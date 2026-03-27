Celeb News 27.03.2026

Της έφυγαν τα δόντια- Διαγωνιζόμενη για τη Μις Ταϊλάνδη γίνεται viral

Η Kamolwan Chanago κέρδισε το κοινό με την ψυχραιμία της μετά από αμήχανη στιγμή on stage
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια απρόσμενη στιγμή στη σκηνή του διαγωνισμού Miss Thailand εξελίχθηκε σε viral φαινόμενο, με την Kamolwan Chanago να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Το περιστατικό, που καταγράφηκε μπροστά σε μεγάλο κοινό, προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο για το ίδιο το συμβάν αλλά κυρίως για τον τρόπο που το αντιμετώπισε η διαγωνιζόμενη.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της στον διαγωνισμό Miss Thailand, η Kamolwan Chanago βίωσε ένα απρόοπτο περιστατικό, όταν η οδοντοστοιχία της αποκολλήθηκε ενώ βρισκόταν στη σκηνή. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από κάμερες και θεατές και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Παρά την αμηχανία της στιγμής, η Kamolwan Chanago διατήρησε την ψυχραιμία της και συνέχισε κανονικά την παρουσίασή της, χωρίς να χάσει τη συγκέντρωσή της ή να αποχωρήσει από τη σκηνή. Η στάση της αυτή προκάλεσε θετικά σχόλια και κύμα υποστήριξης από χρήστες των social media, που εξήραν την αυτοπεποίθηση και τον επαγγελματισμό της.

Το περιστατικό άνοιξε παράλληλα συζήτηση γύρω από την πίεση που δέχονται οι συμμετέχουσες σε διαγωνισμούς ομορφιάς, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται εκτεθειμένες σε ζωντανό κοινό και τηλεοπτική κάλυψη. Η τελετή στέψης του διαγωνισμού είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, με την Kamolwan Chanago να συγκεντρώνει πλέον αυξημένη υποστήριξη από το κοινό, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και την τελική έκβαση του διαγωνισμού.

Kamolwan Chanago social media διαγωνισμός καλλιστεία
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
