Φθινοπωρινές βροχές και οδήγηση: 7 πράγματα που πρέπει να προσέχεις

Ο οδηγός του φθινοπώρου: Όλα όσα πρέπει να προσέξεις για ασφαλή οδήγηση σε βροχερές συνθήκες

Το φθινόπωρο μπορεί να είναι η πιο ρομαντική εποχή του χρόνου, αλλά για τους οδηγούς φέρνει μαζί του αρκετές.. παγίδες καθώς οι πρώτες βροχές, τα πεσμένα φύλλα και η υγρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για ατυχήματα, ειδικά αν το αυτοκίνητο ή η οδηγική μας συμπεριφορά δεν είναι σωστά προετοιμασμένα.

Ακολουθούν 7 βασικά πράγματα που πρέπει να προσέχεις για να οδηγείς με ασφάλεια αυτή την εποχή

1. Έλεγξε τα λάστιχα σου

Τα ελαστικά είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο σημείο επαφής με τον δρόμο. Βεβαιώσου ότι έχουν το σωστό βάθος πέλματος (τουλάχιστον 3mm για βροχερές συνθήκες) και είναι καλά φουσκωμένα. Λάστιχα με φθορά σημαίνουν μειωμένη πρόσφυση και μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος.

2. Φώτα & φώτα ομίχλης

Μικρότερη μέρα, περισσότερη συννεφιά και βροχή σημαίνουν πως χρειάζεσαι καλά φώτα. Έλεγξε ότι όλα τα φώτα λειτουργούν σωστά, ειδικά τα μεσαία και τα πίσω φώτα. Τα φώτα ομίχλης μπορεί να φαίνονται περιττά, αλλά σε έντονες βροχές κάνουν τη διαφορά.

3. Καθαροί υαλοκαθαριστήρες

Οι φθαρμένοι υαλοκαθαριστήρες μειώνουν δραστικά την ορατότητα. Αν αφήνουν γραμμές ή κάνουν θόρυβο, ήρθε η ώρα να τους αλλάξεις. Επίσης, γέμισε το δοχείο με υγρό καθαρισμού παρμπρίζ και όχι απλό νερό.

4. Οδήγησε με πιο χαμηλές ταχύτητες

Το φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα απαιτεί μεγαλύτερη απόσταση. Ελάττωσε την ταχύτητα, κράτα αποστάσεις και απέφυγε απότομα φρένα ή στροφές. Η οδήγηση σε βροχή απαιτεί ηρεμία και προσοχή.

5. Πρόσεξε τα φύλλα στον δρόμο

Τα πεσμένα φύλλα σε συνδυασμό με τη βροχή δημιουργούν μια ολισθηρή επιφάνεια, σχεδόν σαν πάγος. Αν δεις φύλλα στον δρόμο, μείωσε την ταχύτητα και απόφυγε απότομες κινήσεις με το τιμόνι.

6. Απόφυγε το πέρασμα από νερά

Μην περνάς μέσα από μεγάλες νερολακκούβες ή ρέματα. Εκτός από τον κίνδυνο να κολλήσει το αμάξι, υπάρχει περίπτωση να καταστραφεί ο κινητήρας. Αν δεν ξέρεις το βάθος, καλύτερα να μην ρισκάρεις.

7. Κράτα το παρμπρίζ και τα τζάμια καθαρά από υγρασία

Η υγρασία θολώνει συχνά τα τζάμια. Χρησιμοποίησε τον κλιματισμό ή τη λειτουργία anti-fog για καθαρή ορατότητα. Ένα καθαρό εσωτερικό παρμπρίζ βοηθά στο να μη μαζεύει υγρασία τόσο εύκολα.

Το φθινόπωρο μπορεί να είναι γεμάτο με όμορφες διαδρομές και road trips, αλλά η ασφάλεια παραμένει προτεραιότητα, ωστόσο αν το αυτοκίνητο έχει σωστή συντήρηση και οδηγάς προσεκτικά, τότε μπορείς να απολαύσεις τις μετακινήσεις σου χωρίς απρόοπτα.

