο δημόσιο μουσείο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως σημείωσε, στόχος της ήταν να δημιουργήσει μια εικόνα άμεση αλλά και ισχυρή, ικανή να μεταφέρει την προσωπικότητα και την εσωτερική δύναμη της Lily Allen.

National Portrait Gallery

Η διευθύντρια της National Portrait Gallery, Victoria Siddall, υπογράμμισε ότι το έργο γεφυρώνει την παράδοση με τη σύγχρονη εικαστική έκφραση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα πορτρέτο «βαθιά ριζωμένο στην κλασική αισθητική αλλά ταυτόχρονα απολύτως σύγχρονο», το οποίο αναμένεται να έχει ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό.

Μυστήριο και δεινόσαυροι στο End of Oak Street με την Anne Hathaway (Video)

Ο Irvine Welsh φέρνει το Trainspotting στο West End ως μιούζικαλ

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

