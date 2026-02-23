Outlander: Νέα συλλογή αρωμάτων φέρνει τον κόσμο της σειράς εκτός οθόνης

Το Outlander ετοιμάζεται για το μεγάλο φινάλε και κυκλοφορεί συλλογή αρωμάτων εμπνευσμένη από τον έρωτα της Claire και του Jamie και τα τοπία των Highlands

Η αγαπημένη σειρά «Outlander» στο Netflix ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με τον τελευταίο της κύκλο, όμως πριν ολοκληρωθεί οριστικά το ταξίδι στον χρόνο και τα σκωτσέζικα Highlands, οι θαυμαστές έχουν έναν ακόμη λόγο να χαρούν. Η Starz, σε συνεργασία με τις εταιρείες αρωμάτων Scentbird και Drift, λανσάρει μια ιδιαίτερη σειρά αρωμάτων εμπνευσμένη από τον μεγάλο έρωτα του Jamie Fraser και της Claire Randall.

Η συγκεκριμένη συλλογή επιχειρεί να μεταφέρει σε αρωματική μορφή τα στοιχεία που έκαναν το «Outlander» παγκόσμιο φαινόμενο: το πάθος, τη φύση, τον ρομαντισμό και τα έντονα συναισθήματα που διατρέχουν την ιστορία. Κάθε άρωμα έχει ως βάση τη σκωτσέζικη ύπαιθρο, τα ξύλινα σπίτια, τα άγρια λουλούδια και τη βαθιά σύνδεση των δύο πρωταγωνιστών.

Οι αρωματικές νότες συνδυάζουν ζεστό ξύλο, κεχριμπάρι, βότανα, λουλούδια του δάσους και γήινες αποχρώσεις, δημιουργώντας μια αίσθηση που θυμίζει το φυσικό τοπίο των Highlands και τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σειράς. Η συλλογή απευθύνεται τόσο στους φανατικούς τηλεθεατές όσο και σε όσους αναζητούν αρώματα με προσωπικότητα και ιδιαίτερη ιστορία πίσω από αυτά.

Η κυκλοφορία των αρωμάτων έρχεται σε μια συγκινητική περίοδο, καθώς το «Outlander» πλησιάζει στο τέλος του. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα συλλεκτικό «αντίο» στη σειρά, που επιτρέπει στους θεατές να κρατήσουν ένα κομμάτι της εμπειρίας και μετά την ολοκλήρωση της ιστορίας. Για πολλούς φαν, τα αρώματα αυτά δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά ένας τρόπος να επιστρέφουν νοερά στον κόσμο του Jamie και της Claire, ακόμη και όταν η αυλαία πέσει οριστικά.

