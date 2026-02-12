Celeb News 12.02.2026

Zayn Malik για Gigi Hadid: «Δεν ήμουν ποτέ ερωτευμένος, αλλά την αγαπώ πάντα»

zayn
Σε συνέντευξή του στο «Call Her Daddy», ο τραγουδιστής μιλά για την αγάπη του προς τη Gigi Hadid και τη σχέση τους μετά τον χωρισμό τους
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Zayn Malik μίλησε πρόσφατα για τη σχέση του με την πρώην σύντροφό του και μητέρα της κόρης του, Gigi Hadid, αποκαλύπτοντας ότι ποτέ δεν ένιωσε έρωτα για εκείνη, αλλά εξακολουθεί να την αγαπά και να τη σέβεται βαθιά.

Σε συνέντευξή του στο podcast «Call Her Daddy», ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε δήλωση που είχε κάνει το 2024, όταν είχε εκφράσει αμφιβολίες για το αν έχει ποτέ ερωτευτεί πραγματικά. «Η κατανόησή μου για την αγάπη εξελίσσεται συνεχώς», είπε. «Τότε μπορεί να πίστευα ότι ήταν αγάπη, αλλά όσο μεγάλωνα συνειδητοποίησα ότι ίσως ήταν κάτι άλλο, πάθος, έντονα συναισθήματα… όχι ακριβώς αγάπη».

Zayn Malik
https://www.instagram.com/zayn/

Ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η μητέρα της κόρης του παραμένει αντικείμενο της αγάπης και του σεβασμού του. «Για να είμαι δίκαιος, θα αγαπώ πάντα την G, γιατί είναι ο λόγος που το παιδί μου βρίσκεται σε αυτή τη Γη και τη σέβομαι απόλυτα», τόνισε. «Την αγαπώ πάρα πολύ, σε τρελό βαθμό, αλλά όχι, δεν νομίζω ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της τότε».

Ο Zayn Malik και η Gigi Hadid γνωρίστηκαν το 2015 και παρέμειναν μαζί για περίπου έξι χρόνια, αποκτώντας το παιδί τους, πριν χωρίσουν το 2021. Ο χωρισμός ακολούθησε δημοσιεύματα που ανέφεραν περιστατικό βίας κατά της Yolanda Hadid, της μητέρας της Gigi, κατά τη διάρκεια καβγά, κατηγορίες τις οποίες ο Malik αρνήθηκε, αν και του επιβλήθηκαν 360 ημέρες επιτήρησης.

Παρά τον χωρισμό, η Gigi Hadid φέρεται να πιστεύει ότι η κόρη τους χρειάζεται και τους δύο γονείς και θέλει να τη μεγαλώσουν με πολιτισμένο τρόπο. Μετά τον χωρισμό τους, η Hadid ξεκίνησε σχέση με τον Bradley Cooper, ενώ ο Zayn Malik συνδέθηκε για λίγο με τη Selena Gomez, όταν οι δύο τραγουδιστές εθεάθησαν μαζί στη Νέα Υόρκη το 2023.

Αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή του Zayn Malik δείχνει πως, παρότι η αγάπη με τη Gigi Hadid μπορεί να μην ήταν έρωτας, ο σεβασμός, η τρυφερότητα και η κοινή φροντίδα για την κόρη τους παραμένουν σταθερές αξίες για εκείνον.

Gigi Hadid Zayn Malik
