Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed

Η πιο αναπάντεχη μουσική συνεργασία της χρονιάς ενώνει τη λάμψη της K-pop με τη βρετανική pop ευαισθησία, σε ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα με τα μάτια κλειστά

Η Jisoo των Blackpink και ο Zayn Malik ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στο ντουέτο «Eyes Closed», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ήδη προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η φήμη για τη συνεργασία είχε ανάψει τις προηγούμενες ημέρες, όταν η Jisoo άφησε υπονοούμενα στα κοινωνικά δίκτυα, επιβεβαιώνοντας τελικά με την κυκλοφορία του single μία συνεργασία που κανείς δεν περίμενε, αλλά όλοι ήθελαν να ακούσουν.

Το «Eyes Closed» είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στον ενθουσιασμό του νέου έρωτα. Οι δύο καλλιτέχνες εναλλάσσονται στους στίχους, δημιουργώντας έναν διάλογο γεμάτο ένταση και συναίσθημα.

Η κυκλοφορία του single έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο και για τους δύο καλλιτέχνες. Η Jisoo βρίσκεται εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας «Deadline World Tour» με τις Blackpink, η οποία έχει κατακλύσει στάδια σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Παράλληλα, συνεχίζει να παρουσιάζει τραγούδια από το solo mini album της «Amortage», που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά και ανέβηκε στο Νο. 1 του South Korea Albums Chart, συγκεντρώνοντας σχεδόν μισό δισεκατομμύριο streams σε λιγότερο από έξι μήνες. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα singles «Earthquake» και «Your Love», ενώ ο τίτλος του αποτελεί συνδυασμό των λέξεων «amor» και «montage».

Η Jisoo είχε ήδη αφήσει το στίγμα της στη solo καριέρα της το 2023 με το single album «Me», που έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών από γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα στη Νότια Κορέα, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Το τραγούδι «Flower» έσπασε πολλαπλά ρεκόρ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Billboard Global 200, ενώ σημείωσε την υψηλότερη θεαματικότητα για μουσικό βίντεο K-pop μέσα σε 24 ώρες το 2023. Παράλληλα, πρωταγωνιστεί στη σειρά «Newtopia», η οποία προβάλλεται στο Prime Video.

Ο Zayn Malik, από την πλευρά του, προετοιμάζεται για την πρώτη του Las Vegas residency στο Dolby Live at Park MGM τον Ιανουάριο του 2026. Οι επτά εμφανίσεις του θα ακολουθήσουν το άλμπουμ «Room Under the Stairs» του 2024 και την πρώτη του σόλο περιοδεία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Μεξικό. Το τελευταίο του single «Break Free» αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του video game «Borderlands 4».

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction έχει ήδη γράψει ιστορία με το ντεμπούτο άλμπουμ του «Mind of Mine», καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός σόλο καλλιτέχνης που έφτασε στο Νο. 1 τόσο στα βρετανικά όσο και στα αμερικανικά charts την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Το εμβληματικό single «Pillowtalk» έφτασε στο Νο. 1 σε 68 χώρες και έχει πιστοποιηθεί πενταπλά πλατινένιο από τη RIAA.

