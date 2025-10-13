Νέες κυκλοφορίες 13.10.2025

Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed

Η πιο αναπάντεχη μουσική συνεργασία της χρονιάς ενώνει τη λάμψη της K-pop με τη βρετανική pop ευαισθησία, σε ένα τραγούδι που μιλά για τον έρωτα με τα μάτια κλειστά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jisoo των Blackpink και ο Zayn Malik ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά στο ντουέτο «Eyes Closed», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ήδη προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η φήμη για τη συνεργασία είχε ανάψει τις προηγούμενες ημέρες, όταν η Jisoo άφησε υπονοούμενα στα κοινωνικά δίκτυα, επιβεβαιώνοντας τελικά με την κυκλοφορία του single μία συνεργασία που κανείς δεν περίμενε, αλλά όλοι ήθελαν να ακούσουν.

Το «Eyes Closed» είναι ένα τραγούδι αφιερωμένο στον ενθουσιασμό του νέου έρωτα. Οι δύο καλλιτέχνες εναλλάσσονται στους στίχους, δημιουργώντας έναν διάλογο γεμάτο ένταση και συναίσθημα. 

Διάβασε επίσης: Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

Η κυκλοφορία του single έρχεται σε μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο και για τους δύο καλλιτέχνες. Η Jisoo βρίσκεται εν μέσω της παγκόσμιας περιοδείας «Deadline World Tour» με τις Blackpink, η οποία έχει κατακλύσει στάδια σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Παράλληλα, συνεχίζει να παρουσιάζει τραγούδια από το solo mini album της «Amortage», που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά και ανέβηκε στο Νο. 1 του South Korea Albums Chart, συγκεντρώνοντας σχεδόν μισό δισεκατομμύριο streams σε λιγότερο από έξι μήνες. Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα singles «Earthquake» και «Your Love», ενώ ο τίτλος του αποτελεί συνδυασμό των λέξεων «amor» και «montage».

Η Jisoo είχε ήδη αφήσει το στίγμα της στη solo καριέρα της το 2023 με το single album «Me», που έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών από γυναίκα σόλο καλλιτέχνιδα στη Νότια Κορέα, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο πωλήσεις. Το τραγούδι «Flower» έσπασε πολλαπλά ρεκόρ, κατακτώντας τη δεύτερη θέση στο Billboard Global 200, ενώ σημείωσε την υψηλότερη θεαματικότητα για μουσικό βίντεο K-pop μέσα σε 24 ώρες το 2023. Παράλληλα, πρωταγωνιστεί στη σειρά «Newtopia», η οποία προβάλλεται στο Prime Video.

Ο Zayn Malik, από την πλευρά του, προετοιμάζεται για την πρώτη του Las Vegas residency στο Dolby Live at Park MGM τον Ιανουάριο του 2026. Οι επτά εμφανίσεις του θα ακολουθήσουν το άλμπουμ «Room Under the Stairs» του 2024 και την πρώτη του σόλο περιοδεία σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Μεξικό. Το τελευταίο του single «Break Free» αποτέλεσε το επίσημο τραγούδι του video game «Borderlands 4».

Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction έχει ήδη γράψει ιστορία με το ντεμπούτο άλμπουμ του «Mind of Mine», καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός σόλο καλλιτέχνης που έφτασε στο Νο. 1 τόσο στα βρετανικά όσο και στα αμερικανικά charts την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας. Το εμβληματικό single «Pillowtalk» έφτασε στο Νο. 1 σε 68 χώρες και έχει πιστοποιηθεί πενταπλά πλατινένιο από τη RIAA.

Διάβασε επίσης: Τι κρατά την K-pop εκτός Grammys παρά την παγκόσμια κυριαρχία της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jisoo SINGLE Zayn Malik
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025
Επόμενο
Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

13.10.2025

Δες επίσης

Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία

13.10.2025
Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance
Μουσικά Νέα

Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano, κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

13.10.2025
Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares
Μουσικά Νέα

Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares

13.10.2025
Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025
Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

12.10.2025
Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction
Μουσικά Νέα

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025
Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη
Μουσική

Η Mikay κάνει pure pop και το «Σαν Καπνός» είναι η απόδειξη

09.10.2025
Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει
Μουσικά Νέα

Με 22 τραγούδια και 20 καλλιτέχνες το remix της PinkPantheress έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

09.10.2025
90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!
Μουσικά Νέα

90s vs Today: Οι pop queens και kings του τότε και του σήμερα που όλοι συγκρίνουν!

09.10.2025