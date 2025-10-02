Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης – Θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης λόγω χρεών προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

Ο Βασίλης Παϊτέρης θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας, όπου θα εκτίσει την ποινή του. Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για τροχονομικό έλεγχο, την ώρα που κατευθυνόταν προς το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπου είχε προγραμματίσει πρόβα με τη Σαμπρίνα ενόψει κοινών εμφανίσεών τους στις 18 και 25 Οκτωβρίου.





