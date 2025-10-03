Mugler SS26: Αρχιτεκτονικά σχέδια και δραματικότητα στο ντεμπούτο του Miguel Castro Freitas

Ο Miguel Castro Freitas παρουσίασε την πρώτη του συλλογή για τον Mugler με μια σειρά από looks που θύμιζαν το ιστορικό ταλέντο του οίκου στην κατευθυντική ραπτική και την αγάπη του για τα δραματικά υλικά.

Η συλλογή, με τίτλο «Stardust Aphrodite», περιλάμβανε φτερά, κρόσσια και σμιλευμένο δέρμα, προσφέροντας μια ποικιλία που μπορούσε να ικανοποιήσει κάθε γούστο, ενώ ταυτόχρονα έδινε μεγάλη έμφαση στο camp, είτε εκούσιο είτε ακούσιο. Από διαφάνειες και αποκαλυπτικά φορέματα έως υπερβολικές λεπτομέρειες, η πρώτη παρουσίαση του Freitas για τον Mugler ήταν μια γιορτή θεατρικότητας και φαντασίας.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο Freitas είναι απόφοιτος του Central Saint Martins και το 2004 επιλέχθηκε προσωπικά από τον John Galliano για να εργαστεί στον Dior. Έχει επίσης συνεργαστεί με τον Yves Saint Laurent κατά την εποχή του Stefano Pilati και με τον Lanvin δίπλα στον Alber Elbaz. Έχει διατελέσει υπεύθυνος ραπτικής στον Christian Dior υπό τον Raf Simons και επικεφαλής γυναικείας συλλογής στον Dries Van Noten, ενώ πρόσφατα καθιερώθηκε ως δημιουργικός διευθυντής της Sportmax πριν ενταχθεί στο συναμικό του οίκου Mugler. Η εμπειρία και το όραμά του για υψηλή δραματικότητα φάνηκαν καθαρά μέσα από τις δομημένες, φτερωτές εμφανίσεις σε αποχρώσεις λευκού, πορτοκαλί και λεμονί, που συνδυάστηκαν με casual κομμάτια, μεταφέροντας τα πιο τολμηρά αισθητικά στοιχεία του ιδρυτή Manfred Thierry Mugler στο σήμερα.

Η συλλογή κινήθηκε γύρω από τρεις βασικούς άξονες. Υπερμεγέθη κομμάτια με όγκο, αφράτα υφάσματα και βάτες. Αυστηρά ραμμένα κοστούμια που αναδείκνυαν ακραίες σιλουέτες «κλεψύδρας». Ελαφριά και διάφανα φορέματα γεμάτα φινέτσα και λεπτομέρεια.

Κάποια σχέδια συνδύαζαν διαφάνειες με κοσμήματα ή διακοσμητικά στοιχεία που άφηναν διακριτικά το στήθος εκτεθειμένο. Άλλα παρουσίαζαν σμιλευμένα σακάκια εμπνευσμένα από τους κορσέδες του Mr Pearl, δημιουργώντας μια αίσθηση εκπλήξεων και θεατρικότητας που σπάνια συναντά κανείς στη σύγχρονη μόδα.

Η χρωματική παλέτα κινήθηκε κυρίως σε ουδέτερους τόνους όπως μπεζ, μαύρο και ταμπά. Λίγες εμφανίσεις σε έντονο chartreuse ή seafoam green προσέθεταν ένταση και αντίθεση. Οι τσάντες είχαν γλυπτική διάσταση και αντιθετικές αναλογίες, ενισχύοντας το δραματικό στοιχείο της συλλογής. Με την παρουσίαση αυτή, ο Freitas απέδειξε ότι η υψηλή ραπτική μπορεί να συνδυάζει το σύγχρονο με το υπερβολικό και το θεατρικό, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη λάμψη και την τέχνη της χειροτεχνίας που ανέδειξε τον οίκο Mugler

