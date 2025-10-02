Σαγήνη και δίψα για έρωτα στη συλλογή SS26 του Haider Ackermann για τον Tom Ford

Ποιος είναι εκείνος που αναστατώνει τις γειτονιές και προκαλεί ερωτηματικά βλέμματα με το στιλ του; Ας τον ονομάσουμε François. Ένα ανοιξιάτικο πρωινό βγήκε από το σπίτι του χωρίς να δώσει σημασία στον καιρό ή στα βλέμματα των απορημένων γειτόνων. Είχε επιλέξει να φορέσει δερμάτινα εσώρουχα και από πάνω διάφανα μικρομπόξερ με μια αληθινή τσέπη, έτοιμη να υποδεχτεί το χέρι του με την πιο αβίαστη φυσικότητα. Στα πόδια του φορούσε βελούδινα slippers στολισμένα με ένα εμβληματικό σήμα.

Ο φίλος του, ο Jérôme, προτίμησε δερμάτινα σορτς σε μικροσκοπικό μήκος, μπαλαρίνες και ένα ανοιχτό δαντελένιο πουκάμισο που άφηνε το στήθος του εκτεθειμένο. Για εκείνους, ο δημόσιος χώρος και η ιδιωτικότητα δεν αποτελούν αντίθετους κόσμους αλλά μια ενιαία σκηνή, όπου τα όρια της έκθεσης και της ελευθερίας γίνονται ένα.

Θα μπορούσε κανείς να αστειευτεί και να τους ρωτήσει αν κατευθύνονται σε κάποιο slip party. Κι όμως, το υπονοούμενο δεν απέχει από την αλήθεια. Η ίδια η λέξη slip κρύβει μέσα της διπλή σημασία, καθώς σημαίνει ταυτόχρονα εσώρουχο αλλά και ολίσθημα. Ένα ολίσθημα της γλώσσας ή μήπως μια ξαφνική επιθυμία που επιστρέφει; Σε μια εποχή που, σύμφωνα με έρευνα του IFOP, η Γαλλία βιώνει μια σεξουαλική ύφεση, ο Haider Ackermann αποφάσισε να παρέμβει με τη δική του αισθητική απάντηση, βάζοντας στο επίκεντρο το παιχνίδι του ερωτισμού.

Ο ερωτισμός ως κοινό νήμα στο όραμα του Tom Ford

Ο ερωτισμός είναι το νήμα που διατρέχει τη νέα σελίδα του Tom Ford. Μετά την πρώτη του συλλογή στο τιμόνι του οίκου, όπου αναμετρήθηκε με την έννοια του glamour, μια λέξη που περικλείει σαγήνη, ψευδαίσθηση και κομψότητα, ο Ackermann συνεχίζει την αναζήτηση μέσα από τη συλλογή Spring/Summer 2026. Γυναίκες αρχέτυπα, αναφορές στα αρχεία του οίκου και ένα βλέμμα στραμμένο στο μέλλον συνθέτουν μια αφήγηση που συνομιλεί με τον κινηματογράφο, με τις παγωμένες ηρωίδες του Hitchcock και τις φουτουριστικές σιλουέτες του Gattaca.

Μπροστά τους, άντρες ερωτικοποιημένοι, πιστοί στη queer κληρονομιά του Tom Ford, του σχεδιαστή που συχνά αποκαλείται ο βασιλιάς του chic porn. Οι γυναίκες περπατούν με trench coats σε υφές και αποχρώσεις burgundy και lime green, δύο αγαπημένα χρώματα του Ford από την εποχή της Gucci, λαμπερές, σχεδόν υδάτινες φιγούρες. Στη σκιά και το φως, ένα slip dress σε βαθύ σκούρο τόνο φωτίζεται από glossy crimson χείλη. Οι άντρες, με γυμνό στήθος κάτω από κοστούμια από μπλε μετάξι, παραπέμπουν απευθείας στη συλλογή Gucci Fall/Winter 1995, το πρώτο βήμα του ίδιου του Ford.

Το show φέρνει επίσης στο νου την εποχή του Tom Ford στον οίκο Yves Saint Laurent Rive Gauche μεταξύ 2000 και 2004, όταν συνδύασε την κληρονομιά της υψηλής ραπτικής με την πρόκληση του ερωτισμού. Αφθονία draping, απαλές και αισθησιακές γραμμές, ρούχα που αγγίζουν το σώμα όπως ένα χάδι. Η αποδομημένη πινελιά του Haider Ackermann ολοκληρώνει αυτό το μανιφέστο σεξουαλικής ελευθερίας, όπου η απόλαυση και η ρευστότητα βασιλεύουν.

