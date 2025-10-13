Fashion 13.10.2025

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

cow_print
Τα πιο δημοφιλή animal prints μεταμορφώνουν το καθημερινό look σε δυναμικό statement, εντάσσοντας υφές και χρώματα σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εποχή που το animal print περιοριζόταν σε επαναλήψεις σειρών όπως «The Nanny» έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, είναι παντού. Σε δρόμους, γραφεία, καφέ και βραδινές εξόδους, συνοδεύοντας τις πιο στιλάτες εμφανίσεις της πόλης. Από τα πιο κλασικά leopard και zebra μέχρι πιο τολμηρά snakeskin και cow print, τα μοτίβα αυτά δεν λειτουργούν πλέον μόνο ως έντονη δήλωση, αλλά και ως κομψές, ευέλικτες λύσεις που μπορούν να αναδείξουν κάθε look. Η επιστροφή τους στη μόδα δεν είναι τυχαία, καθώς συνδυάζουν την ένταση της φύσης με την αισθητική της σύγχρονης μόδας, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα δυναμικό και προσιτό.

Αυτή η σεζόν τα φέρνει πιο κοντά στην καθημερινότητα, προσφέροντας τρόπους να τα εντάξει κανείς από το office look μέχρι casual εξόδους, χωρίς να χάνει την κομψότητα και την προσωπική του ταυτότητα. Η μόδα γίνεται παιχνιδιάρικη, τολμηρή αλλά και προσιτή, ενώ τα μοτίβα αυτά συνεχίζουν να παίζουν με το φως, τα χρώματα και τις υφές, μετατρέποντας κάθε εμφάνιση σε statement της εποχής.

animal_print_outfit
https://www.instagram.com/joovillar/

Διάβασε επίσης: Το φθινόπωρο στα χέρια σου: Suede, burgundy και snakeskin κλέβουν την παράσταση στις τσάντες

Λεοπάρ

Το leopard print επέστρεψε διακριτικά στις συλλογές φθινοπώρου 2024 και εμφανίζεται παντού, από outerwear μέχρι αξεσουάρ. Θεωρείται ουδέτερο χρώμα καθώς περιέχει τόνους λευκού, μαύρου και καφέ, και συνδυάζεται εύκολα με πολλές εμφανίσεις.

leopard_mpotes
https://www.instagram.com/hoskelsa/

Zebra print

Η επιστροφή των zebra stripes προσθέτει ενδιαφέρον στις φθινοπωρινές εμφανίσεις. Οι καφέ και κρεμ ρίγες ταιριάζουν με ουδέτερα σύνολα, ενώ συνδυασμοί με έντονες αντιθέσεις ή neon μπορούν να δώσουν παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα.

zebra_print
https://www.instagram.com/izzipoopi/

Crocodile effect

Οι υφές crocodile αποτελούν έναν κομψό τρόπο να εντάξεις animal print στα looks σου. Ένα blazer ή μια φούστα με crocodile υφή δίνει στιλ σε κάθε εμφάνιση, αντικαθιστώντας το κλασικό little black dress για βραδινές εξόδους.

croco_outfit
https://www.instagram.com/bruschiochet/

Snakeskin

Για όσους προτιμούν διακριτικές πινελιές, το snakeskin μπορεί να ξεκινήσει από μια τσάντα ή ένα φόρεμα με ασύμμετρο σχέδιο. Εντάσσεται εύκολα στην υπάρχουσα γκαρνταρόμπα και δημιουργεί στιλάτες, κομψές εμφανίσεις.

snakeskin_print
https://www.instagram.com/ceriseamusante_/

Cow print

Η Western αισθητική συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα. Τα φθινοπωρινά αξεσουάρ με cow print είναι φυσικά σε χρώματα όπως γκρι, καφέ, μαύρο, ταουπέ και μπεζ, και μπορούν να ενσωματωθούν εύκολα σε καθημερινά σύνολα.

cow_print
https://www.instagram.com/brandonblackwoodnyc/

Διάβασε επίσης: Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Τα looks που ξεχώρισαν στο street style

 

