Loewe SS26: Ναυτικά vibes και καπέλα ψαράδων στο ντεμπούτο των Jack McCollough & Lazaro Hernandez

Η νέα εποχή της Loewe ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι Jack McCollough και Lazaro Hernandez ανέλαβαν τα ηνία της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του οίκου, μετά την εποχή του Jonathan Anderson. Η πρώτη τους παρουσίαση στο Παρίσι για την Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 ήταν γεμάτη φρεσκάδα, δημιουργικότητα και πρακτική κομψότητα, επιβεβαιώνοντας ότι η Loewe παραμένει ένα brand που συνδυάζει τη μόδα με την καθημερινή ζωή και την ελευθερία κινήσεων. Από τα καπέλα ψαράδων μέχρι τα structured φορέματα εμπνευσμένα από wetsuits, η συλλογή προβάλλει ένα στιλ που μπορεί να σταθεί σε κάθε περίσταση και ταυτόχρονα να προκαλεί θαυμασμό.

Η συλλογή ξεχωρίζει για την πειραματική της διάθεση και την επένδυση στην τεχνική, την τέχνη και τη φαντασία. Η χρωματική παλέτα κινείται σε έντονες και ζωντανές αποχρώσεις, ενώ η δουλειά με τα υφάσματα, τα prints και τις στρώσεις ρούχων φέρνει στον κόσμο της μόδας μια αίσθηση παιχνιδιού και νεότητας. Παράλληλα, η επιστροφή του καπέλου ψαράδων και οι πρωτότυπες reinterpretations των beach towels σε φορέματα δείχνουν πως η Loewe δεν φοβάται να συνδυάσει το fun με την κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Σαγήνη και δίψα για έρωτα στη συλλογή SS26 του Haider Ackermann για τον Tom Ford

Οι καλοκαιρινές τάσεις που ξεχώρισαν στο show της Loewe:

Καπέλα ψαράδων

Η μεγάλη επιστροφή των fisherman hats είναι αναμφισβήτητη πρωτοτυπία της συλλογής. Με φαρδιές γείσες, αδιάβροχα υλικά και έντονες αποχρώσεις όπως κίτρινο και σμαραγδί, τα καπέλα αυτά προσδίδουν ένα playful και μοντέρνο στοιχείο στις εμφανίσεις, ενώ προστατεύουν από τον ήλιο και ολοκληρώνουν με στιλ κάθε εξωτερική δραστηριότητα.

Το diving dress

Τα wetsuits μεταμορφώθηκαν σε structured φορέματα με μονόχρωμα φερμουάρ και μικροσκοπικά floral μοτίβα, συνδυάζοντας την τεχνική ραφή με τη θηλυκή σιλουέτα. Η συλλογή προτείνει looks που θυμίζουν extreme sports, χωρίς όμως να χάνουν την κομψότητα και την πρακτικότητα για καθημερινή χρήση.

Η πετσέτα παραλίας ως φόρεμα

Μια από τις πιο παιχνιδιάρικες ανατροπές της συλλογής είναι η μεταμόρφωση της beach towel σε φορέματα, είτε μακριά και ασύμμετρα με γραφικό neckline είτε σε μίνι tube dresses σε έντονες αποχρώσεις λεμονί και ροδακινί, δίνοντας ένα νέο twist στο casual και resortwear.

Αξεσουάρ και διαφάνειες

Τα διάφανα και πλαστικά rain shoes αντικαθιστούν τις συνηθισμένες γαλότσες, ενώ τα wet-effect t-shirts αγκαλιάζουν τη σιλουέτα σαν δεύτερο δέρμα, προσδίδοντας κίνηση και δυναμισμό στα outfits. Τα layered knitted tops και sweaters ενισχύουν την πολυδιάστατη αίσθηση της συλλογής, ενώ οι διάφανοι, pointed flats απομακρύνονται από τις συνηθισμένες «medusa» σιλουέτες, προσθέτοντας μία δόση κομψότητας και αβίαστης πολυτέλειας.

Η πρώτη συλλογή των Jack McCollough και Lazaro Hernandez για τη Loewe επιβεβαιώνει ότι η παράδοση του οίκου συνδυάζεται αρμονικά με σύγχρονες επιρροές, πρακτικά στοιχεία και πειραματική φαντασία, καθιστώντας κάθε κομμάτι μια επένδυση στη μόδα που ζει, κινείται και εντυπωσιάζει.

Διάβασε επίσης: Dior SS26: Η μίνι φούστα γίνεται η πρωταγωνίστρια στην πρώτη γυναικεία συλλογή του Jonathan Anderson