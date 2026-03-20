Bruno Mars και Taylor Swift: Τι πραγματικά συνέβη με το like που προκάλεσε χαμό στα social media

Η ανάρτηση που έγινε viral, η απάντηση του Bruno Mars και η αλήθεια πίσω από τις φήμες για κόντρα με την Taylor Swift

Μία νέα διαδικτυακή αντιπαράθεση φαίνεται πως γεννήθηκε στα social media, με τους Bruno Mars και Taylor Swift να βρίσκονται στο επίκεντρο μιας έντονης φημολογίας που προκάλεσε αναστάτωση στους θαυμαστές της ποπ σκηνής.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός στο διαδίκτυο ισχυρίστηκε ότι ο Bruno Mars έκανε «like» σε ανάρτηση που χαρακτήριζε την Taylor Swift ως «ατάλαντη». Αν και η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν συγκέντρωσε αρχικά ιδιαίτερη απήχηση, η αναπαραγωγή της από άλλους λογαριασμούς οδήγησε σε ευρύτερη διάδοση και χιλιάδες αντιδράσεις.

Διάβασε επίσης: Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Bruno Mars έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια, επιχειρώντας να διαλύσει κάθε υπόνοια έντασης ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Όπως ανέφερε, «η Taylor ήταν πάντα υποστηρικτική και ευγενική απέναντί μου. Υπάρχει μόνο αγάπη εδώ».

Παρά τη σαφή τοποθέτηση του Bruno Mars, η συζήτηση δεν σταμάτησε εκεί. Ορισμένοι χρήστες επεσήμαναν ότι ο καλλιτέχνης δεν αρνήθηκε ρητά την ύπαρξη του επίμαχου «like», γεγονός που τροφοδότησε περαιτέρω εικασίες και θεωρίες.

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι η αρχική ανάρτηση που αποδίδεται σε επίσημο λογαριασμό των BTSαποδείχθηκε ψευδής, καθώς δεν προήλθε ποτέ από το συγκρότημα. Αντίθετα, φαίνεται πως επρόκειτο για περιεχόμενο που ανακυκλώθηκε από άλλον λογαριασμό με στόχο την παραπληροφόρηση για την πρόκληση αντιδράσεων.

Επιπλέον, βίντεο και στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο επιχειρούν να αποδείξουν ότι το επίμαχο «like» ήταν πραγματικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαιωμένη τεκμηρίωση. Η αδυναμία διασταύρωσης των στοιχείων ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από την υπόθεση.

Taylor has always been supportive and kind to me. Only love over here. ❤️ — Bruno Mars (@BrunoMars) March 16, 2026

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να διογκώσουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, δημιουργώντας αφηγήσεις που κινούνται ανάμεσα στην πραγματικότητα και την παραπληροφόρηση.

Σε κάθε περίπτωση, η δημόσια τοποθέτηση του Bruno Mars λειτουργεί ως σαφής ένδειξη ότι δεν υπάρχει πραγματική σύγκρουση με την Taylor Swift, παρά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε ένα αμφιλεγόμενο και πιθανότατα παραπλανητικό περιεχόμενο.

Διάβασε επίσης: Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

