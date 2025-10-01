Ο πρώην CEO της Astronomer ξανά με τη σύζυγό του μετά το σκάνδαλο Coldplay Kiss Cam

Ο πρώην CEO της Astronomer και η σύζυγός του επαναπροσδιορίζουν τον γάμο τους, κόντρα στις φήμες και τα πρωτοσέλιδα

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Astronomer, Andy Byron, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου μετά την περιβόητη στιγμή στο «Coldplay Kiss Cam», που έγινε viral τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, μήνες αργότερα, ο ίδιος και η σύζυγός του, Megan Kerrigan, φαίνεται πως εξακολουθούν να προχωρούν μαζί, παρά τις δυσκολίες.

Νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το Daily Mail δείχνουν τον Andy Byron και τη Megan Kerrigan να απολαμβάνουν έναν ήρεμο περίπατο και ένα ρομαντικό πικνίκ στην παραλία. Το ζευγάρι, που έχει δύο γιους, απαθανατίστηκε να κάθεται σε καρέκλες χαλάρωσης, φορώντας άνετα πουλόβερ, και να μοιράζεται σνακ και αναψυκτικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Σε άλλες εικόνες, οι δυο τους περπατούσαν χέρι-χέρι το πρωί, φορώντας τις βέρες τους και δείχνοντας πιο ενωμένοι από ποτέ.

Η ειδησεογραφία αυτή έρχεται μήνες μετά την απόφαση της Megan Kerrigan να αποσυρθεί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφαιρώντας μάλιστα το συζυγικό της επώνυμο από τα προφίλ της.

Η καταιγίδα ξεκίνησε όταν ο Andy Byron και η συνεργάτιδά του, Kristin Cabot, εθεάθησαν σε τρυφερή στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη. Η κάμερα του σταδίου τους «έπιασε» στο πλαίσιο του περίφημου kiss cam, με αποτέλεσμα το βίντεο να γίνει αμέσως viral. «Ή έχουν δεσμό ή είναι πολύ ντροπαλοί», είχε σχολιάσει με χιούμορ ο τραγουδιστής Chris Martin, με τη φράση να τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο τη φημολογία.

Σύντομα αποκαλύφθηκε ότι τόσο ο Andy Byron όσο και η Kristin Cabot ήταν παντρεμένοι με άλλα πρόσωπα. Ως συνέπεια του σκανδάλου, τόσο ο Andy Byron όσο και η Kristin Cabot παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους στην Astronomer.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

