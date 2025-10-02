TV 02.10.2025

Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open

«Δεν ένιωθα καλά όντας μέλος αυτής της εκπομπής», είπε μεταξύ άλλων
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής Buongiorno βρέθηκε σήμερα 2/10 ο Βαγγέλης Σερίφης, ο οποίος μίλησε για την αποχώρησή του από την «Κοινωνία άνω κάτω» που έκανε χθες πρεμιέρα στο Open.

«Έγινε μια πρόταση, μου άρεσε το όλο κόνσεπτ του κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού… Δεν μου είπαν για τους συνεργάτες κι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κανονικά, το λάθος το δικό μου ήταν πως μόλις μου είπαν για τους συνεργάτες, έπρεπε να πω ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Αλλά είπα να το προσπαθήσω…

Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό χάσμα και επειδή είναι πολιτική εκπομπή, όταν είναι πολιτική εκπομπή, είσαι ομάδα, πρέπει να είσαι μαζί κι εκεί αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Στο τέλος πρέπει να μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, αυτό νομίζω τα εξηγεί όλα. Δεν έγινε κάποιος καβγάς. Δεν ένιωθα καλά όντας μέλος αυτής της εκπομπής», είπε χαρακτηριστικά.


