Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

Το νέο single του Bruno Mars γίνεται το ταχύτερο Νο 1 της καριέρας του στο συγκεκριμένο chart, σημειώνοντας τη 14η κορυφή του καλλιτέχνη

Ο Bruno Mars συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στα charts, καθώς το τραγούδι «I Just Might» ανέβηκε στην πρώτη θέση του Rhythmic Airplay chart του Billboard, καταγράφοντας το ταχύτερο Νο 1 της καριέρας του στο συγκεκριμένο format. Το single σκαρφάλωσε από το Νο 3 στην κορυφή στη λίστα με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου, κατακτώντας την 14η συνολικά κορυφή του Bruno Mars στο chart.

Κατά την εβδομάδα καταγραφής από 6 έως 12 Φεβρουαρίου, το «I Just Might» ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες ραδιοφωνικές μεταδόσεις σε rhythmic σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας αύξηση 15% στις αναπαραγωγές σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Με αυτό το επίτευγμα, ο Bruno Mars ξεπέρασε το προσωπικό του ρεκόρ, καθώς χρειάστηκε μόλις 5 εβδομάδες για να φτάσει στην κορυφή, ταχύτερα από κάθε άλλη επιτυχία του, ενώ το «Finesse» είχε προηγουμένως κατακτήσει την κορυφή σε 6 εβδομάδες.

Η επιτυχία αυτή τοποθετεί τον Bruno Mars μόνο στην 5η θέση των καλλιτεχνών με τα περισσότερα Νο 1 στην ιστορία του Rhythmic Airplay chart, ξεπερνώντας την ισοπαλία με τους Lil Wayne και Usher. Στην κορυφή της σχετικής λίστας παραμένει ο Drake με 43 κορυφές, ενώ ακολουθούν οι Rihanna με 17, The Weeknd με 16 και Chris Brown με 15. Με την προσθήκη του νέου single, ο Bruno Mars διατηρεί τουλάχιστον ένα Νο 1 Rhythmic Airplay τραγούδι σε κάθε δισκογραφική περίοδο της καριέρας του.

Τα Νο 1 τραγούδια του Bruno Mars στο Rhythmic Airplay chart

«Nothin’ on You» B.o.B. feat. Bruno Mars – 7 εβδομάδες στην κορυφή – 3 Απριλίου 2010

«Grenade» – 1 εβδομάδα στην κορυφή – 5 Μαρτίου 2011

«Lighters» Bad Meets Evil feat. Bruno Mars – 4 εβδομάδες στην κορυφή – 1 Οκτωβρίου 2011

«Young, Wild & Free» Snoop Dogg και Wiz Khalifa feat. Bruno Mars – 3 εβδομάδες στην κορυφή – 3 Μαρτίου 2012

«Locked Out of Heaven» – 1 εβδομάδα στην κορυφή – 9 Φεβρουαρίου 2013

«Uptown Funk» Mark Ronson feat. Bruno Mars – 5 εβδομάδες στην κορυφή – 14 Φεβρουαρίου 2015

«24K Magic» – 1 εβδομάδα στην κορυφή – 17 Δεκεμβρίου 2016

«That’s What I Like» – 3 εβδομάδες στην κορυφή – 15 Απριλίου 2017

«Finesse» με Cardi B – 2 εβδομάδες στην κορυφή – 17 Φεβρουαρίου 2018

«Wake Up in the Sky» με Gucci Mane και Kodak Black – 3 εβδομάδες στην κορυφή -1 Δεκεμβρίου 2018

«Please Me» με Cardi B – 1 εβδομάδα στην κορυφή – 13 Απριλίου 2019

«Leave the Door Open» με Anderson Paak ως Silk Sonic – 1 εβδομάδα στην κορυφή – 1 Μαΐου 2021

«Smokin Out the Window» με Anderson Paak ως Silk Sonic – 1 εβδομάδα στην κορυφή – 5 Φεβρουαρίου 2022

«I Just Might» – 1 εβδομάδα στην κορυφή μέχρι σήμερα – 21 Φεβρουαρίου 2026

Η νέα επιτυχία του Bruno Mars επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη διαχρονική του επιρροή στη σύγχρονη pop και R&B σκηνή, καθώς συνεχίζει να εξελίσσει τον ήχο του χωρίς να χάνει τη δυναμική του στα charts. Με το «I Just Might» να ανοίγει τον δρόμο για το επερχόμενο άλμπουμ «The Romantic», ο Bruno Mars δείχνει ότι παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και επιδραστικούς δημιουργούς της γενιάς του, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο.

