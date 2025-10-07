Το trick που χαλαρώνει σώμα και πρόσωπο πριν τον ύπνο μέσα σε 60 δευτερόλεπτα

Χωρίς προϊόντα ή κόπο - μόνο αναπνοή, ηρεμία και ένα μικρό self-massage που κάνει τη διαφορά

Αν το πρόσωπό σου δείχνει καταπονημένο κάθε βράδυ και το σώμα σου κουβαλά όλο το άγχος της ημέρας, υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να το αλλάξεις και δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο εκτός από… 60 δευτερόλεπτα.

Ούτε προϊόντα, ούτε ειδικά εργαλεία. Μόνο εσύ και ένα λεπτό σκόπιμης χαλάρωσης.

Αναπνοή που ηρεμεί: Η μέθοδος που προτείνουν οι ειδικοί

Ξάπλωσε ή κάθισε κάπου ήσυχα, κλείσε τα μάτια και ξεκίνα να αναπνέεις συνειδητά. Η τεχνική 4-7-8 είναι απλή αλλά αποτελεσματική:

Εισπνοή μετρώντας ως το 4

Κράτησε την αναπνοή σου ως το 7

Εκπνοή αργά μετρώντας μέχρι το 8

Επανάλαβέ το για περίπου ένα λεπτό. Αυτή η διαδικασία έχει αποδειχθεί πως ρυθμίζει τον καρδιακό ρυθμό, χαλαρώνει το νευρικό σύστημα και απελευθερώνει την ένταση από πρόσωπο και σώμα, ειδικά από το σαγόνι και τους ώμους.

Bonus χαλάρωση: Μικρές πιέσεις, μεγάλη ανακούφιση

Θες να το πας λίγο παρακάτω; Χάρισε στον εαυτό σου ένα mini self-massage. Με τις άκρες των δαχτύλων ή τις παλάμες, κάνε απαλές κυκλικές κινήσεις στους κροτάφους και τη γραμμή της γνάθου. Αυτή η απλή χειρονομία ενισχύει την κυκλοφορία του αίματος και βοηθά το σώμα να περάσει πιο ομαλά στη φάση του ύπνου.

Τι θα αλλάξει την επόμενη μέρα;

Μετά από αυτή τη μικρή ρουτίνα, θα ξυπνήσεις με πιο ξεκούραστη όψη, λιγότερη μυϊκή ένταση και ένα σώμα που είχε τον χρόνο να ανανεωθεί σωστά. Ένα λεπτό χαλάρωσης πριν τον ύπνο μπορεί να γίνει το πιο αποτελεσματικό (και φυσικό) tip για καλύτερο ύπνο και πιο υγιή εμφάνιση.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

