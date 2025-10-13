Living 13.10.2025

Δουλεύεις από το σπίτι; 4+1 τρόποι για να γίνει το σαλόνι σου το απόλυτο workspace

Όλα όσα χρειάζεσαι για να δουλεύεις άνετα, συγκεντρωμένα και... χωρίς να θες να φύγεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν δουλεύεις από το σπίτι και έχεις βαρεθεί να δουλεύεις από τον καναπέ, ένα σωστά στημένο home office κάνει τεράστια διαφορά. Και όχι, δεν χρειάζεσαι χιλιάδες ευρώ για να φτιάξεις έναν χώρο που θα σε εμπνέει και θα σε βοηθά να είσαι πιο αποδοτικός.

Αρκεί να επενδύσεις σε μικρές, έξυπνες κινήσεις που θα κάνουν τον χώρο σου πιο λειτουργικό και κυρίως, δικό σου.

Ξεκίνα από τα βασικά: Γραφείο και καρέκλα

Αν έχεις έναν παλιό πάγκο ή ένα τραπέζι κουζίνας, μπορεί να λειτουργήσει μια χαρά. Αν όχι, μπορείς να βρεις πολύ οικονομικά γραφεία. Το ίδιο ισχύει και για καρέκλα: προτεραιότητα δεν είναι το design, αλλά η στήριξη στη μέση. Αν δεν έχεις εργονομική, ένα μαξιλάρι μέσης (5-10€) μπορεί να κάνει θαύματα.

Δημιούργησε «ζώνες συγκέντρωσης»

Χώρισε νοητά το χώρο σου: εκεί είναι το γραφείο σου, και εκεί γίνεται η δουλειά/το διάβασμα. Μην το μπερδεύεις με το σημείο που κάθεσαι για Netflix ή φαγητό. Το μυαλό σου θα αρχίσει να συνδέει τον χώρο με παραγωγικότητα και όχι… scrolling στο TikTok.

Οργάνωση = λιγότερο άγχος

Δύο-τρία organizers (π.χ. κουτιά, ντοσιέ, δοχεία) αρκούν για να αποφύγεις το χάος. Μια τάξη στο χώρο = μια τάξη στο μυαλό. Plus, μπορείς να βρεις super low-budget λύσεις ή ακόμα και να φτιάξεις DIY organizers από κουτιά παπουτσιών.

Τεχνολογία με μέτρο

Δεν χρειάζεσαι 5 οθόνες και ring light. Μια βάση για laptop (βοηθά στη στάση του σώματος), ένα πληκτρολόγιο/ποντίκι, και καλή σύνδεση στο WiFi αρκούν για αρχή. Αν περνάς ώρες σε meetings, τα ακουστικά με μικρόφωνο είναι σωτήρια επένδυση.

Φως, χρώμα και vibe

Το φυσικό φως είναι ιδανικό: στήσε το γραφείο κοντά σε παράθυρο αν γίνεται. Αν όχι, επένδυσε σε ένα γραφείο-λάμπα με ψυχρό φως, που βοηθάει στη συγκέντρωση. Και βάλε την προσωπική σου πινελιά: ένα φυτό, μια αφίσα, ένα mood board. Αν νιώθεις όμορφα στο χώρο, θα είσαι και πιο δημιουργικός.

Χώρος για «ανάσες»

Αν χωράει, πρόσθεσε ένα bean bag, ένα μαξιλάρι δαπέδου ή απλά μια κουβέρτα για μικρά breaks. Οι μίνι παύσεις μέσα στη μέρα είναι αναγκαίες και ο χώρος πρέπει να το υποστηρίζει.

Το ιδανικό setup δεν είναι αυτό που μοιάζει με Pinterest board, αλλά αυτό που δουλεύει για εσένα. Ξεκίνα με τα απολύτως απαραίτητα, βάζε ένα-ένα στοιχείο με βάση τις ανάγκες σου και μη φοβηθείς να αυτοσχεδιάσεις. Γιατί στο τέλος της μέρας, το καλύτερο γραφείο είναι αυτό που σε βοηθά να κάνεις τη δουλειά σου… χωρίς να θες να το εγκαταλείψεις μετά από 20 λεπτά!

