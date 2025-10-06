Η αναγέννηση του οίκου Balenciaga μέσα από τα μάτια του Pierpaolo Piccioli

Υπάρχουν ορισμένες στιγμές στη μόδα που μοιάζουν με αναγέννηση, όχι απλώς με μια νέα συλλογή, αλλά με μια αλλαγή πνοής, με μια επαναδιατύπωση του τι σημαίνει ομορφιά, ταυτότητα και πολυτέλεια. Μια τέτοια στιγμή ήταν το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στον οίκο Balenciaga, μέσα στο ίδιο το ιστορικό αρχηγείο του οίκου, εκεί όπου ο Cristóbal άλλαξε για πάντα την έννοια τις γυναικείας σιλουέτας. Για όσους είχαν αγαπήσει τον Piccioli στα χρόνια του στη Valentino, από το 2016 έως το 2024, όταν σχεδίαζε μόνος του κάθε συλλογή, αυτή η επιστροφή έμοιαζε σαν συνάντηση με έναν παλιό φίλο. Η couture ευαισθησία, η τόλμη στο χρώμα και η αριστοτεχνική ραπτική του μεταφέρθηκαν αυτούσιες σε ένα νέο σκηνικό.

Πριν το show, ο Pierpaolo Piccioli εξομολογήθηκε ότι όλη η συλλογή είχε ως αφετηρία ένα και μόνο φόρεμα: το περίφημο bag dress του 1957 του Cristóbal Balenciaga. Ένα ένδυμα απλό, σχεδόν αφαιρετικό, που κάποτε προκάλεσε σοκ επειδή απελευθέρωσε το σώμα από τα κορσέδες και τις κατασκευασμένες φόρμες. «Ήθελε να αφήσει τις γυναίκες να ζουν μέσα στον δικό τους χώρο», εξήγησε ο σχεδιαστής. «Το σώμα, το ύφασμα και ο αέρας, αυτό ήταν το μέσο του. Θέλω να επαναφέρω τους ανθρώπους στο κέντρο των πραγμάτων». Αυτή η φράση αποτυπώνει το νέο όραμα του σχεδιαστή για μια Balenciaga πιο ανθρώπινη, συγκινητική και βαθιά ρομαντική, διατηρώντας παράλληλα τη γνώριμη avant-garde αυστηρότητα που χαρακτηρίζει τον οίκο.

Διάβασε επίσης: Loewe SS26: Ναυτικά vibes και καπέλα ψαράδων στο ντεμπούτο των Jack McCollough & Lazaro Hernandez

Η αναγέννηση του οίκου Balenciaga μέσα από το βλέμμα του Pierpaolo Piccioli

Το πρώτο look ήταν μια καθαρή αναφορά στο bag dress, μια μακριά μαύρη βραδινή δημιουργία με βαθύ V ντεκολτέ, συνδυασμένη με λευκά γάντια όπερας και τεράστια γυαλιά τύπου Batgirl meets showgirl, ένας φόρος τιμής στη λατρεία του Demna για το υπερβολικό. Ο Piccioli, με αξιοθαύμαστο σεβασμό προς την ιστορία του οίκου, τόνισε πως θα ήταν ανόητο να αγνοήσει όσους υπήρξαν πριν από εκείνον, τον Demna, τον Nicolas Ghesquière και τον Cristóbal.

Η πασαρέλα πλημμύρισε από όγκο, κίνηση και χρώμα. Εμφανίστηκαν φούστες σε σχήμα μπαλονιού, το εμβληματικό παλτό κουκούλι σε φωτεινό πράσινο absinthe, ένα φόρεμα σε γραμμή Α με ρουζ τελείωμα σε ματζέντα και ένα έντονο κόκκινο φόρεμα που έπεφτε σε ασύμμετρη σπειροειδή πτυχή. Ο φόρος τιμής στον Ghesquière αποδόθηκε μέσα από τα conceptual καπέλα ιππασίας και τα ναυτικά pea coats, ενώ η επιστροφή στις αρχές του οίκου Balenciaga απέδειξε πως η απλότητα μπορεί να είναι η νέα πολυτέλεια, όσο απλή όσο ένα λευκό T-shirt, αλλά με πολλαπλάσια παρουσία.

Η συλλογή διατήρησε τη γνώριμη μαεστρία των βραδινών εμφανίσεων που χαρακτηρίζει τον Piccioli, όμως απευθυνόταν σε μια πιο ώριμη και στοχαστική εκδοχή της γυναίκας Balenciaga. Δεν υπήρχαν oversized hoodies, αλλά μια couture προσέγγιση στο casual, με chinos ραμμένα με ακρίβεια, δερμάτινα σακάκια σε φουσκωτή γραμμή και πουκάμισα τόσο φαρδιά που άγγιζαν το πάτωμα.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Meghan Markle, η Anne Hathaway, η Kristin Scott Thomas και η Isabelle Huppert. Για μια φορά, οι διασημότητες δεν έκλεψαν την παράσταση, καθώς η ομορφιά της συλλογής μίλησε από μόνη της, χωρίς τεχνάσματα και χωρίς ειρωνεία. Ήταν μια ήρεμη και ώριμη δήλωση που υπενθύμισε πως η μόδα μπορεί να είναι ρεαλιστική και ταυτόχρονα ονειρική. Ίσως αυτό να είναι το πιο ριζοσπαστικό μήνυμα που μπορεί να στείλει κανείς σήμερα.

Διάβασε επίσης: Mugler SS26: Αρχιτεκτονικά σχέδια και δραματικότητα στο ντεμπούτο του Miguel Castro Freitas