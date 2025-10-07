Fashion 07.10.2025

Valentino-Celine: Από τα φαντασμαγορικά florals στην μινιμαλιστική κομψότητα της άνοιξης 2026

Οι Valentino και η Celine παρουσιάζουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στη μόδα, η πρώτη γεμάτη θεατρικότητα και η δεύτερη μινιμαλιστική
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα για την Άνοιξη 2026 μοιάζει να κινείται ανάμεσα στην υπερβολή και την λιτότητα, αποκαλύπτοντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις από δύο εμβληματικούς οίκους. Ο οίκος Valentino, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Alessandro Michele, επιλέγει να μας ταξιδέψει σε έναν κόσμο γεμάτο ρετρό φαντασία, πολυτελείς υφές και εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Η συλλογή «Fireflies» ξεχειλίζει από έντονα χρώματα, κεντήματα, oversized στοιχεία και αξεσουάρ που αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και ξυπνούν τη φαντασία, ενώ η αίσθηση της δεκαετίας του ’70 και η vintage αισθητική δίνουν το στίγμα μιας φανταστικής, κινηματογραφικής πολυτέλειας.

Από την άλλη πλευρά, ο οίκος Celine υπό την καθοδήγηση του Michael Rider προσφέρει μια διαφορετική ανάγνωση του γαλλικού οίκου. Η συλλογή του χαρακτηρίζεται από κομψή μινιμαλιστική αισθητική, προσεγμένη ραφή και λειτουργικότητα. Τα ρούχα δείχνουν μια ευέλικτη προσέγγιση στην καθημερινή ένδυση, με tailored κοστούμια, μίνιμαλ φορέματα, και διακριτικές πινελιές χρωμάτων που δίνουν ζωντάνια χωρίς υπερβολή. Η συλλογή γιορτάζει την πρακτικότητα, ενώ διατηρεί σεβασμό στην ιστορία και τους κώδικες της Celine, δημιουργώντας κομμάτια που μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

valetino_ss_26
https://www.valentino.com/

Διάβασε επίσης: Chloé SS26: Η υψηλή ραπτική ανανεώνεται με draped florals και βαμβάκι

Valentino: Πολυτέλεια, χρώμα και φαντασία

Η συλλογή του Valentino ξεχειλίζει από εντυπωσιακές λεπτομέρειες και ρετρό διάθεση. Οι bow-bedecked κορυφές, τα ruched φορέματα, τα pinstripe κοστούμια και τα draped tops αναβιώνουν τη δεκαετία του ’70 με έναν σύγχρονο αέρα. Τα αξεσουάρ κλέβουν την παράσταση, από μεγάλα κεντημένα λουλούδια και εντυπωσιακά κολιέ-πεταλούδες μέχρι chandelier σκουλαρίκια που αγγίζουν τους ώμους των μοντέλων.

https://www.valentino.com/
https://www.valentino.com/
valentino_ss_26
https://www.valentino.com/

Η χρωματική παλέτα κινείται από bubblegum pink και chartreuse μέχρι cobalt και emerald, με στιγμές έντονης αντίθεσης όπως mustard yellow και royal purple. Οι στιλιστικές επιλογές, όπως τα flowing υφάσματα και οι sheer capes, δημιουργούν μια αίσθηση ονειρικής πολυτέλειας. Κάθε κομμάτι εκπέμπει θετική ενέργεια, φωτίζοντας τη φαντασία και την αισθητική εμπειρία, προσφέροντας μια αισιόδοξη εκδοχή της μόδας που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.

Celine: Μινιμαλισμός και πρακτικότητα

Η Celine παρουσιάζει μια συλλογή που επικεντρώνεται στην κομψή λιτότητα και την καθημερινή λειτουργικότητα. Τα tailored κοστούμια, τα A-line φορέματα και τα super-skinny trousers συνδυάζουν στοιχεία από προηγούμενες εποχές του οίκου, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ ιστορίας και σύγχρονης αισθητικής. Τα ουδέτερα χρώματα κυριαρχούν, με navy, cream και black, ενώ οι pops πρωτεύοντων χρωμάτων προσθέτουν παιχνιδιάρικες νότες.

celine_ss_26
https://www.celine.com/
https://www.celine.com/
https://www.celine.com/

 

 

Οι λεπτομέρειες είναι διακριτικές αλλά ουσιαστικές, όπως οι double-breasted γραμμές και τα προσεκτικά επιλεγμένα αξεσουάρ, που υπογραμμίζουν την πρακτικότητα και την ευελιξία των ρούχων. Η Celine δίνει έμφαση σε ρούχα που μπορούν να φορεθούν με πολλούς τρόπους, από την εργασία μέχρι την καθημερινή ζωή, συνδυάζοντας μινιμαλιστική κομψότητα με σύγχρονο πνεύμα.

Κοινά και αντιθετικά στοιχεία

Και οι δύο συλλογές δείχνουν σεβασμό στην ιστορία των οίκων τους και αναδεικνύουν τη σημασία της λεπτομέρειας. Η συλλογή του οίκου Valentino εστιάζει στην αισθητική υπερβολή και την οπτική εντύπωση, ενώ η Celine προτιμά τον λιτό σχεδιασμό και την ευκολία στη χρήση. Η χρωματική παλέτα της είναι τολμηρή και παιχνιδιάρικη, ενώ η Celine κινείται σε πιο ουδέτερους τόνους με διακριτικές πινελιές έντασης.

Και οι δύο οίκοι δημιουργούν μια ισχυρή προσωπική ταυτότητα, η πρώτη μέσα από τη θεατρικότητα και την πολυτέλεια, η δεύτερη μέσω της μινιμαλιστικής κομψότητας και της προσαρμοστικότητας. Τα ρούχα της συλλογής Valentino μπορούν να γίνουν statement pieces για ειδικές περιστάσεις, ενώ αυτά της Celine ενσωματώνονται εύκολα στην καθημερινότητα, χωρίς να χάνουν την αισθητική τους αξία.

 

Διάβασε επίσης: Η αναγέννηση του οίκου Balenciaga μέσα από τα μάτια του Pierpaolo Piccioli

 

