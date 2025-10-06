Chloé SS26: Η υψηλή ραπτική ανανεώνεται με draped florals και βαμβάκι

Η Chemena Kamali παρουσίασε τη συλλογή της Chloé για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 σε μια από τις αίθουσες συνεδριάσεων της UNESCO, και η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία. Η μεταμοντέρνα αρχιτεκτονική, σύμβολο ελευθερίας, συντονίζεται άψογα με την αισθητική πρόταση της σχεδιάστριας για τη σεζόν, όπου η couture τεχνική επαναπροσδιορίζεται με φυσικότητα και νεανική ελαφρότητα.

«Πώς θα φορούσε σήμερα μια Chloé couture φόρεμα;» αναρωτήθηκε η Kamali πριν από την επίδειξη, απαντώντας η ίδια: «Σε βαμβάκι, και χωρίς φόδρα». Από τότε που ανέλαβε την καλλιτεχνική διεύθυνση του οίκου πριν δύο χρόνια, η Kamali εργάζεται για να επαναφέρει την ανεμελιά, τη φυσική θηλυκότητα και τον νεανικό ενθουσιασμό της γυναίκας Chloé, αντλώντας έμπνευση από τα αρχεία και ιδιαίτερα από την εποχή του Karl Lagerfeld στα τέλη των ’70s και ’80s.

Η σχεδιάστρια εισάγει σταδιακά στοιχεία της δικής της ταυτότητας. Για τη φετινή Άνοιξη, αξιοποίησε τις δεξιότητες που απέκτησε νωρίς στην καριέρα της, δουλεύοντας με οίκους όπως η Alberta Ferretti. «Είμαι σχεδιάστρια 3D flou από την αρχή», σημείωσε σε συνέντευξη πριν από το show. «Το draping είναι σχεδόν πιο εύκολο για μένα από το σκίτσο». Η τεχνική αυτή είναι εμφανής στα πυκνά draped φορέματα, στις φούστες, στα baby-doll dresses και στα top που θυμίζουν μαγιό, όλα με floral prints εμπνευσμένα από τα αρχεία της Chloé των δεκαετιών του ’50 και ’60.

Η Kamali επαναφέρει την couture με humble υφάσματα, κυρίως βαμβάκι, «αμβλύνοντας» την επιβλητικότητα των draped και smocked σιλουετών. Οι vintage floral αποχρώσεις και οι λεπτομέρειες στα top φέρνουν μια αίσθηση Miami της δεκαετίας του ’50.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης πιο ήσυχα, κλασικά Chloé looks σε απαλά ουδέτερα, με cocoon-shaped παλτό και cropped tops, αν και μερικά εμφανίζονται ελαφρώς «σφιχτά» στις πτυχώσεις τους. Η ελαφρότητα του οίκου εμφανίζεται στις λεπτομέρειες, με φιόγκους που κοσμούν tops και delicate πιέτες που αναδεικνύουν δερμάτινα jackets, baggy tops και δαντελένιες δημιουργίες.

Η γυναίκα Chloé για τη σεζόν αυτή είναι λιγότερο μποέμ αλλά παραμένει χαλαρή, με κομψότητα που συνδυάζει τη φινέτσα της couture με την ελευθερία του ready-to-wear. Η Kamali παίρνει ρίσκα, εξερευνά τα όρια του οίκου και τιμά το πνεύμα της ιδρυτικού χαρακτήρα της Gaby Aghion, μιας πρωτοπόρου του luxury ready-to-wear που ανέδειξε την ελευθερία της μόδας για τις γυναίκες του δρόμου από το 1952.

