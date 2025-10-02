Celeb News 02.10.2025

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης – Θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας
Σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης λόγω χρεών προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, την ώρα μάλιστα που βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Espresso, σε βάρος του τραγουδιστή εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

Συνελήφθη ο Βασίλης Παϊτέρης - Θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας

Διάβασε επίσης: Το συγκινητικό μήνυμα του Eric Dane από το αναπηρικό αμαξίδιο

Ο Βασίλης Παϊτέρης θα οδηγηθεί στις φυλακές Λάρισας, όπου θα εκτίσει την ποινή του. Η σύλληψή του έγινε το πρωί της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί τον σταμάτησαν για τροχονομικό έλεγχο, την ώρα που κατευθυνόταν προς το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, όπου είχε προγραμματίσει πρόβα με τη Σαμπρίνα ενόψει κοινών εμφανίσεών τους στις 18 και 25 Οκτωβρίου.


Διάβασε επίσης: Ο πρώην CEO της Astronomer ξανά με τη σύζυγό του μετά το σκάνδαλο Coldplay Kiss Cam

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βασίλης Παϊτέρης συνελήφθη ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ φυλακή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Βαγγέλης Σερίφης: Αποκαλύπτει τον λόγο που αποχώρησε από την εκπομπή του Open

02.10.2025
Επόμενο

Με τη βοήθεια της Cardi B, η Janet Jackson γράφει ιστορία

02.10.2025

Δες επίσης

Dr. Jane Goodall: Η θρυλική πρωτοζωολόγος έφυγε σε ηλικία 91 ετών
Celeb World

Dr. Jane Goodall: Η θρυλική πρωτοζωολόγος έφυγε σε ηλικία 91 ετών

02.10.2025
Το συγκινητικό μήνυμα του Eric Dane από το αναπηρικό αμαξίδιο
Celeb News

Το συγκινητικό μήνυμα του Eric Dane από το αναπηρικό αμαξίδιο

01.10.2025
Ο πρώην CEO της Astronomer ξανά με τη σύζυγό του μετά το σκάνδαλο Coldplay Kiss Cam
Celeb News

Ο πρώην CEO της Astronomer ξανά με τη σύζυγό του μετά το σκάνδαλο Coldplay Kiss Cam

01.10.2025
Νίκος Κοκλώνης: Απαντά για την φερόμενη εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης του ελληνικού δημοσίου
Celeb News

Νίκος Κοκλώνης: Απαντά για την φερόμενη εμπλοκή του σε κύκλωμα εξαπάτησης του ελληνικού δημοσίου

01.10.2025